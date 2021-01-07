Haber
Elon Musk, dünyanın en zengini ünvanını Jeff Bezos’un elinden aldı
Üç yıl aradan sonra dünyanın en zengin insanı koltuğu el değiştirdi. Tesla’nın CEO’su Elon Musk, Amazon’un kurucusu ve uzay çalışmalarındaki rakiplerinden olan Jeff Bezos’u geride bıraktı. Bu durumu, Tesla’nın hisselerinin son dönemdeki önlenemez yükselişi sağladı.
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Elon Musk, 2020 yılında servetini 6 katına çıkardı
Elon Musk’ın serveti 188.7 milyar dolara yükseldi. Tesla hisseleri ise dün %5,5’lik bir artışla 801 dolara ulaştı. Musk, Tesla’nın 170,5 milyon hissesine veya %18’ine sahip. Tesla’nın hisseleri 2020 yılında %700’den fazla değer kazandı. Bu da 2020’ye girildiğinde serveti 30 milyar dolar olan Musk’ı dünyanın en zengin kişisi yaptı. Musk’ın servetinin 19 milyar dolarlık kısmını da SpaceX firması oluşturuyor.
Amazon, Koronavirüs salgınının online alışverişe talebi çok fazla arttırması dolayısıyla geçen yılı rekor kâr elde ederek kapadı. Bezos ise servetine 75 milyar dolar daha ekledi. Ancak Bezos, son yıllarda Blue Origin’i finanse etmek için Amazon hisselerinin bir kısmını satmıştı. Jeff Bezos, birincilik koltuğunu Ekim 2017’de Microsoft’un sahibi Bill Gates’ten devralmıştı. Elon Musk da geçtiğimiz kasım ayında Bill Gates’i geçerek dünyanın en zengin insanları listesinde 2. sıraya yerleşmişti.
Koronavirüs sürecinde Elon Musk da servetini arttırdı. Musk, 2019 yılında nakit sıkıntısı çektiğini ve evleri dahil tüm fiziksel varlığını satabileceği açıklamıştı. Kendisini bu denli varlıklı hale getiren hisse senetlerine karşılık kredi çekmişti ve 2018 yılında 2 yıl önce kurduğu alt yapı ve tünel şirketi olan the Boring Company için 100 milyon dolar harcamıştı. Elon Musk, yakın geçmişte mali açıdan zor günler geçirmesine rağmen artık dünyanın en zengini.
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Genel
Snapdragon 662’li Lenovo Tab P11 Duyuruldu!
Lenovo Tab P11 duyuruldu. Orta segment özellikleri taşıyan Tab P11, uygun fiyatı ile resmi olarak duyuruldu.
Özellikle tablet ve laptop modelleri ile dikkat çeken Lenovo, yeni Lenovo Tab P11 modelini duyurdu. Geçtiğimiz Ağustos ayında Tab P11 Pro modelini tanıtan Lenovo, şimdi ise yine Android destekli Tab P11 modelini duyurdu.
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Lenovo Tab P11’in özellikleri!
Daha uygun fiyatlı bir model olarak karşımıza çıkan Lenovo Tab P11, başta da söylediğimiz gibi gücünü Qualcomm’un Snapdragon 662 yonga setinden alıyor. Gücünü 4GB ve 6GB Ram bellek seçenekleri ile destekleyen Tab P11, depolama kanadında 64GB ve 128GB olmak üzere iki farklı seçenek sunuyor.
Üzerinde 11 inç büyüklüğünde 2000 x 1200 piksel çözünürlüğünde IPS LCD ekran taşıyan Tab P11, yine ön tarafında 8MP‘lik bir selfie kamerası taşıyor. Arka kısmında 13MP‘lik ana kamera barındıran Tab P11, elektriksel gücünü ise 7500mAh değerindeki devasa bataryasından alıyor. Bu bataryayı ise USB-C üzerinden 20W hızlı şarj desteği ile dolduruyor.
İşletim sistemi olarak Android 10 kullanan Lenovo Tab P11, LTE, Wi-Fi 6, ayrı klavye paketi, microSD kart, Dock ve Precision Pen 2 destekli.
Lenovo Tab P11’in fiyatı!
Cihazın en merak edilen tarafı olan fiyat kısmına geldiğimizde ise Lenovo bizlere iki farklı fiyat etiketi sunuyor. Ancak 6GB’lık modelin fiyatı şimdilik bilinmiyor. 4GB+64GB ve 6GB+128GB olmak üzere iki farklı versiyon sunan Tab P11, fiyat konusunda da üzmüyor diyebiliriz. Lenovo tüm bu özelliklere sahip Tab P11’in 4GB Ram ve 64GB depolamalı versiyonu için 229.99 Dolar fiyat etiketi biçmiş. Yani yaklaşık 1689 TL gibi bir fiyata denk geliyor.
Fiyat konusunda hızlı bir rekabet yapmak gerekirse, Türkiye pazarında en yakın rakibi Samsung Galaxy Tab A7, 3GB Ram, 32GB depolama, Android 10 işletim sistemi ve Snapdragon 662 yonga setine sahip. Yani özellikler hemen hemen aynı ancak P11‘in fiyatı biraz daha fazla.
