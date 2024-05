İstanbul Park akıbeti resmen yılan hikayesine döndü. İstanbul Park’ın geleceği hakkında belirsizlikler sürüyor. İhaleyi kazanan Can Holding cephesinin hala Formula 1 ile bir anlaşma sağlamadığına dair Intercity tarafından yapılan açıklamanın üzerine tansiyon arttı. Formula 1 Türkiye’ye gelecek mi? İşte son gelişmeler.

İstanbul Park Ne Olacak? Formula 1 Anlaşması Hala Belirsizlikte

Geçtiğimiz ay gerçekleşen İstanbul Park ihalesi, Can Holding’in teklifinin kabul edilmesiyle sonuçlanmıştı. Ancak, sonrasında ortaya çıkan gelişmeler karmaşıklığı artırdı. İlk olarak, Can Holding’in ihaleye katılmaktan çekildiği iddiaları dolaştı, ancak bu iddialar sonradan yalanlandı. İstanbul Park ihalesi ile beraber, 117 milyon dolar bedelle 30 yıllığına pistin kontrolü Can Holding şirketine verilmişti.

Kısa süre önce, Can Holding’in sahibi olduğu Pirelli Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Lale Cander’in açıklamaları gündeme bomba gibi düştü. Cander, Intercity’nin tesisi tahliye etmesi gerektiğini belirtti ancak bu talep henüz yerine getirilmedi. 24 Mayıs, yani bugün tesisin boşaltılması için son gün olsa da, Intercity cephesi henüz tesisi boşaltmış değil. Gerilimi artıran bir açıklama ise Intercity sosyal medya hesabından geldi.

Intercity’nin son açıklamasına bakarsak, ihale şartnamesine göre Formula 1 sözleşmesinin imzalanması için belirlenen son tarih 6 Haziran 2024. Ancak, şu ana kadar anlaşma sağlanmış değil. Intercity, karşı tarafın beyanlarının manipülasyon olduğunu iddia ederek, Formula 1 sözleşmesinin zamanında imzalanması gerektiğini vurguluyor.

İddialara göre, Intercity’nin tesisi boşaltmaması yüzünden Can Holding tesisin içine giremiyor ve Formula 1 yönetimiyle görüşme yapamıyor. Durumun uzaması, Formula 1’in Türkiye’ye geri dönme ihtimalini zora sokuyor.

İstanbul Park’ın geleceğiyle ilgili belirsizlikler devam ederken, her geçen gün tesisin boş kalması ciddi maliyetlere yol açıyor. Bu nedenle, sorunun bir an önce çözüme kavuşturulması gerekliliği her geçen gün daha da önem kazanıyor.

İhale şartnamesine göre, İstanbul Park’ın kontrolü Can Holding’e devredilecek ve şirketin 2026 yılına kadar Formula 1 yarışlarını Türkiye’ye getirmesi gerekecek. Ayrıca, alışveriş merkezi ve eğlence merkezi gibi tesislerin de yapılması planlanıyor. Bu sayede İstanbul Park eksiksiz bir kompleks haline gelecek.

Pist hakkındaki bu belirsizlik Türkiye’de motor sporlarını yakından takip edenlerin kafasını karıştırıyor. Konu hakkında yeni açıklamalar geldiğinde sizleri bilgilendireceğiz.

