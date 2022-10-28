2022’nin son çeyreğine girdiğimiz şu günlerde Canalys isimli araştırma şirketi Çin pazarının sipariş sayıları ile ilgili bir veri paylaştı.

2022’nin 3. çeyreğinde Çin’de sipariş sayısı en yüksek firma 14.1 milyon ile Vivo oldu. Vivo’yu 12.1 milyon ile Oppo, 12 milyon ile Honor, 11.3 milyon ile Apple, 9 milyon ile Xiaomi izledi. Diğer markaların sipariş sayısı ise 11.5 milyon oldu.

Ancak Çin pazarında genel bir düşüş mevcut. Vivo 2021’in 3. çeyreğine göre 4.2 milyon, Oppo 4.4 milyon, Honor 2.2 milyon, Xiaomi 1.9 milyon daha az cihaz sattı. Listede sipariş sayısını yükselten tek bir firma mevcut. Apple. Apple 2021’in 3. çeyreğine göre 2 milyon daha fazla cihaz sipariş etmiş. Oppo’da (OnePlus dahil) 2021’in 3. çeyreğine göre %27’lik bir düşüş gözüküyor.

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