Genel olarak baktığımızda Lenovo Tab P11, fiyatına göre güzel bir cihaz diyebiliriz. Ancak 6GB Ram bellekli versiyonun fiyatını da merak etmiyor değiliz. Bakalım Lenovo, diğer model hakkındaki açıklamayı ne zaman yapacak.
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Fotoğraf Makinası
Sirui, f/2.8 diyafram aralığındaki anamorfik lensini piyasaya sürdü!
Sirui, 24 mm’lik f/2.8 diyafram aralığına sahip 1.33x anamorfik lensini resmi olarak kullanıcılara tanıttı ve satışa sundu. Bu yeni lens, 50 mm’lik f/1.8 diyafram aralıklı 1.33x lensin ve 35 mm’lik f/1.8 diyafram aralıklı 1.33x lensin devamı olacak. Lensin beş farklı yuvası bulunacak. Bu yuvalar, Sony E yuvası, Canon EF-M yuvası, Fujifilm X yuvası, Nikon Z yuvası ve MFT yuvası olarak sıralanıyor.
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Yeni Sirui lens, kullanıcılara neler sunacak?
Sirui, ucuz, kaliteli ve anamorfik lenslerle çekim yapmak isteyen birçok kameraman için popüler bir seçenek haline geliyor. Anamorfik lenslerin temel faydası, herhangi bir odak uzaklığında geniş en/boy oranı sunması ve geniş bir görüş alanı oluşturmaya yardımcı olması. Sirui‘nun 24 mm’lik f/2.8 diyafram aralığına sahip 1.33x anamorfik lensi, serideki en küçük diyafram aralığına sahip lens. Buna rağmen serinin en büyük ve en ağır olanıdır. Diğer anamorfik lensler ile karşılaştırıldığında ise benzer ağırlıkta hatta çoğundan daha hafif olduğu söylenebilir.
Sirui‘nun yeni lensi, bu tür bir mercek için benzer segmentteki diğer lenslerden çok daha düşük fiyattadır. Tom Antos, yaptığı değerlendirmede bu lensin oldukça keskin çekimler yaptığını belirtiyor. Antos‘a göre daha pahalı bazı lensler, bu lensteki kadar net çekimler yapamıyor. Sirui, bu lensi bir Indiegogo kampanyası ile piyasaya sürdü. Normal fiyatı 999$ olan lensin kampanyalı fiyatı %25 indirimli olarak sunulacak.
Otomobil
Çinli arama motoru Baidu elektrikli otomobil üretecek
Çinli arama motoru Baidu elektrikli otomobil yapacak. Şirketin ülkenin en büyük özel otomobil üreticilerinden Geely şirketinin yardımıyla elektrikli araba üreteceği öğrenildi. Geely, Volvo’nun ana şirketi olmasıyla dikkat çekiyor.
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Elektrikli araçlara bir Çinli oyuncu daha
Reuters’ın raporuna göre Baidu, elektrikli otomobil sektöründe boy gösterecek. Şirket bu alanda ne denli ciddi olduğunu Volvo üst markası olarak tanıdığımız Geely ile yaptığı iş birliğiyle bizlere gösteriyor. Yakın zamanda Çinli dev alışveriş şirketlerinden de benzer bir hamle görmüştük.
Baidu, günlük 189 milyon aktif kullanıcıya sahip bir arama motoru. Şirket global arama motoru pazarında %1’e yakın pazar payına sahip. Baidu’nun ulaşım sektörüne dalma tutkusu uzun süredir konuşuluyordu. Kendi kendine sürüş teknolojisi üzerinde yıllarca çalışmış ve bu alanda lider Çinli şirketlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. VM Motor olarak bilinen elektrikli otomobil markasına birkaç yıl önce yatırım yapmasıyla da gündeme gelmişti.
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Baidu ve Geely iş birliğine yakından baktığımızda çoğunluk hissenin Baidu tarafında olacağına dair sızıntılar mevcut. Bu sayede gidişatın ne yönde seyredeceğine ünlü Çinli arama motoru şirketi Baidu karar verecek. Geely tarafına baktığımızda ise şirketin daha büyük hedefleri var gibi görünüyor. Zaten Volvo markasına sahip olan şirket aynı zamanda Mercedes–Benz ana şirketi Daimler ile de bir ortaklığa sahip. Aynı zamanda yolcu uçaklarından yüksek hızlı demiryollarına kadar farklı alanlarda yatırımları bulunmakta. Tüm bunlara ek olarak uydu ağlarına da yatırımı mevcut. Baidu ile kurduğu iş birliği sonucu ortaya piyasaya yön verecek bir ürün çıkması bekleniyor.
Şirketlerin son zamanlarda elektrikli araç sektörüne giriş yapmak istemelerinin sebebi Tesla’nın tüm dünyaya damga vurması gibi gözüküyor. Tesla özellikle yakın zamanda Çin’de kurduğu şarj istasyonları ile haberlerimize konu olmuştu. Geleceğin otomobillerinin elektrikli olacağını düşünen şirketler bu yönde yatırım yapmaya devam ediyor. Ülkemiz içinde önemli bir yere sahip olan elektrikli araçların en kısa sürede uygun fiyatla tüm dünyada yaygınlaşmasını temenni ediyoruz.
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