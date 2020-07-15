Donanım
Sony, yoğun talep nedeniyle PlayStation 5 üretimini ciddi miktarda artırıyor
Bugün, iki farklı kaynakta yer alan raporlara göre Sony, PlayStation 5 üretimini neredeyse iki kat artırdı. Açıklanan bilgilere göre firma, PlayStation 5 için piyasada yoğun bir talep durumu olduğununun farkında.
Buna göre, 2020 yılında 6 milyon adet PS5 üretimi yapmayı planlayan firmanın bu sayıyı bir kaynağa göre 9 milyon, diğer bir kaynağa göre ise 10 milyon dolaylarına kadar artırdığı söyleniyor. Bu da demek oluyor ki PS5 üretimi için neredeyse iki katlık bir artış söz konusu. Aynı zamanda COVID-19 sebebiyle evlerinde vakit geçiren oyuncuların etkisiyle DualSense üretiminde de ciddi bir artış olacağı bildiriliyor.
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Bloomberg tarafından açıklanan bilgilere göre, konsolların Çin üzerinden deniz yoluyla gönderilmesi halinde, Kuzey Amerika ve Avrupa kıtalarına ulaşmasının aylar sürebileceği konuşuluyor. Yani bu kadar yüksek bir konsol üretimi halinde Batı’da yer alan perakendecilerin ciddi sorunlar yaşayabileceği aktarılıyor. Fiyatlandırma bilgisi konusunda net bir detay bulunmayan PS5’in, bu kadar belirsizlik barındırırken, şimdiden kullanıcılar baz alınarak üretim rekorları kırması garip karşılanıyor.
Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bir haberde firmanın, 30 saniye içerisinde yeni bir PS4 üretebildiğini görmüştük. Mevcut üretim kapasitesi ve hızını baz aldığımızda, Sony bu konuda neredeyse hiç sorun yaşamayabilir. İlerleyen günlerde konsola ait fiyatlandırma bilgisinin hem global çapta, hem de ülkemiz için kesinleşmesi bekleniyor.
Basın Bülteni
TP-Link’ten küçük işletmeler için WiFi çözümü: TL-WA1201
TP-Link, küçük ofisler, kafeler, kuaförler ve benzeri salonlar için yeni geliştirdiği WiFi çözümünü satışa sundu. Kablolu interneti, kablosuz ağa çevirmeyi sağlayan ve güvenli Wifi ağı oluşturan TL-WA1201 erişim noktası, tek bir kasada dört farklı işlevi barındırıyor.
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Kablolu ağı, kablosuz ağa dönüştüren bir erişim noktası (access point) olan TL-WA1201 modeli, aynı zamanda üç farklı işleve daha sahip. Tek bir kasada dört WiFi işlevi sunan ürün, bu sayede küçük işletmeler için ekonomik bir çözüm sağlıyor.
Küçük ofisler, kafeler, atölyeler, kuaför salonu gibi işletmeler için geliştirilen ürün, hem güvenli hem de geniş kapsama alanına sahip bir WiFi ağı oluşturuyor. Erişim noktası modu dışında WiFi menzil genişletici (range extender), çoklu SSID ve istemci (client) modları olan ürün, küçük işletmelerin WiFi konusundaki tüm ihtiyaçlarını bir kasada sunuyor.
Kısıtlı Portal özelliği sayesinde güvenli konuk ağı
TP-Link TL-WA1201 erişim noktası, Kısıtlı Portal (captive portal) özelliği sayesinde güvenli konuk ağı oluşturuyor. Müşterilerin bu ağa güvenle bağlanması ve ağ güvenliğinin de korunmasını sağlayan bu özellik, aynı zamanda işletmelere tanıtım yapma olanağı da sunuyor.
Müşterilerin ağa bağlandığı sayfayı istedikleri gibi tasarlayabilen işletmeler, bu sayede reklamlarını yapabiliyorlar, tanıtım mesajlarını iletebiliyorlar. Örneğin, müşterinin ağa dahi olabilmesi için reklamı görüntüleme koşulu getirilebiliyor. Ya da internet erişimi için bir dizi terimi kabul etmeleri istenebiliyor.
Üründe yer alan Çoklu SSID modu sayesinde aslında tek bir ağ altında, farklı erişim özellikleri olan dört ayrı alt ağ oluşturulabiliyor. Adları ve erişim özellikleri farklı olan bu ağlar ile örneğin personelin eriştiği WiFi ağı ile müşteri ağı ayrılabiliyor. Bu da güvenliği ve denetimi kolaylaştıran önemli bir özellik. Bu özellik, bölümler ya da personeller arasında WiFi erişim ilkeleri farklı olan küçük ofislerin de ‘Ofis 1-2’ ya da ‘Muhasebe, Yönetim’ vb şeklinde dörde kadar farklı ada sahip ağ oluşturmasına olanak veriyor.
Genişletilmiş WiFi kapsama alanına sahip!
