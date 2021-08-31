Kripto Para
El Salvador Halkı Bitcoin Yasasını Protesto Ediyor!
Bilindiği üzere El Salvador, lider kripto para birimi Bitcoin’i ülkenin yasal para birimi haline getirme yasa tasarısını kabul ederek dünyada bir ilki gerçekleştirdi. Ülkenin bu hamlesi kripto para piyasasında ve uluslararası basında büyük bir yankı uyandırdı. Eylül ayı başında yürürlüğe girmesi beklenen yasa tasarısına sayılı günler kala, El Salvadorlu vatandaşlar Bitcoin ’i protesto etmek üzere sokaklara döküldü.
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Uluslararası pek çok düzenleyici kurumdan Bitcoin hamlesi ile ilgili olumsuz geri dönüşler ve mesajlar alan El Salvador, bu adımından geri dönmeyerek sürekli lider kripto paranın ülkedeki diğer para birimleri ile aynı statüye sahip olacağını, işletmelerin BTC kabul etmelerinin zorunlu olacağını ve bu durumun benimsenmesi için her türlü çalışmanın yapılacağını tekrarladı. Kabul edilen yasa tasarısının yürürlüğe girmesine günler kala ise El Salvador halkı bu durumu hala kabullenmiş görünmüyor. Bitcoin karşıtı olan El Salvadorlu vatandaşlar, ülkenin başkenti olan San Salvador’a yürüyüş yaptı.
İçlerinde gazi ve emeklilerin de bulunduğu yüzlerce gösterici, Bitcoin’in yasal para birimi olarak kabul edilmesine karşı protesto gerçekleştirdi. Topluluk, gelecekte emekli maaşlarının ABD doları yerine Bitcoin ile ödenme ihtimaline karşı endişe doluydu.
LA GENTE MAS HUMILDE NO QUIERE #BITCOIN, TODOS #NoQueremosBitcoin, solo los #BUKELES quieren el #Bitcoin . pic.twitter.com/YeAafHGCqS
— Blanca Huezo (@blanca_huezo) August 26, 2021
Yüksek Adalet Divanı işçi sendikası üyesi Stanley Quinteros, bir röportajında şu ifadeleri kullandı:
“Bu kripto paranın büyük ölçüde dalgalandığını biliyoruz. Değeri bir saniyeden diğerine değişiyor ve üzerinde hiçbir kontrolümüz olmayacak.”
Bitcoin’e karşı olan ve yürüyüşe katılan protestocuların ellerinde “Para aklamaya hayır” ve “Bitcoin’i istemiyoruz” yazılı pankartlar vardı.
Bölgenin kalkınma bankası, komşu Orta Amerika ülkelerinin El Salvador’un Bitcoin’i alternatif bir yasal ihale olarak benimsemesinin, milyonlarca insan için önemli bir gelir kaynağı olan havale maliyetini düşürüp düşürmediğini görmek için sabırsızlandığını söylüyor. El Salvador Başkanı Nayip Bukele ise yurtdışında yaşayan Salvadorlulardan havale ödemelerini kolaylaştırmanın bir yolu olarak Bitcoin’in benimsenmesinin önemli olduğunu ifade ediyor.
Yasanın yürürlüğe girmesine sayılı günler kala El Salvadorlu vatandaşlar açısından durum hiç iç açıcı görünmüyor. Böylesine tepkili bir ortamda beklenilen olumlu sonuca ulaşılıp ulaşılamayacağı merak konusu.
Bitcoin’in bir ülkede bulunan fiat para birimleri ile eş statüde bulunması sizce kulağa nasıl geliyor? Görüşlerinizi bizimle paylaşın!
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Kripto Para
Kripto Paralar Değersiz Bir Balon Mu? Milyarder Yatırımcı Böyle Düşünüyor…
Kripto para piyasası zamanla kendini kanıtlamış olsa da, bazı milyarder yatırımcılar onu perakende yatırımcılar için değerli bir yer olarak görmüyor. Yıllar önce mortgage krizini haklı olarak öngören milyarder yatırımcılardan John Paulson, kripto para yatırımcılarına seslendi.
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Kripto paralar balon mu? 2008 Mali Krizi’nin ardından Paulson, şimdi de kripto para alanındaki aşırı spekülasyonlardan duyduğu endişeyi dile getiriyor. Amerikalı bir milyarder olan hedge fonu yöneticisi Paulson, “Bloomberg Wealth with David Rubenstein”ın bir bölümünde konuştu ve kripto para birimlerinin “sonunda değersiz olduğunu kanıtlayacak” bir balon olduğunu söyledi.
“Kimsenin kripto para birimlerine yatırım yapmasını tavsiye etmem.”
Kripto para birimleri milyarder yatırımcılardan ilk kez eleştiri almıyor. Warren Buffett gibi devler de kripto varlıkları oldukça sert şekilde eleştirdi.
Kripto para birimlerinin altına kıyasla büyük bir fark ile altından daha iyi performans göstermesine rağmen Paulson, trendin gerisinde durarak kripto yerine altın seçmeyi tercih ediyor.
