Elon Musk’ın uzay şirketi SpaceX bugün dünyanın en güçlü roketi unvanına yakıştırılan Starship roketini uzaya fırlatmayı denedi. Starship’in fırlatma denemesi Teksas’taki Boca Chica’dan Türkiye saatiyle 16:34 civarında yapıldı. Ancak fırlatma başarılı olsa da, fırlatmadan kısa bir süre sonra şoke eden anlar yaşandı.

SpaceX’in sahibi Elon Musk ve onun uzun bir süredir uzaya fırlatılması beklenen, “dünyanın en güçlü roketi” unvanına yakıştırılan roketi Starship’i bugün uzaya fırlatmayı denedi. Starship’in fırlatma denemesi Teksas’taki Boca Chica’dan Türkiye saatiyle 16:34 civarında yapıldı.

İşler ters gitti

SpaceX’in canlı yayınında roketin başarılı bir şekilde fırlatıldığı, kilometrelerce yukarıya çıktığı görüldü. Ancak BBC’nin aktardığına göre, güçlendiricinin üst kademeden ayrılmaya çalıştığı noktada işler ters gitti.

Roketin yerden kalkmış olması ise bir başlangıç. Şirket, yüksek ihtimalle neyin doğru neyin yanlış gittiğini değerlendirecek ve sonra bir kez daha deneyecek.

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SpaceX’ten açıklama

SpaceX’ten Starship’in havalandıktan birkaç dakika sonra patlamasının ardından son anlarda neler olduğuna dair bilgilendirme yapıldı.

Şirket Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Uçuş testi yeterince heyecan verici değilmiş gibi, Starship aşama ayrılmasından önce planlanmamış hızlı bir demontaj yaşadı” dedi.

Musk söylemişti

BBC’nin haberine göre, Musk daha önce 17 Nisan’da yapılması planlanan ilk denemeyle ilgili beklentileri düşük tutma çağrısı yapmıştı.

Musk, Twitter Sohbet Odaları’nda yaptığı konuşmada “Devasa bir roketin ilk fırlatılması çok karmaşık bir olay, bu yüzden başarılı olmayabilir. Çok dikkatli olacağız ve bizi endişelendiren herhangi bir şey görürsek fırlatmayı erteleyeceğiz” demiş ve “Fırlatmayı başarırsak fırlatma rampasının yok olmadığı her durumu bir kazanım olarak kabul edeceğim.” demişti.