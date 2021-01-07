Elon Musk, dünyanın en zengini ünvanını Jeff Bezos’un elinden aldı

Üç yıl aradan sonra dünyanın en zengin insanı koltuğu el değiştirdi. Tesla’nın CEO’su Elon Musk, Amazon’un kurucusu ve uzay çalışmalarındaki rakiplerinden olan Jeff Bezos’u geride bıraktı. Bu durumu, Tesla’nın hisselerinin son dönemdeki önlenemez yükselişi sağladı.

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Elon Musk, 2020 yılında servetini 6 katına çıkardı

Elon Musk’ın serveti 188.7 milyar dolara yükseldi. Tesla hisseleri ise dün %5,5’lik bir artışla 801 dolara ulaştı. Musk, Tesla’nın 170,5 milyon hissesine veya %18’ine sahip. Tesla’nın hisseleri 2020 yılında %700’den fazla değer kazandı. Bu da 2020’ye girildiğinde serveti 30 milyar dolar olan Musk’ı dünyanın en zengin kişisi yaptı. Musk’ın servetinin 19 milyar dolarlık kısmını da SpaceX firması oluşturuyor.

Amazon, Koronavirüs salgınının online alışverişe talebi çok fazla arttırması dolayısıyla geçen yılı rekor kâr elde ederek kapadı. Bezos ise servetine 75 milyar dolar daha ekledi. Ancak Bezos, son yıllarda Blue Origin’i finanse etmek için Amazon hisselerinin bir kısmını satmıştı. Jeff Bezos, birincilik koltuğunu Ekim 2017’de Microsoft’un sahibi Bill Gates’ten devralmıştı. Elon Musk da geçtiğimiz kasım ayında Bill Gates’i geçerek dünyanın en zengin insanları listesinde 2. sıraya yerleşmişti.

Koronavirüs sürecinde Elon Musk da servetini arttırdı. Musk, 2019 yılında nakit sıkıntısı çektiğini ve evleri dahil tüm fiziksel varlığını satabileceği açıklamıştı. Kendisini bu denli varlıklı hale getiren hisse senetlerine karşılık kredi çekmişti ve 2018 yılında 2 yıl önce kurduğu alt yapı ve tünel şirketi olan the Boring Company için 100 milyon dolar harcamıştı. Elon Musk, yakın geçmişte mali açıdan zor günler geçirmesine rağmen artık dünyanın en zengini.

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