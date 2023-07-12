Wall Street Journal’ın kaynakları, elektrikli araç üreticisi Tesla’nın CEO’su Elon Musk’ın usulsüzlük iddialarına ilişkin potansiyel bir soruşturmayla karşı karşıya olduğunu açıkladı. Musk’ın şirket fonlarını Austin’deki Gigafactory yakınlarında, şirket içinde “Proje 42” olarak bilinen kişisel bir konutun inşasında kullandığından şüphelenilmesi üzerine şirket yönetim kurulu tarafından soruşturma başlatıldı. Musk şirket fonlarını babasının malı gibi kullanıyormuş!

Elon Musk İyice Zıvanadan Çıktı!

Elon Musk’ın bu girişiminin, geçen yıl çalışanların dikkatini çeken önemli miktarda özel cam alımını içerdiği söyleniyor. Ayrıca, Musk ve Tesla yöneticileriyle ilişkili birkaç sorumlu firma da civarda önemli miktarda arazi satın aldı, bu da şüpheleri iyice artırdı.

Gelen bilgilere göre, evin tasarımları arasında kendine özgü bir “bükülmüş altıgen” veya Apple’ın ABD’deki ikonik 5. Cadde mağazasını andıran bir cam küp yer alıyordu. Planların yatak odası, banyo ve mutfak gibi kişisel alanları kapsadığı ve Tesla’ya bağlı bir projeden ziyade özel bir konuta işaret ettiği bildirildi.

Şu an itibariyle soruşturmanın durumu ve sonucu açıklanmadı. Özellikle Tesla’nın birkaç yıl önce halkla ilişkiler departmanını dağıtması ve Elon Musk’ın bu olaylar hakkında yorum yapmaktan kaçınması dikkat çekiyor. Kurulun öncelikli hedefinin Musk’ın olaya müdahil olup olmadığını belirlemek ve çalışanların çalışma saatlerinin Musk’ın kişisel konutunun inşası için kullanılıp kullanılmadığını tespit etmek olduğu düşünülüyor. Bloomberg daha önce cam siparişi hakkında haber yapmış olsa da, kurul soruşturmasının varlığı ve “Proje 42 “nin niteliği bilinmiyordu.

Yöneticilerin özel jetler gibi avantajlar elde etmesi alışılmadık bir durum olmasa da Tesla bu konuda nispeten katı bir politika uyguluyor. Şirket, CEO gibi ilişkili bir tarafın dahil olduğu 120.000 doları aşan her türlü harcamanın bir yönetim kurulu komitesi tarafından denetim incelemesinden geçirilmesini zorunlu kılıyor.

Bu, yüksek profilli bir teknoloji yöneticisinin kişisel harcamaları nedeniyle incelemeye tabi tutulduğu ilk örnek değil. Daha önce Facebook’un bağlı olduğu Meta, kısa bir süre önce şirketten ayrılan COO Sheryl Sandberg hakkında, şirket kaynaklarını düğün planlaması ve eski ortağı Bobby Kotick ile ilgili olumsuz medya haberlerini bastırmak gibi kişisel amaçlar için kullandığı iddiaları nedeniyle soruşturma başlatmıştı. Ancak Musk’ın durumu, kendisinin sürekli göz önünde olan biri olmasıyla nedeniyle daha ciddi.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Elon Musk şirket kaynaklarını kendi için harcamış mıdır? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!