Elektrikli araç sahiplerinin en büyük endişelerinden biri, araçlarının batarya ömrü ve batarya değiştirme maliyetinin yüksek olması. Dolar cinsinden bile binlerce dolarlık maliyetle karşılaşma korkusu, birçok elektrikli araç sahibinin veya bu tarz bir araca sahip olmak isteyenlerin kafasını kurcalıyor. Peki elektrikli araç batarya ömrü ne kadar? Kaç yılda bir batarya değiştirilir? Yakın zamanda yapılan bir araştırma, bu korkunun aslında yersiz olabileceğini ortaya koyuyor. İşte bilmeniz gereken her şey.

Elektrikli Araç Batarya Ömrü Ne Kadar? Kaç Yılda Bir Değiştirilir?

Recurrent Auto tarafından gerçekleştirilen araştırma, 20.000’den fazla elektrikli aracı inceleyerek ilginç sonuçlara ulaştı. Araştırmaya göre, 2015’ten sonra üretilen elektrikli araçların sadece yüzde 2,5’inin bataryalarının değiştirildiği tespit edildi. Bu oran, aracın üretim yılına bağlı olarak değişiklik gösteriyor ve nispeten eski teknolojiye sahip olan düşük model araçlarda yeni bir bataryaya ihtiyaç duyma olasılığı daha yüksek.

2015 öncesi üretilen elektrikli araçlarda batarya değiştirme oranlarının yüzde 13’e kadar çıktığı görülürken, 2016 veya daha yeni modellerde bu oran yüzde 1 veya daha az. Çalışmaya dahil edilen en eski elektrikli araçlar 2011’den kalma olup, bunların yaklaşık üçte birinin yeni bir bataryaya ihtiyaç duyduğu belirtiliyor. Bu durum, araçların yaşı ve diğer çeşitli faktörlerden kaynaklanıyor.

Araştırmanın sonuçları gösteriyor ki, yeni teknolojiye sahip olan ve yeni model yıllı araçlarda pil değiştirme sıklığı oldukça az. Elektrikli araç batarya ömrü ne kadar sorusu burada tam bir cevap bulmasa da, 2015 ve sonrasında üretilen bir elektrikli araç almayı düşünüyorsanız, batarya değişimi için pek de endişe etmenize gerek yok diyebiliriz.

Başka bir araştırmaya göre ise elektrikli araç batarya ömrü olarak ortalama 500.000 mil, yani 900.000 kilometre gösteriliyor. Bataryanızla ilgili sorun yaşasanız bile çoğu elektrikli araç üreticisinin 7-8 yıllık ortalama üretici garantisi olduğunu da belirtelim.

Elektrikli Araç Batarya Ömrü Nelere Bağlı?

Batarya ömrü, kullanılan kimyasallar ve termal yönetim sistemlerinin kalitesi ile yakından ilişkili. Daha eski araçlar, modern araçlar kadar etkili olmayan termal yönetim sistemlerine ve eski kimyasallara sahip oldukları için daha fazla bozulma yaşıyorlar. Yeni nesil araçlarda ise gelişmiş batarya kimyası ve etkili termal yönetim sistemleri sayesinde bataryalar daha uzun ömürlü ve sık sık hızlı şarj yapabilme kapasitesine sahip.

Bizi yakından takip eden okurlarımız, daha önce yaz aylarında Tesla hızlı şarj yöntemi hakkındaki haberimizi hatırlayacaktır. Bu araçlarda, ısı yönetimi sisteminin devreye girmesiyle beraber, araçların batarya ömrünü korumak ve yangını önlemek amacıyla hızlı şarj engelleniyordu. Kullanıcılar, termal sensörleri kandırmak amacıyla şarj uçlarına ıslak havlu bağlama çözümü geliştirmişti. Yeni model birçok araçta aşırı ısınma ve hem yangın riskini hem de pil aşınmasını önlemek için benzer çözümler bulunuyor.

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Batarya ömrü azalması için endişelenmenizi önleyecek bir başka sebep de bataryanın gerçek kapasitesinin son yıllarda artmış olması. Recurrent Auto’nun bulgularına göre, 2015 ve 2022 yılları arasında bataryaların kapasitesi %122 oranında artmış durumda. Bu da, yeni elektrikli modellerin başlangıçta daha fazla batarya kapasitesine sahip olduğu anlamına geliyor.

Dolayısıyla, zaman içinde bazı kapasite kayıpları yaşansa bile, bataryaların değiştirilmesi gerekmeden daha uzun süre dayanması bekleniyor. Gelecekte, batarya kapasitesindeki artışın daha yavaş olacağı öngörülüyor, zira yeni elektrikli modeller artık menzil kaygısını büyük ölçüde aşmış durumda. Yani birkaç kilometre gidip şarj istasyonu aramaya da gerek yok.

Batarya teknolojisi ve termal yönetim sistemlerindeki gelişmeler devam edecek ve bu alanda kademeli iyileştirmeler sağlanacaktır. Ayrıca, otomotiv tedarikçileri ve özel batarya şirketleri tarafından üzerinde çalışılan katı hal bataryaları gibi yenilikçi teknolojiler, önemli ilerlemeler sağlayabilir. Bizler de bu gelişmeleri yakından takip ediyoruz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce elektrikli araçlar daha mantıklı hale gelmeye başladı mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!