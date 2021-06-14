Kripto Para
Elon Musk Bitcoin fiyatını bu sefer yükseltti!
Haftalardır 40.000 dolar seviyesinin altında seyreden ve bu seviyeyi aşmak için çabalayan, ancak peş peşe gelen olumsuz haberlerden dolayı sürekli darbe yiyen Bitcoin bugün %11,40 yükselişte. Bu yükselişte bu sefer Elon Musk’ın payı olabilir. Son zamanlarda yaptığı açıklamalar ile kripto paranın fiyatını çöküşe uğratan Elon Musk Tesla’nın Bitcoin ile ödeme kabul edebilmesi için gerekli olan bir şarttan bahsetti. Ayrıca Musk, Tesla’nın elindeki BTC’lerin %10’unu “test” için sattığını bildirdi. Elon Musk Bitcoin fiyatında çift haneli yükseliş yaşattı.
Lider kripto para birimi Bitcoin haftaya çift haneli yükseliş ile başladı. 32.000 dolar seviyesinin de altını görmüş olan BTC fiyatı bugün 40.000 dolara oldukça yakın. Bu yakınlığın temel tetikleyicisi ile Elon Musk’ın yaptığı bir açıklama. Elon Musk piyasada adeta bir bayram havası yarattı. %11,40 yükselen Bitcoin’in yanında %6,30 yükselen Ethereum da 2500 doları gördü.
Sizlere bildirdiğimiz üzere Tesla, bir süre önce Bitcoin ödemelerini kabul etmeye ve BTC ödemeleri ile otomobil satışına başlamıştı. Kısa süren bu destek, Bitcoin’in tükettiği enerji miktarı nedeniyle Tesla’nın BTC ödemelerini askıya almasıyla son bulmuştu. Elon Musk Tesla’nın BTC ödemelerini askıya aldığını açıklamış ve ardından BTC fiyatı derin bir çöküşe girmişti.
Ancak CEO Elon Musk, attığı bir tweet ile yatırımcılara yeniden olumlu bir hava verdi. Musk, madencilerin kullandığı enerjinin en az %50’sinin yenilenebilir olması durumunda Tesla’nın yeniden BTC kabul etmeye başlayabileceğini belirtti. Ayrıca Musk, Tesla’nın elindeki Bitcoinlerin yalnızca %10’unu, piyasayı etkilemeden nasıl kolay likidite edebileceğini test etmek ve göstermek için sattığını da bildirdi.
This is inaccurate. Tesla only sold ~10% of holdings to confirm BTC could be liquidated easily without moving market.
When there’s confirmation of reasonable (~50%) clean energy usage by miners with positive future trend, Tesla will resume allowing Bitcoin transactions.
— Elon Musk (@elonmusk) June 13, 2021
Musk’ın bu açıklamalarının ardından Bitcoin fiyatı çift haneli yükseliş ile %11,40 oranında yükseldi ve yazı sırasında 39.634 dolardan işlem görüyor. Bitcoin fiyatının 41.000 dolar eşiğini aşması durumunda yeni bir rallinin başlaması beklentisi uzmanlar tarafından korunuyor.
*Yatırım tavsiyesi içermez.
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Kripto Para
Bitcoin madencilik zorluğu %5 düştü!
Bitcoin madencilik zorluğu, hash oranındaki düşüşün ardından geriledi. Bitcoin madenciliğinin Çin’in belirli bölgelerde durdurulmasının ardından, Bitcoin madencilik zorluğu da %5 düştü.
Bitcoin madencilik zorluğu, hash oranındaki düşüşün ardından %5’lik düşüş yaşıyor. Zincir üstü veriler, Bitcoin madencilik zorluğunun ocak ayından beri görülmemiş olan 19.93 trilyona gerilediğini ortaya koyuyor. Madencilik zorluğu, BTC fiyatının yükselmesi ile beraber yoğunlaşan madencilik faaliyetleri nedeniyle 13 Mayıs günü 25.05 trilyona çıkmıştı. Ardından 20 Mayıs günü yapılan ayarlamada %16 düşüş görülmüştü. 2014 yılından beri görülen en büyük düşüş olarak kayıtlara geçmişti. Dün ise yeniden ayarlanan zorluk %5 düşerek 19.93 trilyon oldu. Eğer mevcut madencilik faaliyetleri değişmezse, iki hafta sonra zorluk yeniden %5.43’lük düşüş yaşayacak.