Paulson enflasyon yükseldikçe sabit kıymetlerden ve nakitten uzaklaştıklarını ve içinde olmak için doğru yerin altın olduğunu ifade ediyor. Ayrıca, Fed’in para arzındaki %25’lik artışa işaret ederek, enflasyonun mevcut beklentilerin üzerinde gerçekleşmesini bekliyor. Kendisine kripto para birimlerine inanılıp inanılmadığı sorulduğunda şunları söylüyor:
“İnanmıyorum. Ve kripto para birimlerinin bir balon olduğunu söyleyebilirim. Onları hiçbir şeyin sınırlı bir kaynağı olarak tanımlardım. Dolayısıyla, sınırlı arzdan daha fazla talep olduğu ölçüde, fiyat yükselecektir. Ancak talep ne kadar düşerse fiyat da o kadar düşecektir. Sınırlı bir miktar olması dışında hiçbir kripto para biriminin gerçek bir değeri yoktur.”
Kripto para birimlerinin sonunda değersiz olduğunu kanıtlayacağını da sözlerine ekliyor. Paulson’a göre piyasadaki likidite kuruduktan sonra sıfıra doğru gidiyorlar.
Kripto para birimleri ve geleneksel yatırım araçları göz önüne alındığında siz Paulson’a katılıyor musunuz? Uzun vadede bu yarışı sizce kim kazanacak?
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Kripto Para
Küba, Ödemeler İçin Kripto Para Birimlerini Kabul Edecek!
Küba, sosyoekonomik çıkarların kararını teşvik ettiğini söyleyerek ödemeler için kripto para birimlerini tanıyacağını ve düzenleyeceğini açıkladı.
Küba Merkez Bankası kısa süre önce devlet tarafından yönetilen Resmi Gazete’de kripto para birimleri ile uğraşmak için yeni düzenlemeler yapacağını belirten bir karar yayınlamştı. Merkez Bankası, ilgili hizmetlerin ticari sağlayıcılarının komünist devlet içinde faaliyetlerini sürdürmek için düzenleyiciden bir lisans alması gerektiğini ifade etmişti.
Küba Merkez Bankası tarafından yapılan duyuru, ülkedeki bazı teknolojik açıdan anlayışlı gruplar arasında kripto para birimi popülaritesinin artması ile beraber geldi. Küba’daki kripto para ilgisi, kısmen komünist devleti küresel ekonomide dışlanmış bir hale getiren Küba’ya uygulanan sertleştirilmiş Amerikan ambargosu nedeniyle, adaya ABD doları göndermenin ve kullanmanın artan zorluğu nedeniyle arttı. ABD eski başkanı Donald Trump yönetimi, Küba’da hayatı zorlaştıran sert ambargo kuralları uygulamıştı.
10 yıldır Küba’yı araştıran Portland State Üniversitesi’nde antropoloji profesörü Dr. Mrinalini Tankha, Trump yönetimi altında Küba ile ABD arasında para göndermenin ve almanın son derece zorlaştığını açıkladı. Western Union, 20 yılı aşkın bir süredir Küba’da hizmetlerini yürüten önemli bir havale kanalıydı. 2020’de Amerikan çok uluslu finansal hizmetler şirketi, giderek artan agresif Trump dönemi yaptırımları nedeniyle Küba’daki 400 lokasyonunun neredeyse tamamını kapattı.
Bazı insanlar ABD başkanı Joe Biden’ın ikili ilişkileri normalleştirmesini beklese de, o bunun yerine Küba yetkililerine daha fazla yaptırım uygulayarak daha sert bir çizgi benimsedi.
Küba’daki umutsuz nakit ihtiyacı, küresel ekonomiye erişimin engellenmesiyle tetiklendi ve Covid-19 salgınıyla daha da kötüleşti. Tüm bu parametreler, ülkede kripto para birimlerinin benimsenmesinin artmasında büyük rol oynadı.
Küba’da internetin yükselişi de hızla büyüyen kripto para birimi topluluğuna katkıda bulundu. Ülkede pek çok insanın 3G bağlantısı ve akıllı telefonu var. Ayrıca zayıf bir para birimine sahip olmak da Bitcoin’in ve diğer kripto paraların çekiciliğine katkıda bulunan başka bir faktör.
Kripto para birimleri anonim işlemler olarak kullanılabildiğinden, genellikle insanların Küba’ya para gönderme konusundaki ABD kısıtlamalarını aşmak da dahil olmak üzere hükümet düzenlemelerinden kaçmasının popüler bir yolu.
Küba Merkez Bankası aldığı kararda, kripto varlıklarının “sosyoekonomik çıkarlar nedeniyle” kullanımına izin vermeyi planladığını ve hükümetin bu tür operasyonları kontrol edeceğini garanti ettiğini belirtti. Merkez Bankası, operasyonların yasadışı faaliyetler içeremeyeceğinin açıkça altını çizdi.
Küba ve Kripto Paralar
Küba Merkez Bankası tarafından duyurulan karar, Bitcoin aracılığıyla küresel ekonomiye katılmaya ilgi gösteren yerel vatandaşlar için umut verici bir işaret. İnsanlar diğer kripto para birimlerinin kullanımını da memnuniyetle karşılıyor.
Dünyanın dört bir yanındaki birçok insan, yurt dışına para göndermek ve yurt dışından para almak için Bitcoin’in bir araç olarak kullanılması fikrinden memnun. Kullanıcılar, para transferi hizmetlerinin ve geleneksel bankaların yüksek maliyetlerinden kaçınmak için kripto para biriminden yararlanıyor. Yerel para birimi ve ekonomisi baskı altında bulunan ülkelerde de kripto para birimlerine kaçış oranı artıyor.
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