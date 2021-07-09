Kripto Para
Şok anket: El Salvador Bitcoin yasası için hazır mı?
Geçtiğimiz ay kripto para piyasası dünyası adına oldukça önemli bir adım atan El Salvador Devlet Başkanı Nayip Bukele, Bitcoin ’i ülkenin resmi para birimi haline getirmişti. Bu hamle ile dünyada oldukça büyük bir ilgi ve yankı uyandıran ülke, Bitcoin madenciliğini için gereken enerjiyi de ülkedeki volkanik enerjiden sağlayacağını söylemişti. Ancak ülkede yürürlüğe giren Bitcoin yasası ülkedeki vatandaşlar tarafından pek hoş karşılanmamış görünüyor.
Lider kripto para birimi Bitcoin’i resmi parası haline getiren El Salvador vatandaşlarının bu konuya olan ilgisi araştırıldı. Temmuz ayının ilk haftasında gerçekleştirilen çalışmaya katılan vatandaşlar, Bitcoin’i resmi para birimi olarak isteyip istemediklerini dile getirdiler ve sonuçlar oldukça şaşırtıcı geldi. Kripto para piyasası tarafından heyecanla karşılanan BTC yasasını El Salvadorlu vatandaşların büyük bir çoğunluğu desteklemiyor. Çalışmaya katılan vatandaşların yalnızca %20’si bu yasanın destekçisi.
Francisco Gavidia Üniversitesi tarafından El Salvador vatandaşlarının Bitcoin yasası ile ilgili görüşlerini araştırmak amacıyla bir anket düzenlendi. Gerçekleştirilen bu anket sonucuna göre katılımcı vatandaşların %54’ü bu hamlenin “hiç doğru olmadığını” düşündüğünü ifade ederken, %24’ü “biraz doğru” şeklinde görüş bildirdi. Katılımcıların %46’sı da BTC ve diğer kripto paralar ile ilgili bilgisiz olduklarını belirtti. Katılımcıların %65’i de dijital ödeme sistemlerine pek olumlu bakmıyor.
Bitcoin’in El Salvador’da resmi para birimi olarak ilan edildiği tarih 9 Haziran idi. Yasanın yürürlüğe gireceği tarih ise 7 Eylül. 7 Eylül’e kadar gerekli olan altyapı çalışmalarını tamamlayacak olan El Salvador hükümeti, Chivo adı verilen bir BTC cüzdanı üretti. Üretilen bu cüzdan ülkede bir alternatif olacağı, diğer kripto para cüzdanlarının da kullanılabileceği ifade edildi. Üretilen cüzdanda Bitcoin’i dolara çevirirken herhangi bir ücret talep edilmeyecek. Ayrıca bu cüzdanı kullanan El Salvadorlu kişilere de BTC hediye edilecek.
Kripto para piyasasının son bir yıl içerisinde yaşadığı muazzam yükseliş, dünyadaki pek çok finansal kurumun bu alanı radarı içerisine almasına neden oldu. Bu kurumlardan en önemlisi ise tabii ki IMF. Kripto para piyasasının fazlasıyla volatil bir piyasa olduğunu düşünen IMF, kripto paraların da oldukça riskli yatırımlar olduklarını belirtiyor. Ayrıca blok zincir teknolojisinin de şu anda bir ülkenin tüm finansal ihtiyaçlarını eksiksiz ve olması gerektiği gibi karşılamasının mümkün olmadığını düşünüyor.
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Kripto Para
Microsoft, dijital kimlik koruması için Bitcoin kullanıyor!
MicroStrategy CEO’su Michael Saylor, küresel teknoloji devi Microsoft ’un insanların Bitcoin kullanarak dijital kimliklerini koruyabilmeleri için nasıl bir proje oluşturduğunu içeren bir makale yayınladı.
#Bitcoin is the future of digital identity.https://t.co/QDNuV3W08Y
— Michael Saylor (@michael_saylor) July 9, 2021
Michael Saylor, Microsoft ’un insanların dijital kimliklerini korumaları için Bitcoin ’i nasıl kullandığını açıklayan bir makale yayınladı. Küresel teknoloji devi bu proje ile DID (Merkezi Olmayan Tanımlayıcı) oluşturmak isteyen ION projesine katkıda bulunuyor. Oluşturulan tanımlayıcılar, kişinin internette bulunduğu tüm faaliyetler için bağlantı noktası oluşturacak. Proje, kullanıcıların internetteki gizliliklerini devlet gözetiminden, güvenlik ihlallerinden ve veri sızıntılarından korumak ve kullanıcıların özel verilerini sahiplenme hakkı vererek, teknoloji devlerinin kullanıcıların kişisel verilerini kontrol etmesini engelleyecek.
Bitcoin’in ortaya çıkış amacı merkezi otoritelerin para üzerindeki gücünü ve hakimiyetini ortadan kaldırmak. ION projesi de benzer amacı dijital ortamdaki çevrimiçi kimlikler üzerinde uygulamayı hedefliyor. Bitcoin blok zincir ağı projede DID’ler yapmak için güvenlik sağlayıcı ve ademi merkeziyet için kullanılıyor. ION’un internet sitesinde “ION, Bitcoin blok zinciri üzerinde çalışan Merkezi Olmayan Tanımlayıcılar için bir ikinci katman ağıdır.” ifadeleri kullanılıyor.
Teknoloji devi Microsoft tarafından paylaşılan “merkeziyetsiz kimlik” adlı dokümana göre şirketin inancı, kişilerin dijital verilerini depolama adına çok fazla sayıda uygulama ile paylaşmak yerine, güvenli bir bulut alanı kullanması gerektiği yönünde.