Bitcoin madencilik zorluğu, ağın dalgalı hash oranına rağmen blokların eşit şekilde üretilmesini sağlamaya çalışır. İki haftada bir, değişen hash oranlarına göre otomatik olarak yeniden ayarlanır ve madencilik sürecini daha zor ya da daha kolay bir hale getirir.
Bitcoin ve Bitcoin madenciliğine yönelik Çin’den gelen olumsuz haberler ile ülkenin çeşitli bölgelerindeki madencilik faaliyetleri durduruldu. Bilindiği üzere Çin, Bitcoin madenciliği konusunda lider bir konumdaydı. Çin’in Xinjiang bölgesindeki madencilerin operasyonlarını durdurma kararı almalarının ardından, Çin’de bulunan büyük madencilik havuzlarının hash oranında %20’den fazla düşüş yaşandı.
Bunun yanında Bitcoin fiyatında uzun zamandan sonra sevindirici yükselişler yaşanıyor. Elon Musk, Tesla’nın Bitcoin ödemelerini yeniden kabul edebileceği zamana yönelik bir açıklama yaptı ve BTC fiyatını yükseltti. Musk, Tesla’nın yeniden BTC kabul edebilmesi için Bitcoin madencilerinin kullandığı enerjinin en az %50’sinin yenilenebilir olması gerektiğini söyledi. Yani Tesla’nın yeniden BTC ödemesi kabul etme olasılığı sıfır değil. Bitcoin’in tükettiği enerji miktarı son zamanlarda sık şekilde kaygıyla dile getirilen bir konu.
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Kripto Para
Hollanda Maliye Bakanı kripto para yasağı hakkında “bir işe yaramaz” diyor
Hollanda Maliye Bakanı kripto para yasağına yönelik konuştu. Bakan Wopke Hoekstra, kripto para birimlerinin yasaklanmasının bir işe yaramayacağını düşündüğünü ifade etti.
Hollanda Maliye Bakanı, yaptığı bir açıklamada kripto para yasağı hakkında konuştu. Kripto paralara yönelik endişeleri anladığını dile getiren bakan, bu alana yönelik bir yasaklamanın işe yaramayacağını söyledi.
Hollanda’nın ekonomi politikalarına yönelik yorumlar yapan analiz bürosu direktörü (CPB) Hasekamp, geçtiğimiz günlerde Bitcoin dahil olmak üzere kripto paralar yönelik geç kalınmadan bir yasaklama gelmesi gerektiğini ifade etmişti. Maliye Bakanı Wopke Hoekstra ise bu tarz bir yasağın işe yaramayacağını belirtti. Bakan, kripto paraları yasaklamak yerine onları denetlemenin daha önemli olduğunu vurguladı:
“Şu ana kadarki gözlemlemelerim denetlemenin yasaklardan daha etkili olduğu. Kripto para sahiplerine ve sağlayacılarına yapılacak denetimler daha önemli. Örnek olarak geçtiğimiz Mayıs ayından bu yana Hollanda Merkez Bankası (DNB) bu piyasada etkin olan şirketleri denetlemeye başladı.”
Bakan Hoekstra, kripto paraların aşırı volatil doğasından dolayı insanların yatırım yapmadan önce dikkatli olmaları gerektiğini söylüyor.
Diğer taraftan analiz bürosu direktörü Hasekamp ise kripto paralara yönelik sert yorumlarını sürdürüyor. Kripto paraların bir gün mutlaka çöküşlerinin kaçınılmaz olacağını söyleyen Hasekamp, bu tür paraların hiçbir değerinin olmadığını, popülerliklerinin de insanların yoğun ilgisinden kaynaklandığını belirtiyor.
Hasekamp’ın bu düşüncelerine karşıt görüşte olanlar ise yalnızca Bakan Hoekstra değil. Hisse senetleri piyasaları uzmanı Jacob Schoenmaker, kripto paralar için “değeri yok” ifadelerine şu şekilde karşılık veriyor:
“Kripto paraların hiç gerçek değeri yok mu? Bunu euro için de söyleyebiliriz. Paranın değerinin olmasının sebebi insanların ona güvenmesidir. 50 euroluk bir kağıt paranın değeri aslında 2 senttir. Tabii ki tüm bunlar Bitcoin için de geçerlidir. ”
Kripto para piyasasında yakından tanınan isim Michaël van de Poppe da konu hakkında şunları söylüyor:
“Herkes bana Hollanda’da kripto paraların yasaklanıp yasaklanmayacağını soruyor. Ancak genel görüş Central Planning Office (CPB) Başkanı’nın aptal olduğu yönünde. Bitcoin burada yasaklanmayacak.”
