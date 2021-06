Elon Musk Bitcoin fiyatını bu sefer yükseltti!

Haftalardır 40.000 dolar seviyesinin altında seyreden ve bu seviyeyi aşmak için çabalayan, ancak peş peşe gelen olumsuz haberlerden dolayı sürekli darbe yiyen Bitcoin bugün %11,40 yükselişte. Bu yükselişte bu sefer Elon Musk’ın payı olabilir. Son zamanlarda yaptığı açıklamalar ile kripto paranın fiyatını çöküşe uğratan Elon Musk Tesla’nın Bitcoin ile ödeme kabul edebilmesi için gerekli olan bir şarttan bahsetti. Ayrıca Musk, Tesla’nın elindeki BTC’lerin %10’unu “test” için sattığını bildirdi. Elon Musk Bitcoin fiyatında çift haneli yükseliş yaşattı.

Lider kripto para birimi Bitcoin haftaya çift haneli yükseliş ile başladı. 32.000 dolar seviyesinin de altını görmüş olan BTC fiyatı bugün 40.000 dolara oldukça yakın. Bu yakınlığın temel tetikleyicisi ile Elon Musk’ın yaptığı bir açıklama. Elon Musk piyasada adeta bir bayram havası yarattı. %11,40 yükselen Bitcoin’in yanında %6,30 yükselen Ethereum da 2500 doları gördü.

Sizlere bildirdiğimiz üzere Tesla, bir süre önce Bitcoin ödemelerini kabul etmeye ve BTC ödemeleri ile otomobil satışına başlamıştı. Kısa süren bu destek, Bitcoin’in tükettiği enerji miktarı nedeniyle Tesla’nın BTC ödemelerini askıya almasıyla son bulmuştu. Elon Musk Tesla’nın BTC ödemelerini askıya aldığını açıklamış ve ardından BTC fiyatı derin bir çöküşe girmişti.

Ancak CEO Elon Musk, attığı bir tweet ile yatırımcılara yeniden olumlu bir hava verdi. Musk, madencilerin kullandığı enerjinin en az %50’sinin yenilenebilir olması durumunda Tesla’nın yeniden BTC kabul etmeye başlayabileceğini belirtti. Ayrıca Musk, Tesla’nın elindeki Bitcoinlerin yalnızca %10’unu, piyasayı etkilemeden nasıl kolay likidite edebileceğini test etmek ve göstermek için sattığını da bildirdi.

This is inaccurate. Tesla only sold ~10% of holdings to confirm BTC could be liquidated easily without moving market.

When there’s confirmation of reasonable (~50%) clean energy usage by miners with positive future trend, Tesla will resume allowing Bitcoin transactions.

— Elon Musk (@elonmusk) June 13, 2021