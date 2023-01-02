2022 yılı teknoloji milyarderleri için hiç de iç açıcı geçmedi. 12 ay boyunca Elon Musk, Jeff Bezos ve Mark Zuckerberg gibi isimler, büyük teknoloji şirketlerinin düşen hisse fiyatlarıyla birlikte servetlerinin de küçülmesini izledi.

Twitter’ı satın almak için 44 milyar dolar harcayan Elon Musk, bu yıl net servetinin yarısından fazlasının yok olduğunu gördü. Ayrıca otomobil üreticisi Tesla’nın hisselerindeki düşüşle 140 milyar dolar kaybederek toplamda 130 milyar dolarda kaldı.

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Aynı zamanda SpaceX’in CEO’su olan Güney Afrikalı iş adamı, 2021’de dünyanın en zengin adamı görevini yürütürken, yerini dünyanın en büyük lüks mallar şirketi LVMH’ye başkanlık eden ve yöneten bir Fransız olan Bernard Arnault‘ya bıraktı.

Mark Zuckerberg’in nasırı ise metaverse’den geliyor. Yatırımcıların temkinli davranmasıyla Meta’nın hisseleri yıl içinde düşüşe geçti ve Facebook’un yaratıcısının serveti 81 milyar dolardan 44,4 milyar dolara geriledi.

2022’de büyük para kaybeden bir diğer isim Jeff Bezos oldu. Amazon’un CEO’su olmasa bile serveti, hisseleri yıl içinde yüzde 49 düşen ve 86 milyar ABD dolarından fazla kaybetmesine neden olan perakende devine bağlı. Şu anda toplam 106 milyar dolar.

Büyük teknolojilerinin gerisinde kalan, ancak servetlerini ona bağlı tutan diğer iki kişi ise Google’ın kurucuları Larry Page ve Sergey Brin‘dir. Alphabet’in kağıtları yüzde 39 oranında değer kaybetti. Böylece, birincisinin serveti 46,1 milyar dolar, ikincisinin ise 44,8 milyar dolara ulaşmıştır.

İçindekiler Madalyonun diğer yüzü

Madalyonun diğer yüzü

Batılı teknoloji milyarderleri 2022’de zarar ettiyse, aynı şey gün geçtikçe büyüyen rakip için söylenemez. Zhang Yiming, TikTok’un sahibi olan Bytedance şirketinin kurucusudur.

Ülkesinin en zengin ikinci kişisi olan Çinli milyarderin net serveti 55 milyar dolara ulaştı. Bu rakama, yıl içinde servetini 10,4 milyar ABD doları artırarak ulaşmıştır.