Kripto Para
JPMorgan El Salvador’un Bitcoin adımını değerlendirdi!
Geçtiğimiz günlerde Bitcoin’i ülkenin yasal para birimi olarak kabul eden El Salvador’un bu adımı piyasada büyük yankı uyandırmıştı. Dünyada bir ilki gerçekleştiren El Salvador’a pek çok olumlu görüşün yanında olumsuz görüş de bildirildi. Bankacılık devi JPMorgan da El Salvador’un Bitcoin adımını değerlendirdi.
ABD’li bankacılık devi JPMorgan El Salvador’un Bitcoin adımı ile ilgili görüşlerini paylaştı. Dev banka, ülkenin Bitcoin’i ABD doları ile eş hale getirmesinin kimseye faydası olmayacağını düşünüyor. Hatta El Salvador’un bu hamlesinin IMF ile ilişkilerini bozabileceğini ifade ediyor.
“2000’lerin başında dolarizasyonda olduğu gibi bu hareket istikrar endişelerini yok saymıştır. Bu hamle daha çok büyüme odaklıdır ancak IMF ile müzakeleri tehlikeye atabilir.”
Daha öncelerde IMF, El Salvador’un bu hamlesinin, önemli yasal ve finansal sonuçlar doğuracağını öne sürmüştü. Bitcoin’i yasal para birimi olarak kabul eden El Salvador’u bundan dolayı eleştirdi ve bu adımın riskli olduğunu belirtti.
IMF ve JPMorgan’ın yanında Bank Of International Settlements İnovasyon Departmanı Başkanı Benoit Courue da ülkenin bu adımını ilginç bir deney şeklinde tanımlamıştı. Başkan Courue Bitcoin için de “2008 küresel mali krizinin şeytani sonucu” demişti.
Lider kripto para birimi Bitcoin 40.000 dolar seviyesinin üzerine çıkmaya çalışıyor. Yazı sırasında 37.201 dolar seviyesinden işlem gören BTC, uzun zamandır 32.000 dolar ile 37.000 dolar arasında fiyatlanıyor. BTC fiyatının bundan sonraki sürecinin ne olacağı hakkında pek çok görüş var. Yıl sonuna kadar 100.000 dolara ulaşma beklentisi olanların yanında, olası bir yeniden geri çekilmede 24.000 dolara kadar düşebileceğini düşünenler de mevcut.
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Kripto Para
Bitcoin madencilik konseyi kuruldu! Elon Musk yok…
Bitcoin madenciliğinin tükettiği enerjinin doğaya verdiği zarar hakkındaki tartışmalar son zamanlarda iyice artmış durumda. Bu konu ile alakalı bir konsey kurulmasına öncülük eden Michael Saylor, yaptığı açıklama ile Bitcoin Mining Council (BMC) isimli Bitcoin madencilik konseyinin hayata geçtiğini duyurdu. İş zekası şirketi MicroStrategy’nin CEO’su Michael Saylor, Bitcoin eğitimini teşvik etmeyi amaçlayan konseye başkanlık edecek.
The Bitcoin Mining Council is a voluntary and open forum of Bitcoin miners committed to the network and its core principles. We promote transparency, share best practices, and educate the public on the benefits of #Bitcoin and Bitcoin mining. Join us. 🙏https://t.co/vGPGD3TA5p
— Michael Saylor (@michael_saylor) June 10, 2021
Kurulan Bitcoin madencilik konseyi, “ağa ve temel ilkelerine bağlı Bitcoin madencilerinin bir araya geldiği gönüllülük esasına dayalı açık bir forum” olarak tanımlanıyor. Konseyin amacı ise şeffaflığı ön plana çıkarmak, en iyi uygulamaları desteklemek ve Bitcoin eğitimine teşvikte bulunmak.
Konseyde bulunan aktörler ise enerji bilincine sahip olan Kuzey Amerika Bitcoin madencilik şirketleri. Elon Musk’ın bir tweetinde önerdiği konsey ile bir bağlantısı olmadığı bildirildi.
“Elon Musk’ın BMC üzerinde bir rolü yok. Bitcoin madenciliğini tartışmak için bir grup Kuzey Amerika şirketiyle yapılan bir eğitim çağrısına katılmaktan ötesi söz konusu değil.”
Bitcoin madencilik konseyi üyeleri arasında MicroStrategy ile beraber Galaxy Digital, Argo, Hive ve Riot yer alıyor. Tüm bu üyeler işletmenin tüm maliyetlerini karşılayacak. Dünyanın her yerindeki Bitcoin madencilerini de konseye katılmaya davet ediyorlar.
Bitcoin Mining Council, üç ayda bir toplantı yapacak. Yapılan toplantılarda madencilik eğitimleri analiz edilecek, sektör araştırmacıları ile ortak hareket edip eğitim amaçlı veriler toplanacak ve sonuçta Kuzey Amerika BTC madencilik sektöründeki büyüme teşvik edilmeye çalışılacak.
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Kripto Para
Nijerya Merkez Bankası 2021 sonuna kadar CBDC lansmanı planlıyor!
