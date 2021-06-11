JPMorgan El Salvador’un Bitcoin adımını değerlendirdi!

Geçtiğimiz günlerde Bitcoin’i ülkenin yasal para birimi olarak kabul eden El Salvador’un bu adımı piyasada büyük yankı uyandırmıştı. Dünyada bir ilki gerçekleştiren El Salvador’a pek çok olumlu görüşün yanında olumsuz görüş de bildirildi. Bankacılık devi JPMorgan da El Salvador’un Bitcoin adımını değerlendirdi.

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ABD’li bankacılık devi JPMorgan El Salvador’un Bitcoin adımı ile ilgili görüşlerini paylaştı. Dev banka, ülkenin Bitcoin’i ABD doları ile eş hale getirmesinin kimseye faydası olmayacağını düşünüyor. Hatta El Salvador’un bu hamlesinin IMF ile ilişkilerini bozabileceğini ifade ediyor.

“2000’lerin başında dolarizasyonda olduğu gibi bu hareket istikrar endişelerini yok saymıştır. Bu hamle daha çok büyüme odaklıdır ancak IMF ile müzakeleri tehlikeye atabilir.”

Daha öncelerde IMF, El Salvador’un bu hamlesinin, önemli yasal ve finansal sonuçlar doğuracağını öne sürmüştü. Bitcoin’i yasal para birimi olarak kabul eden El Salvador’u bundan dolayı eleştirdi ve bu adımın riskli olduğunu belirtti.

IMF ve JPMorgan’ın yanında Bank Of International Settlements İnovasyon Departmanı Başkanı Benoit Courue da ülkenin bu adımını ilginç bir deney şeklinde tanımlamıştı. Başkan Courue Bitcoin için de “2008 küresel mali krizinin şeytani sonucu” demişti.

Lider kripto para birimi Bitcoin 40.000 dolar seviyesinin üzerine çıkmaya çalışıyor. Yazı sırasında 37.201 dolar seviyesinden işlem gören BTC, uzun zamandır 32.000 dolar ile 37.000 dolar arasında fiyatlanıyor. BTC fiyatının bundan sonraki sürecinin ne olacağı hakkında pek çok görüş var. Yıl sonuna kadar 100.000 dolara ulaşma beklentisi olanların yanında, olası bir yeniden geri çekilmede 24.000 dolara kadar düşebileceğini düşünenler de mevcut.