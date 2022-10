Perşembe gecesi (27) Elon Musk Twitter’ı satın aldığını duyurdu. Sosyal ağı satın alma anlaşmasının duyurusu Nisan ayında yapılmıştı, ancak milyarder Temmuz ayında çekildiğini resmileştirdi. Değeri 44 milyar dolar (hisse başına 54.20 $) olan anlaşma, sonuçlandırılmak üzere bir Delaware mahkemesine götürüldü.

CNBC gazetecisi David Faber’in kaynaklarına göre, anlaşma bugün geç saatlerde tamamlandı. Musk’ın süreci tamamlamak için 28 Cuma gününe kadar süresi vardı; bu süre mahkemenin her iki tarafın da bir anlaşmaya varması için koyduğu son tarihti.

Washington Post’a göre Musk ilk kararlarından biri olarak Twitter’ın üst düzey yöneticilerinin istifasını istedi. Bunlar arasında CEO Parag Agrawal, CFO Ned Segal ve yasal politika, güven ve güvenlik başkanı Vijaya Gadde de bulunuyor.

Musk ve Agrawal daha önce Tesla CEO’sunun platformun gerçek sahte hesap, bot ve spam miktarı konusunda yalan söylediği yönündeki suçlamaları üzerine kamuoyu önünde tartışmışlardı.

Musk daha önce Twitter hesabından reklamverenlere yönelik açık bir mektup yayınlamıştı. Ona göre bu satın alma “para kazanmak” için değil, “çok çeşitli inançların şiddetten uzak, sağlıklı bir şekilde tartışılabileceği ortak bir dijital merkeze sahip olmamız uygarlığın geleceği açısından önemli olduğu için” gerçekleştirilecektir.

Insider’a göre, Agrawal’a istifası karşılığında 38,7 milyon dolar ödendi. Segal’in 24,5 milyon dolar, Gadde’nin ise 12,5 milyon dolar aldığı bildirildi. Yine işten çıkarılan müşteri direktörü Sarah Personette’e 11,2 milyon dolar ödenmiştir.

Musk dava hakkında ifade vermekten kaçınmayı başardı. Eylül ayında yapılması planlanan ve daha sonra 6 ve 7 Ekim’e ertelenen devralma ile ilgili cevaplar verecekti, ancak günler önce satın almaya uyacağını söyledi. Ancak Musk’ın geri adım atması ve satın alma işlemini tamamlayacağını söylemesinin ardından ifade ertelendi. Bu süreçte şirketin hisseleri düşüşe geçti ve bu akşam 53,70 dolar olarak değerlendi.

Musk’ın Twitter için nasıl bir yol izleyeceği konusunda henüz bir netlik yok. Bu ayın başlarında yönetici, “Twitter’ı satın almanın, her şey için uygulama olan X’i yaratmak için bir hızlandırıcı olduğunu” söyledi.

Buying Twitter is an accelerant to creating X, the everything app

Nisan ayında verdiği bir röportajda, satın almanın ifade özgürlüğüne odaklanacağını savundu. Musk o dönemde Twitter’ın “insanlığın geleceği için hayati önem taşıyan konuların tartışıldığı dijital bir şehir [kamu] meydanı” olduğunu da savunmuştu. Ayrıca yeni özellikler uygulamayı, sosyal ağın algoritmalarını açmayı ve bot zincirlerini ve spam’i ortadan kaldırmayı planladığını söyledi.

I hope that even my worst critics remain on Twitter, because that is what free speech means

— Elon Musk (@elonmusk) April 25, 2022