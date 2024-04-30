F1 Türkiye Grand Prix’i için müjdeli haberler gelmeye başladı. Bugün Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, son zamanlarda gündemi meşgul eden F1 Türkiye takvimi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Ersoy’un verdiği bilgilere göre, İstanbul’un gözde mekanlarından biri olan F1 Sahası ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Bakanlık bünyesinde bulunan Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait olan bu saha için nisan ayında bir ihale süreci başlatılmış ve başarıyla tamamlanmış.

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Şimdi ise ikinci aşamaya geçilmiş durumda. Mayıs’ın ilk haftası içinde yer teslimlerinin yapılacağını belirten Bakan Ersoy, mevcut kiracının sahayı boşaltıp, ihaleyi kazanan yeni kiracıya devretmesinin ardından, 2026 yılına kadar Formula 1 yarışlarının İstanbul’a ve Türkiye’ye getirilmesi için gerekli süreçlerin başlayacağını dile getirdi.