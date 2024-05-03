Nintendo’nun yeni konsolu Switch 2’nin potansiyeli hakkında heyecan verici yeni bulgular ortaya çıktı. Yakın zamanda Endless Ocean Luminous oyununu destekleyen NintendoWare Bezel Engine’in güncel sürümü incelendiğinde, motorun artık saniyede 240 kareye kadar oyun hızlarını desteklediği keşfedildi. Bu, mevcut Switch’in sadece 60 kare sınırlamasını aşan bir gelişme olarak dikkat çekiyor.

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Ancak, Bezel Engine’in bu yükseltmesi, gelecekteki oyunların otomatik olarak yüksek kare hızlarını destekleyeceği anlamına gelmiyor. Bununla birlikte, Nintendo Switch 2’nin bu gelişmeyi benimseyerek PlayStation 5 ve Xbox Series X|S gibi yüksek performanslı oyunları destekleme potansiyeline sahip olduğu öne sürülüyor.

Nintendo’nun DLSS desteğine sahip olduğu iddiaları da dikkate alındığında, bazı oyunların dock modunda saniyede 60 kare oyunu desteklemek için upscaler teknolojisi kullanabileceği belirtiliyor. Ancak, Nintendo’nun hala sıkı bir şekilde bilgi vermeyi tercih ettiği ve sistem hakkında kesin detayların az olduğu da göz ardı edilmemeli.

Son söylentilere göre, Nintendo Switch 2’nin bir donanım evrimi olacağı ve kenetlenmiş modda 4 teraflop’a kadar ulaşabileceği öne sürülüyor. Bu, Nintendo Switch 2’nin güçlü bir performans sunacağına dair umutları artırıyor, ancak kesin detaylar henüz net değil.