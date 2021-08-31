El Salvador Halkı Bitcoin Yasasını Protesto Ediyor!

Bilindiği üzere El Salvador, lider kripto para birimi Bitcoin’i ülkenin yasal para birimi haline getirme yasa tasarısını kabul ederek dünyada bir ilki gerçekleştirdi. Ülkenin bu hamlesi kripto para piyasasında ve uluslararası basında büyük bir yankı uyandırdı. Eylül ayı başında yürürlüğe girmesi beklenen yasa tasarısına sayılı günler kala, El Salvadorlu vatandaşlar Bitcoin ’i protesto etmek üzere sokaklara döküldü.

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Uluslararası pek çok düzenleyici kurumdan Bitcoin hamlesi ile ilgili olumsuz geri dönüşler ve mesajlar alan El Salvador, bu adımından geri dönmeyerek sürekli lider kripto paranın ülkedeki diğer para birimleri ile aynı statüye sahip olacağını, işletmelerin BTC kabul etmelerinin zorunlu olacağını ve bu durumun benimsenmesi için her türlü çalışmanın yapılacağını tekrarladı. Kabul edilen yasa tasarısının yürürlüğe girmesine günler kala ise El Salvador halkı bu durumu hala kabullenmiş görünmüyor. Bitcoin karşıtı olan El Salvadorlu vatandaşlar, ülkenin başkenti olan San Salvador’a yürüyüş yaptı.

İçlerinde gazi ve emeklilerin de bulunduğu yüzlerce gösterici, Bitcoin’in yasal para birimi olarak kabul edilmesine karşı protesto gerçekleştirdi. Topluluk, gelecekte emekli maaşlarının ABD doları yerine Bitcoin ile ödenme ihtimaline karşı endişe doluydu.

Yüksek Adalet Divanı işçi sendikası üyesi Stanley Quinteros, bir röportajında şu ifadeleri kullandı:

“Bu kripto paranın büyük ölçüde dalgalandığını biliyoruz. Değeri bir saniyeden diğerine değişiyor ve üzerinde hiçbir kontrolümüz olmayacak.”

Bitcoin’e karşı olan ve yürüyüşe katılan protestocuların ellerinde “Para aklamaya hayır” ve “Bitcoin’i istemiyoruz” yazılı pankartlar vardı.

Bölgenin kalkınma bankası, komşu Orta Amerika ülkelerinin El Salvador’un Bitcoin’i alternatif bir yasal ihale olarak benimsemesinin, milyonlarca insan için önemli bir gelir kaynağı olan havale maliyetini düşürüp düşürmediğini görmek için sabırsızlandığını söylüyor. El Salvador Başkanı Nayip Bukele ise yurtdışında yaşayan Salvadorlulardan havale ödemelerini kolaylaştırmanın bir yolu olarak Bitcoin’in benimsenmesinin önemli olduğunu ifade ediyor.

Yasanın yürürlüğe girmesine sayılı günler kala El Salvadorlu vatandaşlar açısından durum hiç iç açıcı görünmüyor. Böylesine tepkili bir ortamda beklenilen olumlu sonuca ulaşılıp ulaşılamayacağı merak konusu.

Bitcoin’in bir ülkede bulunan fiat para birimleri ile eş statüde bulunması sizce kulağa nasıl geliyor? Görüşlerinizi bizimle paylaşın!