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Kripto Para
Çin ’deki Bitcoin hakimiyeti neredeyse tamamen sona erdi!
Çin hükümetinin kripto paralara ve kripto para madenciliğine yönelik baskıları devam ediyor. Pek çok uzman Çin ’in bu hamlelerinin piyasaya olan etkileri hakkında görüşlerini paylaşıyor. Lider kripto para birimi Bitcoin ’in fiyatı Çin darbeleri ile sarsılırken, en önemli madencilik havuzlarından BTC.TOP CEO’su Jiang Zhuoer, Çin’deki yasaklar ile ilgili düşüncelerini paylaştı. Çin Bitcoin hakimiyetini tamamen sona erdirmiş olabilir.
Bilindiği üzere Çin hükümeti ülkedeki Bitocin madencilik tesislerine sert yaptırımlar uygulanacağını belirtti ve ülkedeki madenciler tesislerini kapattılar. Ülkedeki madencilik merkezlerinin neredeyse tamamı kapanmış durumda. Bazı küçük merkezler faaliyetlerini sürdürüyor.
BTC.TOP CEO’su Jiang Zhuoer, ülkedeki büyük madencilik tesislerinin kapanması ile Çin’deki ağ hash gücünün %60’ını oluşturan toplam hash gücünün %90 oranında düştüğünü söyledi.
A prediction on China's last regulatory strike on crypto industry:
1. An effective strike on crypto mining
2. Several recent events
3. Strike effect prediction on Exchanges
4. Prediction on Bitcoin price
5. What if the bear market has started https://t.co/blWf59fy4q
— Jiang Zhuoer BTC.TOP (@JiangZhuoer) July 9, 2021
Yasaklar ve yaptırımlar nedeniyle kripto alanında hizmet veren büyük şirketlerin neredeyse hepsi ülkedeki operasyonlarını durdurdu. CEO, bu şirketlere örnek olarak Huobi Global ve OKEx’i verdi. Örneğin Huobi Global, çalışanlardan bazılarını ve yöneticilerin tamamını ülke dışına gönderdi. OKEx de Çin’deki faaliyetlerini sona erdirdi.
CEO’ya göre böyle büyük şirketlerin Çin gibi önemli bir pazardan ayrılması, Çin hükümetinin almış olduğu kararların etkili olduğunun bir göstergesi. Zhuoer’e göre sunucuları denizaşırı ülkelerde olan borsaların ticareti önemli ölçüde etkilenmeyecek fakat bu borsalar Çin’de normal işlerini yürütmekte zorlanacak. Bu da Çin’in ülkedeki kripto para hakimiyetini bitirme amacının başarıya ulaşabileceği anlamına geliyor.
Ayrıca hükümetin kripto paralara yönelik aldığı bu kararlar yalnızca şirketleri değil, ülkedeki traderları da etkiledi. Artık Çinli traderlar, dünyanın en büyük kripto para borsalarından olan Binance’a erişemiyor.
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Kripto Para
Çin, dijital para testinde 10 milyon kişiyi aştı!
Çin Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Fan Yifei, dijital para birimi testlerine olan katılımı artırmak için hazırlıkların tamamlandığını ve yeni kullanıcı sayısında da 10 milyon kişiyi aştıklarını belirtti.
Çin Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Fan Yifei, stablecoinler ile ilgili “finansal sistem için riskli” ifadelerini kullandı. Yifei’nin bu ifadeleri oldukça ses getirdi. Yifei, bundan sonraki CBDC testlerine katılmak isteyen kişilerin bankanın bölge şubesinden kayıt yaptırabileceklerini ifade etti. Yifei, ülkedeki çeşitli bölgesel bankaların CBDC test listelerinde 10 milyondan fazla kişi bulunduğunu söyledi.
Kripto paraların yükselen trendi ile birlikte devletlerin bu alana yönelik düzenlemeleri ve yaptırımları artarken, ülkeler kendi dijital para birimlerini üretme konusuna da ağırlık vermeye başladılar. Bu alanda öncü konumda olan ülke ise açık ara farkla Çin.
Çin dijital para teslerine 2019 yılında başladı. CBDC testi konusunda ülkedeki birçok bölgede testler yaptı ve büyük ölçüde bu testler tamamlandı. Milyonlarca dijital yuan airdrop modeli ile testlere katılan kişilerin dijital cüzdanlarına dağıtıldı. Uzmanlara göre yapılan testlerin ulaştığı büyüklük ile denemelerin sonuna gelinmiş olabilir. Ülkede yapılacak olan 2022 Kış Olimpiyatları’nda dijital yuan kullanımına başlanması da planların arasında.
Bilindiği üzere Çin, mayıs ayı ile beraber kripto madencilik tesislerine büyük yaptırımlar uygulamaya başladı. Yalnızca madencilik alanına yönelmekle de kalmayarak, içerisinde kripto para geçen her türlü işletmeyi ve iş modelini yasakladı. Yıllardır kripto alanına yönelik sert tutum içerisinde olan ülke, son dönemler itibariyle gerçekten yaptırımlara başladı.
Bazı isimler Çin’in bu operasyonlarının dijital yuanın karşısında bir rakibin olmaması için yapıldığını düşünüyor. Çin, bu adımları ile BTC fiyatını bir hayli etkilemiş, ülkedeki madencilik tesislerinin kapanmasına neden olmuştu.
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