Twitter, bazı özelliklerin kilidini açan ve ayrıca kullanıcılara mavi onay işareti veren Blue aboneliğini agresif bir şekilde pazarlamaya devam ediyor. Daha fazla kullanıcıyı Twitter Blue için ödeme yapmaya ikna etmek amacıyla, platform artık doğrulanmamış hesaplardan gelen tweetleri önermeyi durduracak. Bunun da ötesinde, Blue olmayan kullanıcılar artık anketlerde oy kullanamayacak!

Twitter Blue Almayan Ölsün!

Duyuru Pazartesi günü Twitter’ın sahibi Elon Musk tarafından yapıldı ve söz konusu değişikliklerin 15 Nisan’da yürürlüğe gireceği belirtildi. Musk’a göre, yalnızca doğrulanmış hesaplara ait tweetlerin “Sizin İçin” sekmesinde gösterilmesi için uygun olacak. Bu sekme önerilen içerikleri göstermek için kullanılıyor.

Ancak hepsi bu kadarla sınırlı kalmıyor. Musk aynı paylaşımında Twitter Blue’ya abone olmayan hesapların artık anketlerde oy kullanamayacağını da söyledi. Musk, bunun “gelişmiş yapay zeka bot sürülerinin yönetimi ele geçirmesini engellemenin tek gerçekçi yolu” olduğunu iddia ediyor.

Bu ayın başlarında Twitter, Blue aboneliğini küresel olarak kullanıma sundu. Bunun hemen ardından şirket, eski doğrulanmış kullanıcıların Blue aboneliği için ödeme yapmadıkları takdirde 1 Nisan’da rozetlerini kaybedeceklerini duyurdu.

Ülkemizde oldukça fahiş fiyata satılan Twitter Blue aboneliği, ABD’de 8 dolarlık bir fiyata sahipken ülkemizde 8 doların karşılığı olan 150 TL fiyata sahip. Twitter’ın ücretli abonelik servisi web ve iOS için satın alıma açık durumda. Web için aylık fiyat 150 TL seviyesinde iken, iOS içinse bunun 209 TL olduğunu söylemek mümkün.

Yıllık olarak servise abone olmak isteyenlere ise ufak bir indirim yapılıyor. Web platformundan Twitter Blue aboneliğini kullanmak isteyenler yıllık 1.569 TL ücret ödeyerek servisi kullanabilecek. Bununla beraber servisin aylık ücreti 130 TL seviyesine geriliyor.

iOS platformunda ise yıllık ücret 2.199 TL olarak belirlenmiş. Yıllık aboneliği tercih ettiğinizde aylık ücret 183 TL seviyesine iniyor. Fiyatların oldukça yüksek olduğunu söylemek mümkün. Ancak ülkemizdeki aktif Twitter kullanıcı sayısı göz önünde bulundurulduğunda, Musk’ın buradaki niyetini anlamak mümkün.

İlginizi Çekebilir: Twitter Blue Aboneleri Mavi Tiki Gizleyebilecek! Ama Neden?

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Elon Musk Twitter’ı ücretli bir platform haline mi dönüştürmeye çalışıyor? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!