Ocak 2021’de (Jeff Bezos’tan sonra bir ay içinde) 200 milyar dolardan fazla para biriktiren ikinci kişi olan Elon Musk, bir başka iş “başarısı” daha elde etti. Bloomberg’in haberine göre Musk 200 milyar dolar kaybeden ilk iş adamıdır.

Elon Musk’ın serveti 4 Kasım 2021’deki zirvesinde 340 milyar dolara ulaştı ve Aralık 2022’de lüks mallar satan Louis Vuitton Moët Hennessy’nin çoğunluk hissesine sahip olan Fransız iş adamı Bernard Arnault tarafından geçilene kadar bir yıl boyunca dünyanın en zengin insanı olarak kaldı.

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Şimdi, Tesla hisselerindeki bir başka düşüşün ardından, Bloomberg Milyarderler Endeksine göre, Elon Musk “sadece” 137 milyar dolara sahip, ancak dünyanın en zengin ikinci kişisi olmaya devam ediyor.

Musk’ın bu yıl içindeki çok “garip” eylemlerinin arka planına karşı servet kaybı şaşırtıcı değil. Ancak Rusya-Ukrayna savaşının neden olduğu küresel ekonomik krizin arka planında, milyarderler listesindeki neredeyse tüm figürlerin servetlerinin oldukça büyük bir kısmını kaybettiklerini belirtmek gerekir. Örneğin Musk’ın ezeli rakibi Jeff Bezos 107 milyar dolarlık servetiyle en zenginler listesinde artık sadece altıncı sırada yer alıyor.