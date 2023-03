Milyarder Elon Musk, ChatGPT ile rekabet edebilecek bir dil modeli yaratmak istiyor. OpenAI tarafından başlatılan chatbot ile rekabet edebilmek için yapay zekâ (AI) geliştiricilerini işe alacak. Musk bu girişimin kurulmasına yardımcı olmasına rağmen 2015 yılında şirketten ayrılmıştı.

Musk’ın planları işe yararsa, ekip bu yıl şubat ayında Alphabet’in DeepMind AI biriminden ayrılan bir araştırmacı olan Igor Babuschkin tarafından yönetilecek. Babuschkin aynı zamanda OpenAI’de de bir buçuk yıl çalışmış ve makine öğrenimi modelleri konusunda uzmanlaşmış bir isim.

The Information’a göre Musk ve Babuschkin bir ekip oluşturulması gibi ayrıntıları bile görüştüler. Ancak bu görüşme henüz erken ve projenin ürün geliştirme konusunda henüz somut bir planı yok.

Geçtiğimiz aylarda Musk, OpenAI’yi ChatGPT’de saldırgan metinlerin üretilmesini engelleyen araçlar sunduğu için eleştirmişti. Bu, Twitter CEO’su tarafından piyasaya sürülen yeni bir ürünün bu tür kısıtlamalara sahip olmayacağını gösteriyor.

Geçen yıl, OpenAI’nin teknolojisinin, ABD’de sosyal ve ırksal adalet konusunda farkındalığın varlığını belirtmek için kullanılan bir terime atıfta bulunarak, “yapay zekayı ‘uyanık’ olması için eğitmenin” bir örneği olduğunu öne sürdü. Milyardere göre bu durum yapay zekayı “öldürebilir”.

Can you turn off the woke settings for GPT and offer that version as an option for users please?

— Andy (@andy0___) December 16, 2022