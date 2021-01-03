Tesla 2020 yılında yarım milyon adet elektrikli araba üretti!

Tesla 2020 yılında da kendisine hedef olarak belirlediği 500 bin araç üretme noktasına ulaştı. Asıl rakamlar 499.500 adet ürettiğini gösterse de hedefe oldukça yaklaştı. Şirket bir önceki yıl 509.737 araç üretmişti.

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Tesla, kendisine hedef olarak belirlediği sayılara ulaşmış gözüküyor. Pandemi dönemine rağmen şirket gerek araç üretimi konusunda gerekse şarj istasyonları yatırımlarıyla kriz dönemini fırsata çeviriyor gibi gözüküyor.

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Tesla pandemi dönemini fırsata çeviren şirketler arasında

Üretilen arabalara baktığımızda çoğunluğun daha uygun fiyatlı diyebileceğimiz Model 3 ve Model 7 olduğu dikkatlerden kaçmıyor. Yüzde 10’a yakın bölümü ise lüks segment diyebileceğimiz Model S ve Model X araçları oldu. Sadece 2020 yılının 4. çeyreğinde 179.757 elektrikli araç üreten şirket tüm yıla baktığımızda yüzde 35‘inden fazlasının bu çeyrekte üretildiğini doğruladı. Bunda elbette pandemi şartlarının netleşmesi ve şirketin kendisini bu döneme göre ayarlaması büyük rol oynuyor.

Tesla’nın rakiplerinden General Motors ise 7,7 milyon otomobil satmayı başardı. BMW tarafında 2,5 milyonun üzerinde satış dikkatlerden kaçmıyor. Elbette bu tüm otomobil çeşitleri için geçerli, yalnızca elektrikli araçlar değil. Bu rakamlarla karşılaştırıldığında Tesla geride kalıyor demek yanlış olmaz. Tüm dünyadaki araç tercihleri trendinin henüz tam olarak elektrik segmentine dönmediğini belirtmeliyiz.

Şirket tüm satış rakamlarına rağmen en yaygın elektrikli araç markası. GM, 2020 yılının 3. çeyreğinde 14 bin adetten fazla Chevy Bolt satabildi. Elektrikli araçlar özelinde kıyaslayacak olursak şirketler henüz Tesla ile yarışabilecek düzeyde değiller. Diğer otomobil üreticilerinin de elektrikli araçlara eskisinden daha fazla önem verdiğini görüyoruz. Volkswagen ve Renault tarafından bazı hamleler görmüştük. Gelecek yıllarda diğer otomobil üreticilerinin de Tesla ile rekabet edebilecek düzeye geldiğini görebiliriz.

Tesla 2021 için Cybertruck ve Model S Plaid gibi bazı planlara sahip. Özellikle Şanghay tarafında yaptığı şarj istasyonu yatırımıyla da önemli bir başarıya imza atmıştı. Gelecek dönemde de şirketin büyümesine devam etmesi ve diğer firmalara da örnek olması beklentilerimiz arasında.