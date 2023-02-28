Bugün, Spotify kullanıcılarına yeni bir haberimiz var. Ünlü çevrimiçi müzik dinleme platformu, uzun bir süredir uygulamada bulunan “kalp” butonunu kaldırdığını duyurdu. Şirket bu kararının arkasında kullanıcıların uygulamadaki arayüzü daha etkili kullanma amacının yattığını açıkladı.

Şirketin geçtiğimiz gün yayınladığı bir blog yazısında belirttiğine göre, daha önce kullanıcılar kaydetmek istediği şarkıları işaretlemek için veya favori çalma listesine parça veya bölüm eklemek için bir kalp simgesine sahipti. Mevcut uygulama şimdi ise, bunun yerine bir “artı” simgesini kullanıma sokuyor. Bundan böyle Spotify’da yeni “artı” butonuna bastığınızda, tek bir dokunuşla herhangi bir şarkı veya podcast için hedef seçebilir ve istediğiniz çalma listesine kaydedebilirsiniz.

Spotify Yeni “Artı” Butonuna Güveniyor

Şirket tarafından yapılan bu beklenmedik değişiklik, tabii ki birçok kullanıcıdan olumlu veya olumsuz tepkiler aldı. Ancak şirket, yeni özelliğin uygulama arayüzü için çok daha yararlı olacağını iddia ederek yeni butonuna güvendiğini açıkça belli ediyor. Bununla beraber ünlü firma, yeni özellik ile beraber podcastlerin eskiye göre daha kolay kaydedileceğinden bundan böyle daha çok dinlenebileceğine inanıyor. Dolayısıyla şu anlık daha az bilinen podcast sanatçılarının ilerleyen günlerde adından daha fazla söz ettirebileceğini söyleyebiliriz.

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Dev şirket, yeni değişikliklerin “daha sezgisel bir deneyim yaratma çabasının son adımı olduğunu ve sevdiğiniz müzik ve podcast’lerle etkileşim kurmanız için daha kolay bir yol sağladığını” söylüyor. Yeni artı simgesi/butonu bugün iOS ve Android’deki tüm kullanıcılara sunulacak ve önümüzdeki haftalarda diğer platformlar için de kullanıma sunulacak.

Yeni “Artı” Butonu Nasıl Kullanılacak?

Spotify’ın güncellemesine kavuşmuş bir kullanıcıysanız, mevcut değişik kafanızı karıştırabilir. Yeni özellikle beraber bir şarkıyı veya bir podcast bölümünü kaydetmek için artı düğmesine dokunmanız gerekiyor. Söz konusu seçiminiz Beğenilen Şarkılar kısmına veya diğer bölümlerinize başarıyla eklendikten sonra, mevcut artı butonu yeşil bir onay işaretine dönüşecektir.

Yeşil onay işaretine dokunarak kaydedilen içeriğin hedefini tekrar tekrar değiştirebilirsiniz. Artı butonu sahip olduğu bu özelliği haricinde tüm bir albümü, çalma listesini veya sesli kitabı kitaplığınıza eklemenizi de sağlıyor.