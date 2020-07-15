Elon Musk, Bill Gates ve Apple’ın Twitter hesapları hacklendi!

Geçtiğimiz dakikalar itibariyle, Elon Musk, Bill Gates ve Apple’ın Twitter hesapları henüz bir açıklamada bulunmayan kişi ve kişiler tarafından hacklendi. Hesaplara ait erişimin kaybedilmesinin ardından, Bitcoin cüzdanlarına ait hesap bilgilerini içeren paylaşımlar yapıldı.

Saldırganların hesaplar üzerinden, kendi Bitcoin cüzdanlarını paylaşarak “Bana 1.000$ yollamanız halinde, size 2.000$ geri ödeme yapacağım” gibi cümleler paylaştığı görüldü. Son günlerde çeşitli tartışmalar yaratan çift faktörlü doğrulama kullanımının önemi de tekrar anlaşıldı. Haberi yaptığımız sırada, Kanye West, Jeff Bezos gibi isimlerin de hesaplarından aynı paylaşımların yapıldığı bildiriliyor. Yaşanan hack skandalına 30’un üstünde ünlü, finans kuruluşu ve kripto borsası hesabının kurban olduğu bildiriliyor.

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Yaşanan sorunun hesapları kullanan kişilerle değil, Twitter kaynaklı olduğuna dair derin şüpheler var. Bu denli büyük bir saldırının Twitter sistemlerine zarar vermeden yapılabilmesi imkansız görünüyor. Son dakika bilgilerine göre, 110.000$ dolar değerinde Bitcoin’in saldırganların hesabına aktarıldığı bildiriliyor. İlerleyen dakikalarda haberi güncelleyeceğiz.

Güncelleme

Twitter’ın, yeni tweetler için bazı kelimeleri blokladığı söyleniyor. Buna göre tweetlerimizde saldırganların BTC adres bilgileri gibi detayları paylaşamıyoruz. Halen yeni hesapların saldırıya uğradığı bildiriliyor, Twitter sorunun önüne geçememiş gibi görünüyor.

Gemini hesabını yöneten Winklevoss kardeşler 2FA kullandıklarını belirtti, yani iki aşamalı doğrulama da saldırıların önüne geçememiş.

Doğrudan Twitter kurucularının erişebildiği bir panele ait bilgilerin elde edildiği ve tüm hesapların istenildiği gibi yönetilebildiği söyleniyor.