TP-Link’in yeni ürünü, küçük işletmelerin daha geniş bir WiFi ağı kurmalarını da sağlıyor. Ürünün menzil genişletici modu ve hüzmeleme teknolojisi (beamforming) sayesinde çok daha geniş WiFi ağı kuruluyor ve ağa bağlanan cihazların yönüne doğru WiFi sinyali gönderilebiliyor. TL-WA1201 üzerindeki dört harici anten, uzun mesafelerde bile ofisin ya da evin her köşesine WiFi sinyallerini eriştirebiliyor.
TP-Link, yeni erişim noktasının kurulumu da basit. Ethernet kablosu üzerinden enerji almayı sağlayan PoE (Power over Ethernet) özelliği sayesinde, elektrik prizi olmayan yerlere de kolayca monte edilebiliyor. Ayrıca cihazı, duvara da monte edilebiliyor.
TL-WA1201, işletmelere sadece kullanım ve kurulum avantajı sunmuyor; aynı zamanda güçlü bir WiFi ağı oluşturmalarını da sağlıyor. Çift bant desteği olan ve 802.11AC standardındaki ürün, bu sayede daha hızlı ve performansı yüksek WiFi ağı oluşturuyor. Toplamda 1200 Mbps (5 GHz bandında 867 Mbps, 2.4 GHz bandında 300 Mbps olmak üzere) kablosuz hızlara ulaşabilen ürün, ağ yoğunluğunu iki banda dağıtarak tıkanıklığı önlüyor. MU-MIMO teknolojisi ise iki kat daha hızlı performans sağlıyor.
Ayrıca ürün üzerinde yer alan Gigabit Ethernet girişi sayesinde, İnternet servis sağlayıcının sunduğu gigabit bant genişliği tam olarak kullanılabiliyor. Ev kullanımlarında ise cihazın istemci modu sayesinde bu bağlantı noktasına PC, IPTV, oyun konsolu gibi cihazlar yüksek hızda bağlanabiliyor.
Küçük işletmeler için ideal bir ağ çözümü olan TL-WA1201 erişim noktası, aynı zamanda evlerde de rahatlıkla kullanılabiliyor. Ürünün tavsiye edilen satış fiyatı ise KDV dahil 63 USD olarak açıklandı.
Donanım
AMD, mobil işlemcilerindeki verimliliği 6 yılda 25 kattan fazla arttırdı!
AMD, 2014 yılında ilk defa duyurduğu 2020 yılına kadar mobil işlemcilerini, 25 kat daha verimli hale getirme hedefini 25×20’ye ulaşıp geride bıraktığını açıkladı.
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Daha verimli çalışan işlemciler, daha iyi pil ömrü, daha iyi performans, daha düşük enerji maliyeti ve bilgisayar kullanımının çevreye daha az etkisi olması anlamına geliyor.
AMD CTO’su ve Yönetici Başkan Yardımcısı Mark Papermaster, konu ile ilgili şunları söyledi: “İşlemcilerimizde her zaman verimliliğe odaklandık. Ancak 2014 yılında bu özelliğe daha fazla vurgu yapmaya karar verdik. Mühendislik ekibimiz bu hedef için bir araya geldi. 2020 yılında enerji verimliliğini 25 kat artırmaya yönelik bir yol haritası çıkardı. Hedefimizi geçmeyi başardık ve 31.7 katlık bir ilerlemeyle oyun ve ultra ince dizüstü bilgisayarlarda rakipsiz performans, grafik ve uzun pil ömrüne sahip olduk. Mühendislik ve kurumsal ekiplerimizle ne kadar gurur duysak az.”
İşemciler için enerji verimliliği, tüketilen birim enerji başına yapılan işle ölçülüyor. 25×20 hedefine ulaşmak için AMD, oldukça bütünleşik ve verimli bir SoC mimarisi geliştirmeye odaklandı. Bu mimaride gelişmiş, gerçek zamanlı güç yönetim özellikleri ve silikon seviyesinde güç optimizasyonları yapıldı.
AMD bu sayede 2014’ten 2020’ye, verilen bir görev için ortalama işlem süresini %80 azalttı. Güç tüketimini de %84 oranında azaltmayı başardı. Bir örnekle açıklamak gerekirse, 2014 model 50 bin AMD dizüstü bilgisayarı 2020 modelleriyle değiştiren bir işletme, beş kat daha fazla işlem gücü sunabiliyor. 1.4 milyon kilovat saatlik elektrikten tasarruf elde edebiliyor. Bu da 971000 kg’lık bir karbon salınımına, yani 10 yaşına kadar yaşamış 16000 ağaç anlamına geliyor.
25×20 enerji verimliliği hedefi, sadece daha iyi bir kullanıcı deneyimi değil, AMD’nin sürdürülebilirlik konusundaki iddiasını da güçlendirmek olduğu dile getiriliyor. AMD, 25×20 hedefi gibi daha önce de Science Based Targets insiyatifi tarafından “bilim tabanlı hedef” olarak onaylanmış, iklim koruma hedefi bulunan ilk yarı iletken şirketidir.
