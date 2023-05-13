Geçtiğimiz yıl Twitter’ı satın alan ve o günden bu yana Twitter CEO’luğu görevini yürüten çılgın milyarder Elon Musk, şirketin yeni CEO’sunu geçtiğimiz gün Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Yeni Twitter CEO’su Linda Yaccarino oldu! Peki Linda Yaccarino kim?

Musk NBCUniversal Şefini Devşirdi!

Elon Musk, geçen yıl aralıkta, Twitter’daki CEO’luk görevinden istifa edip etmeme konusunda bir anket başlatmış ve çıkan sonucu kabul edeceğini bildirmişti. Musk’ın anketinde 17 milyon 500 binden fazla kişi oy kullanmıştı. Anket sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 57,5’i Musk’ın ayrılması, 42,5’i ise devam etmesi yönünde tercihini ortaya koymuştu.

Musk, şirketin yöneticiliğini üstlenecek kadar “sersem” birini bulur bulmaz Twitter CEO’luğu görevinden istifa edeceğini, sonrasında sadece yazılım ve sunucu ekiplerini yöneteceğini belirtmişti. Bazı Tesla hissedarları, Twitter’ın Musk için dikkat dağıtıcı bir unsur haline geldiğine inanıyor ve Tesla’daki görevlerine odaklanamadığından endişe duyuyordu.

Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, dün işe aldığını duyurduğu şirketin yeni CEO’sunun ismini Linda Yaccarino olarak açıkladı. Kendisi ürün tasarımı ve yeni teknolojiye odaklanırken Yaccarino’nun da iş operasyonlarını yürüteceğini belirten çılgın milyarder Musk, “Bu platformu her şeyin uygulaması olan ‘X’e dönüştürmek için Linda ile çalışmayı dört gözle bekliyorum.” ifadesini kullandı.

Linda Yaccarino, Amerikalı bir medya yöneticisi olarak karşımıza çıkıyor. Televizyon endüstrisinde yaptıkları ile tanınmakta olan Yaccarino, medya ve reklamcılık stratejileri konusunda önde gelen uzmanlar arasında yer alıyor. Geçtiğimiz güne kadar NBCUniversal’da küresek reklamcılık şefi olarak görev yapan Yaccarino oldukça ünlü bir isim diyebiliriz.

Ünlü yayın kuruluşu NBCUniversal cephesi geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, Yaccarino’nun küresel reklamcılık şefi görevinden ayrıldığını duyurmuştu. Bu da Yaccarino’nun yeni Twitter CEO’su işini devralacağını iddialarını güçlendirmişti. Beklenen de oldu.

Yeni CEO’nun ardından şirketteki görevinin ne olacağına da değinen Musk, kendi rolünün Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknolojiden Sorumlu Başkan (CTO) olacağını, ürün, yazılım ve hizmetleri denetleyeceğini belirtmişti.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Musk sonunda Twitter’ın yakasından düşecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!