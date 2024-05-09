Tesla sahipleri, sıcak ve güneşli günlerde Supercharger istasyonlarında daha hızlı şarj almanın bir yolunu keşfettiler ve bu yöntem gerçekten işe yarıyor gibi görünüyor. Tesla’nın Supercharger ağından sorumlu ekibin işten çıkarmalar yapması ve şirketin yüksek şarj standartlarını sürdürme kabiliyetine ilişkin şüpheler artarken, Tesla kullanıcıları bu ilginç çözümü forumlarda paylaşıyorlar. Tesla şarj hızı artırmak isteyenler buraya!

Tesla Kullanıcılarından İlginç Şarj Hilesi, Tesla Şarj Hızı Artırmak için Bunu Yapın!

Bu Tesla şarj hızı taktiği, ‘ıslak havlu hilesi’ olarak biliniyor ve yaz sıcakları gelirken tekrar popülerlik kazanıyor. Bu hile, şarj kablosu tutamağının üzerine ıslak bir bez parçası koymak anlamına geliyor. Bu, güneşin etkisiyle tutamağın hızla ısınmasını önlemeye yardımcı oluyor.

Özellikle, eski V2 Supercharger duraklarında, tutamağın hızla ısınması nedeniyle şarj hızının düştüğü durumlarda bu yöntem oldukça etkili olabiliyor. Islak bez, güneş ışığından tutamağın daha düşük bir sıcaklıkta kalmasını sağlıyor, böylece daha yüksek bir şarj hızını mümkün kılıyor. Yani sensörler aşırı ısınma yüzünden hız kesmiyor.

Bu hileyi deneyen Tesla sahiplerinden bazıları, şarj hızında önemli artışlar elde ettiklerini belgeliyorlar. Bir kullanıcı, şarj hızını 60 kilowatt’tan 95 kW’a çıkarmayı başardığını belirtiyor. Diğerleri ise daha büyük artışlar yaşadıklarını ve şarj hızlarının 147 kW’a kadar yükseldiğini paylaşıyorlar. Tesla şarj hızı hilesi gerçekten de işe yarıyor gibi duruyor.

Ancak, bu hile her durumda işe yaramayabilir. Özellikle yeni V3 Supercharger duraklarında, bu yöntemin etkili olmadığı görülüyor. V3 duraklarında, bu hile Cybertruck dışında neredeyse tüm Tesla araçları için işe yaramıyor çünkü şarj istasyonları 800 voltluk batarya kurulumuna sahip değil.

Bununla birlikte, bu yöntem yalnızca akülerini doldurmak için V3 duraklarına giden Cybertruck sahipleri için işe yarar olabilir. Ancak, diğer Tesla sahiplerinin de bu çözümü denemesinde fayda olduğunu belirten kullanıcılar var. Ülkemizde satılan Tesla araçlarda da bu yöntemi deneyebilirsiniz.

Her ne kadar bu hile şarj deneyimini iyileştirse de, bu Tesla tarafından onaylanmamış bir çözüm ve riski kullanıcıya ait. Ayrıca, güvenlik endişeleri de göz önünde bulundurulmalı. Neyse ki, Tesla’nın Supercharger’ları, yağmur yağdığında bile güvenli bir şekilde çalışabilecek kapasiteden fazlasına sahip, bu nedenle ıslak bir bez kullanmanın pek bir zararı yok.

Sonuç olarak, bu yöntem Tesla sahiplerine şarj sürelerini optimize etme ve daha hızlı şarj alabilme fırsatı sunuyor, ancak dikkatli olmak ve riskleri göz önünde bulundurmak önemli. Tesla şarj hızı bu yöntemle gerçekten artabilir.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce bu yöntem işe yarıyor mu? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!