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Kripto Para
Bitcoin Taproot güncellemesi kasımda devreye giriyor! Taproot nedir?
Bitcoin için beklenen Taproot güncellemesi kasım ayında devreye girecek. 2017 yılındaki SegWit güncellemesinin ardından Bitcoin blok zincir ağındaki en büyük yükseltme olacak olan Taproot için gerekli olan 1815 Taproot sinyal bloğuna ulaşıldı. Taproot için hazır olduğunu gösteren blokların 1815’i aşması ile birlikte kasım ayında 709.632 numaralı blok aktive edilmek üzere kilitlendi. Peki, Bitcoin ağını gizlilik odaklı hale getirip daha da hızlandıracak olan Taproot nedir?
Bitcoin ağının Taproot yükseltmesi çalışmaları aylardır sürüyor. Güncellemenin aktive edilebilmesi için gereken madenci desteği bu zamana kadar alınamamıştı. Artık, yükseltmenin kilitlenmesi için gereken 1815 Taproot sinyal bloğuna ulaşılarak güncelleme %90 oranında onaya ulaştı. Kilitlenen yükseltme kasım ayında devreye girecek.
Taproot nedir?
Taproot, Bitcoin komut dizinlerinin gizliliğini artırmayı ve karmaşık işlemler ile ilgili diğer etkenleri iyileştirmeyi sağlayacak olan bir çatallanmadır. Kullanıcıların işlemleri zaman zaman çoklu imza gereklilikleri, zaman kilitli serbest bırakmalar gibi özelliklerden dolayı karmaşık hale gelebilmekte. İşlemler gerçekleştiği zaman, komut dizinleri Bitcoin blok zincirinde halka açık hale gelir ve işlemde yer alan kişiler hakkındaki bazı ayrıntılar açığa çıkar. Taproot yükseltmesi ile birlikte, yapılan bir Bitcoin işleminin bu özellikleri içeren tüm parçaları gizli hale gelebilecek. Yani yapılan işlem bu özelliklere sahip olsa bile, tek bir işlem gibi görünecek ve gizlilik konusunda önemli bir artı gelmiş olacak. Bu, Schnorr imzaları olarak bilinen teknolojiden faydalanılarak gerçekleşecek.
Taproot’un faydaları
- Taproot yükseltmesi ile birlikte ağa gelecek en önemli özelliklerden biri, ağdaki karmaşık işlemlerin gerçekleşebilmesi için gereken veri miktarının azalacak olması,
- Schnorr imzaları teknolojisi ile birlikte gizliliğin iyileşmesi,
- İşlem maliyetlerinin azalması.
Gizlilik açısından önemli olan bu yükseltme, Bitcoin ağında gizliliği savunanlar için olumlu bir durum. Taproot, bir Bitcoin işlemi gerçekleştiğinde Bitcoin komut dizininin çalıştığının saklanmasını mümkün hale getirir. Taproot kullanarak Bitcoin işlemi gerçekleştirmek, gerçekleştirilen işlemi bir Lightning Ağı kanalında, P2P (peer to peer) işlemde ya da smart contractta görülemez hale getirir. Halka açık bir ağda bu işlemlerden herhangi birini izleyen kimse, P2P işlemden başka bir şey göremez. Ancak bu, alıcı ve göndericinin cüzdanlarının görünürlüğünü etkilemez.
Taproot yükseltmesi ile birlikte Bitcoin blok zinciri, Ethereum blok zinciri gibi daha dinamik zincirlere ayak sağlamayı kolaylaştıracak. Bilindiği gibi Ethereum ağı için de oldukça önemli olan ve heyecanla beklenen bir ETH 2.0 güncellemesine hazırlanılmakta. ETH 2.0 ile beraber Ethereum ağındaki işlem maliyetlerinin önemli ölçüde düşmesi bekleniyor.
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