Bugünlerde Maranello’da en çok saklanan sır, elektrikli Ferrari’dir. İçten yanmalı motora sahip olmayan ilk Ferrari neredeyse tamamen bir sır olarak saklanıyor. Şu anda bildiğimiz tek şey, bu elektrikli Ferrari’nin şirketin memleketindeki yeni bir fabrikada inşa edileceği ve 2025’in son çeyreğinde piyasaya sürülmesinin planlandığıdır. Reuters, konuya aşina kaynaklardan, elektrikli İtalyan aygırının en az 500.000 euro’ya mal olacağını duyuyor.

İçindekiler Elektrikli Ferrari ziyadesiyle pahalı olacak

Elektrikli Ferrari ziyadesiyle pahalı olacak

Elektrikli Ferrari, mevcut döviz kurlarında yaklaşık 537.000 dolara denk gelecek. Ancak fiyatlar bölgesel vergiler nedeniyle dünya çapında büyük farklılıklar gösterdiğinden, doğrudan kur dönüşümü her zaman doğru olmayabilir. Durum ne olursa olsun, söylentiye göre istenen fiyat temel versiyon için ancak neredeyse hiçbir araç sahibi sıfır seçenekli bir Ferrari satın almıyor. Dolara dönüştürüldüğünde, bu fiyat onu kabaca normal bir SF90 Stradale kadar pahalı hale getiriyor.

Reuters, ikinci bir elektrikli Ferrari’nin zaten erken geliştirme aşamasına girdiğini duyuruyor. Purosangue SUV ve ilk elektrikli modelin ardından seriye bir modelin daha eklenmesi markanın kimliğine zarar verebilir. Markanın saygınlığını yitirmesini önlemek için şirket, en azından bir süreliğine, üretimi yıllık 20.000’den fazla araçla sınırlamayı planlıyor.

Satışlar her geçen yıl istikrarlı bir şekilde artarak 2023’te 13.663 adede ulaşıyor. İnsanlar teslimatı almak için yıllarca sabırla beklemeye hazır. Geçen Kasım ayında CEO Benedetto Vigna, sipariş defterlerinin rekor seviyelerde olduğunu, öyle ki 2025 üretiminin çoktan tükendiğini belirtiyor. Bu, yeni verilen siparişlerin en erken 2026 yılına kadar yerine getirilmeyeceği anlamına geliyor.

Bir SUV markası olmaktan kaçınmak için Ferrari, Purosangue’nin yıllık üretimini toplam üretimin yüzde 20’si ile sınırlıyor. Yüksek sürüşlü model yaklaşık 400.000 dolardan başlıyor ve üretimde herhangi bir kısıtlama olmaksızın muhtemelen daha da iyi satılacak. Yeni bir tesisin yolda olmasıyla birlikte montaj hattından daha fazla araba çıkacak. Bunlardan en heyecan verici olanı, bu yılın sonlarında ortaya çıkması beklenen bir hiper otomobil olacak.

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İlk elektrikli Ferrari’ye gelince, Ferrari’nin Ürün Pazarlama Müdürü Emanuele Carando kısa süre önce aracın “gerçek bir sese” sahip olacağını ve “gerçek bir Ferrari” olacağını söylüyor. İsmi açıklanmayan modelin 2026 yılında toplam satışların yaklaşık yüzde beşini oluşturacağını öngörüyor. Elektrikli araçların 2030 yılına kadar tüm yıllık sevkiyatların yüzde 40’ını temsil etmesi bekleniyor.