Bildiğiniz üzere son birkaç haftadır her şey Elon Musk ve Twitter ile ilgili. Elbette Elon Musk’ı tanıyanlar onun çok tartışmalı biri olduğunu biliyorlar. Twitter’ın başına geçtiğinden beri Elon Musk bazı çalışanlar için kabul oldu. Twitter CEO’su olarak yaptığı ilk icraatler gündeme bomba gibi düştü. İlk gününde en az dört Twitter yöneticisini kovdu. İlk hafta içinde en az 3500 Twitter çalışanını işten çıkardı. Bazıları CEO tarafından kovulurken bazıları da kendi istekleriyle istifa etti. Ancak yeni bir rapor Musk’ın iki beklenmedik kariyeri şirketinde istediğini iddia ediyor. Musk’ın Twitter’ın başına geçmesinin ardından Twitter’da neler olup bittiğine dair hem gerçek hem de sahte haberler çıkmıştı. Bu sahte haberlerin bazılarını yazan Daniel Francis isimli bir kişi , Musk tarafından işe alındı. Gelin hep beraber olayın ayrıntılarına inelim.

Daniel Francis, Yalan Haberleriyle Twitter’da İşe Başladı

Twitter’da çalıştığını iddia eden ve halkın kafasını karıştırmak için işten çıkarılan bir çalışan şimdi şirketin kadrolu bir görevlisi. Artık yalan haber yaymanın “iyi bir şey” olduğunu söyleyebilir miyiz? Aslında durum böyle değil ama Daniel Francis yalan haber yaydığından dolayı Elon Musk’ın gözüne çarptı. Daniel Francis artık dahili bir Twitter çalışanı. İçeriden gelen bilgilere göre, artık şirket içi Slack kanalının bir parçası olarak görev yapıyor. Francis, Musk’ın Twitter’ın yeni patronu olarak ilk gününün daha da kaotik görünmesine neden oldu. Kendisinin kovulmuş bir Twitter mühendisi olduğunu iddia etti.

Daniel Francis bu yalan haber yazma ve yayma konusunda yalnız değildi. Yanında Rahul Ligma adında bir başka kişi daha vardı. Bir röportajda, o sırada kendisini Daniel Johnson olarak tanıtan Francis, o gün Twitter’ın San Francisco’daki genel merkezinden çıkıyormuş gibi yaptı. Röportajlarda her ikisi de Musk tarafından kovulduklarını söyledi. Ancak günün ilerleyen saatlerinde ikisinin de Twitter’da hiç çalışmadığı ortaya çıktı. Yaşanan olaydan sonra elbet ünlü milyarder yine eleştiri yağmuruna tutuldu. İlerleyen günlerde Twitter ve Elon Musk ile alakalı ne gibi şeyler duyacağımız merak konusu. Gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.

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