Bloomberg’in Milyarderler Endeksi’ne göre, Musk’ın servetinde bu yıl şimdiye kadar yaşanan en büyük düşüş olan net servetinin 12,6 milyar dolar azalmasının ardından Elon Musk’ın kasası Perşembe günü yaşanan fiyaskolarla biraz daha hafifledi. Bu düşüş, Elon Musk liderliğindeki en büyük üç şirket olan SpaceX, Tesla ve Twitter için oldukça çalkantılı bir 24 saatin hemen ardından geldi!

Elon Musk En Zenginler Listesinden Çıkıyor Mu?

Elon Musk’ın şirketlerinde son günlerde ciddi bir çöküş olduğunu görüyoruz. Tesla Perşembe sabahı hayal kırıklığı yaratan ilk çeyrek sonuçlarını yayınladı ve şirketin brüt kar marjlarında neredeyse yüzde 20’lik bir düşüş olduğunu bildirdi.

Elektrikli araç üreticisi, son aylarda araç serisinde birkaç agresif fiyat indirimi yaptı. Bu hareket, zor durumdaki elektrikli araç pazarına rağmen satışları artırdı ancak sonuçta genel kar marjlarına bir darbe vurdu. Tesla’nın hisse fiyatı Perşembe günü piyasalar kapandığında yüzde 9,8 düşerek 162,99 dolara geriledi. Musk’ın Tesla’daki yüzde 13’lük hissesi, 163,9 milyar dolarlık net servetinin en büyük payını oluşturuyor.

Aynı gün SpaceX’in Starship uzay aracı, ilk test uçuşundan dört dakika sonra Meksika Körfezi üzerinde “planlanmamış bir parçalanma yaşadı“, daha doğrusu patladı. Starship, kontrolsüz bir şekilde dönmeye başlamadan önce fırlatma rampasından başarıyla kalkmış ve ardından parçalarına ayrılmadan önce bir alev topuna dönüşmüştü. Bu durum SpaceX hisslerinde de düşüşe neden oldu. Musk’ın SpaceX’te yüzde 42 hissesi bulunuyor ve birkaç ay içinde yine milyarlarca dolar para saçarak başka bir Starship test uçuşu yapmayı planlıyor.

Bir de Twitter var. Musk, Perşembe günü eski hesaplardan mavi onay işaretlerini kaldırma sözünü yerine getirdi ve doğrulama logoları, sonunda tamamen kayboldu. Twitter CEO’su, bir zamanlar adaletsiz bir “lordlar ve köylüler sistemi” olarak adlandırdığı eski doğrulama sistemini, kullanıcıların Twitter Blue’ya aylık 8 dolarlık bir abonelik ücreti ödemesini gerektiren bir sistemle değiştirdi.

Reklamverenler ve medya kuruluşları, eski doğrulanmış onay işaretlerinin kaldırılmasının yanlış bilgilendirmeyi artırabileceği endişesiyle durumu endişeyle izliyor. Twitter Blue’yu satın alarak tanınmış kişileri, markaları ve devlet dairelerini taklit eden hesaplar yüzünden daha önce de sorunlar yaşanmıştı. Pek çok şirket doğrulanmış statüsünü kaybettiğine göre kuruluşları taklit etmek muhtemelen çok daha kolay olacaktır.

Musk, net değerindeki bu son düşüşe rağmen Fransız iş adamı Bernard Arnault’nun ardından dünyanın en zengin ikinci kişisi olmaya devam ediyor. Aslında bu son kayıp, Tesla’nın Ocak ayındaki yüzde 33’lük hisse fiyatı artışının ardından milyarderin servetinde bu yıl yaşanan 26,8 milyar dolarlık artışı bile gölgede bırakmıyor. Yani Musk hala dünyanın en zengin insanlarından biri.



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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Musk’ın kazancının yanında kaybı da büyük mü? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!