Twitter, Blue aboneliği için ödeme yaparak edindiğiniz mavi onay işaretini gizlemenizi sağlayan bir özellik üzerinde çalışıyor olabilir. Uygulama araştırmacısı Alessandro Paluzzi tarafından bulunan bir menü, şirketin doğrulama ayarları için bir kontrol paneli üzerinde çalıştığını ve seçeneklerden birinin “Profilinizdeki mavi onay işaretinizi gösterin veya gizleyin” başlığına sahip olduğunu gösteriyor. Peki kim bunu neden istesin?

Mavi Tiki Gizlemek İçin Musk’a Para Ödemişiz!

Bu rapor, Twitter’ın henüz geliştirme aşamasında olan bir özelliği gibi göründüğü ve şirketin geleceğini söylediği şeyleri hayata geçirmesinin uzun zaman aldığı göz önüne alındığında, bu özelliği duyurulmasına daha çok vakit var gibi görünüyor.

Burada asıl soru, Twitter’ın neden böyle bir şey istediği. Konu hakkında farklı görüşler olduğunu söylemek mümkün. Bazı çevreler, mavi onay işaretinin sizi NFT profil resmine sahip olmak kadar dışlanmış biri haline getirebileceğini, bu yüzden mavi tiki gizlemenin kullanıcılarla etkileşimi daha “samimi” bir hale getireceğini söylüyor.

Örneğin, bir Twitter Blue kullanıcısının paylaşımı viral olursa, birçok kişi mavi onay işaretine sahip bir hesabın gönderilerinin öne çıkarıldığını ve bu paylaşımı mavi tike sahip olmayan bir hesap yapmış olsa paylaşımın bu kadar ilgi çekmeyeceği hakkında yorumlar yapabilir.

Onaylanmış Twitter Blue kullanıcılarının tweetlerini arayabildiğiniz için onay işaretinizi gizlemenin sizi tam olarak mavi tik karşıtlarına bağışıklık sahibi yapıp yapamayacağını söylemek zor. Teorik olarak, Twitter arama sonuçlarında bile görünmemenize de izin verebilir. Ancak araştırmacı Paluzzi’nin gönderisinde buna dair herhangi bir kanıt bulunmuyor.

Twitter Blue aboneliği, daha uzun videolar ve tweetler göndermenize ya da mevcut gönderilerinizdeki hataları düzenlemenize olanak tanıyor. Şirket ayrıca Blue abonelerinin gönderilerine diğer insanlarınkinden daha fazla öncelik vereceğine ve bu kullanıcıların gördüğü reklam sayısını azaltacağına dair de söz verdi. Ancak bu özellikler henüz mevcut değil.

Bazı çevrelerde Blue abonelerine karşı oluşan tepkiye rağmen Twitter onay işaretini almayı kolaylaştırmaya çalışıyor. Kasım ayında şirket, muhtemelen hizmet ilk başladığında ortaya çıkan taklitçi selini durdurmak amacıyla, yeni hesapların Blue satın almadan önce 90 gün beklemesi gerektiğini duyurmuştu. Ancak kısa süre önce bu bekleme süresi 30 güne indirildi.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce şirketin bu hamlesi hayata geçirilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!