Kripto para birimlerinin yanısıra bir de devletlerin kendilerinin çıkarmak için uğraştığı merkez bankası dijital para birimleri savaşları var. Dünyada CBDC konusunda pek çok haber ve gelişme yaşanıyor. En son haber ise Nijerya’dan geldi. Nijerya Merkez Bankası (CBN), merkez bankası dijital para biriminin (CBDC) yani dijital nairanın lansmanına hazırlandığını ve bunun 2021’in sonundan önce gerçekleşmesi gerektiğini duyurdu. Nijerya Merkez Bankası CBDC teknolojisinin dört yıldır araştırıldığını belirtti.
Dört yıldır araştırılıyor
CBN Bilgi Teknolojisi (BT) Direktörü Rukayat Mohammed, dün bu açıklamayı Bankacı komitesine sanal bir brifingde yaptı. İlginç bir şekilde, merkez bankasının dört yıldır teknolojiyi araştırdığını da ekledi. Muhammed şunları söyledi:
“Çok yakında lansman tarihini açıklayacağız. Yıl sonuna kadar dijital para birimine sahip olmalıyız. Halka bu tür bir para birimi sağlamak için muhtemelen bir pilot uygulama başlatacağız.”
Nijerya Merkez Bankası’nın bir CBDC çıkarmasının altında yatan en büyük sebeplerden birinin de havalelerin yurtdışından Nijerya’ya seyahatini kolaylaştırmak olduğu ifade edildi. Ayrıca çıkacak olan CBDC’nin nakit parayı destekleyeceği de belirtildi.
Kamuya açık kripto para birimlerinin, özellikle de Bitcoin’in benimsenmesi, geçtiğimiz yıldan itibaren Nijerya’da hızlandı. Ayrıca artan ekonomik belirsizlikler de insanları dijital alternatifleri benimsemeye itti.
Merkez bankalarının kendi dijital para birimleri üzerinde çalışmaya ağırlık vermeye başlaması, yakın zamanda Çin’de gördüğümüz şekilde kripto paraları yasaklayacakları konusunda endişelere yol açıyor. Ancak Ryakat Mohammad, dijital varlıkları yasaklama olasılığı konusunda ılımlı bir tutum sergiliyor:
“Bitcoin ve diğerleri gibi kripto para birimlerinin merkez bankasının kontrolü altında olmadığını kategorik olarak belirtmeme izin verin; tamamen bireylerin verdiği özel kararlardır.”
Dünyanın önde gelen ekonomileri ve merkez bankaları, dijital para birimi çıkarma alanını keşfetmeye başladı. Avrupa Merkez Bankası (ECB) ayrıca 2023 yılına kadar dijital euro lansmanı üzerinde çalışırken, Federal Rezerv 2021 yazında dijital dolar araştırma belgesini yayınlamaya hazırlanıyor. Diğer taraftan da CBDC gelişiminde öncü olan Çin, dijital yuan ile pilot denemeler yapıyor.
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Kripto Para
Unmarshal, veri indeksleme ve sorgulama protokolünü Polygon Network’e taşıyor!
Kendisini dApps’e ayrıntılı, güvenilir ve gerçek zamanlı veri sağlayan bir protokol olarak tanımlayan çok zincirli bir DeFi veri ağı olan Unmarshal, yakın zamanda Polygon blok zinciri için API paketi, bildirim verileri ve WebSockets’ten oluşan bir ürün paketi yayınladı.
Yayınlanan bu paket ile Polygon üzerinde inşa eden dApp geliştiricileri, kullanıcılarına oluşturdukları uygulama için bir bakışta bildirimler veren Unmarshal’ın Bildirim API’sini, kullanıcı token bakiyelerini izlemeye yardımcı olmak için Cüzdan Bakiyesi API’sini ve işlem ayrıntılarının kodunu çözmek için İşlem API’sini dağıtabilir.
Kendi AMM’sine (Otomatik Piyasa Yapıcı) sahip bir para piyasası protokolü olan Aave gibi Dapplerden, cüzdanlar ve endüstrinin en iyi merkezi olmayan oracleları ve geliştirme araçları kaynakları gibi altyapı çözümlerinden oluşan en iyi DeFi çözümleri, şimdiden Polygon’dan yararlanıyor. Bu da onu bugün itibariyle L2 (Layer 2) çözümü haline getiriyor.
Polygon, diğer herhangi bir L2 çözümü arasında açık ara en yüksek verimli olandır. Aynı zamanda şu anda mevcut olan herhangi bir Katman 1 zincirine rakiptir ve günlük 6 milyondan fazla işlemi kolaylaştırır.
Şimdi Polygon, devasa zincir üstü verilerin optimum şekilde çalışmasını gerektiren daha fazla DeFi çözümünü devreye almak ve Dapp geliştiricilerinin büyüyen ağından veri alması için veri dizinleyicilerden ve sorgulama araçlarından oluşan çok zincirli bir DeFi veri ağı olan Unmarshal ile ortaklık kurdu.
Polygon’un eksiksiz blok zinciri verilerinin Unmarshal’da zaten endekslenmesiyle, dapp geliştiricileri artık uygulama kullanıcıları için ön uçlarında gösterebilecekleri zengin verileri getirmek için uç noktalarla entegre olmak için Unmarshal ağına güvenebilirler.
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