Donanım
AMD, yeni Ryzen 3000XT serisi işlemcileri duyurdu!
AMD, 3. nesil Ryzen masaüstü işlemci ailesine üç yeni model daha eklediğini duyurdu. Yeni modeller arasında Ryzen 9 3900XT, Ryzen 7 3800XT ve Ryzen 5 3600XT yer alıyor.
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Ryzen işlemci ailesine XT markasını ekleyen bu yeni Ryzen 3000XT masaüstü işlemcileri, her türlü iş için yüksek performans vadediyor. Ödüllü 3. nesil Ryzen işlemci ailesini genişleten 3000XT serisi masaüstü işlemcileri, oyun ve içerik üretimi alanlarına hükmeden, üst düzey performansı sağlamak için, daha yüksek boost frekansı ile güçlendirildi.
Aynı zamanda PCIe 4.0 desteğini genel kullanıcılara sağlayan AMD’nin yeni B550 yonga setinin de tüm dünyada satışa sunulduğu da açıklandı. Farklı anakart boyutlarında mevcut olan B550 yonga seti, oyun ve iş için yüksek hızlı performansa yönelik üretildi.
Bununla birlikte şirket, AM4 soket ve 3.nesil Ryzen masaüstü işlemciler için A520 yonga setinin yeni tasarımlarını da geliştirdiğini ekledi.
Bu yeni yonga setleri ve işlemcilerle birlikte AMD, depolama hızlandırma yazılımı StoreMI’ı baştan tasarladığını ve yeni bir arayüz ve gelişmiş hızlandırma algoritmasıyla yeniden kullanıcılara sunulduğunu da duyurdu.
AMD Ryzen 3000XT Serisi İşlemciler
3. nesil AMD Ryzen işlemci ailesinin güçlü altyapısı üzerine inşa edilen 3000XT serisi işlemciler, dünya sınıfı “Zen 2” mimarisini, gelişmiş 7nm üretim teknolojisi ile iyileştirerek, daha yüksek boost frekansı ve Ryzen 3000 serisinde aynı TDP değerine sahip akranlarına göre artırılmış performans sunabiliyor.
|MODEL
|ÇEKİRDEK
|BOOST/ TABAN FREKANSI (GHZ)
|TOPLAM ARA BELLEK (MB)
|TDP (WATT)
|Platform
|TETT (USD)
|BEKLENEN SATIŞ TARİHİ
|AMD Ryzen™ 9 3900XT
|12/24
|4.7/3.8’e kadar
|70
|105
|AM4
|499$
|7 Temmuz 2020
|AMD Ryzen™ 7 3800XT
|8/16
|4.7/3.9’a kadar
|36
|105
|AM4
|399$
|7 Temmuz 2020
|AMD Ryzen™ 5 3600XT
|6/12
|4.5/3.8’e kadar
|35
|95
|AM4
|249$
|7 Temmuz 2020
Termal Çözümler
Ryzen 5 3600XT kutulu işlemciler, bir adet Wraith Spire soğutucu barındırıyor. Ryzen 9 3900XT, Ryzen 7 3800XT ve Ryzen 5 3600XT işlemciler, mümkün olan en yüksek performans için özellikle harici olarak satılan işlemci soğutucuları için özellikle hassas hazırlanmış özelliklere sahip. Bunun bir sonucu olarak AMD, bu ürünleri mümkün olan en iyi koşullarda kullanabilmek için, minimumda 280mm’lik radyatöre sahip bir hepsi bir arada sıvı soğutma çözümü kullanımı öneriyor. AMD’nin önerdiği soğtucuların bir listesine buradan ulaşabilirsiniz.
Daha Fazla AM4 Seçeneği
AM4 soket için üretilen yeni A520 yonga seti, 500 serisi yonga seti ailesinin en yeni üyesidir. Günlük PC kullanıcılarının ihtiyaçlarını karşılamak için kolay kullanılan ve güvenli bir platformdur. Yeni A520 yonga seti de dahil bu yeni 500 Serisi anakartlar, 3. nesil Ryzen işlemciler ve ötesi için gereken performansı sunmaktadırlar. Ryzen 3000XT Serisi işlemciler, Ryzen 3000’e hazır BIOS’a sahip tüm anakartlarla uyumludur ve tüm 500 serisi yonga seti ailesi üyeleriyle de ilk günden çalışacak şekilde tasarlanmışlardır.
AMD StoreMI
AMD StoreMI teknolojisi, tamamen yeni bir arayüz ve yeni özelliklerle yeniden geliştirildi. 2.0 sürümünde kulllanılan yeni bir arabellek tabanlı hızlandırma algoritması, veri bütünlüğünü geliştirir ve en çok kullanılan verilere öncelik tanır. Bu sayede boot süresi %31’e kadar hızlanır ve sadece HDD üzerinden çalışan bir sisteme göre oyun yükleme süreleri %13’e kadar azalır.