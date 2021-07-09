Şok anket: El Salvador Bitcoin yasası için hazır mı?

Geçtiğimiz ay kripto para piyasası dünyası adına oldukça önemli bir adım atan El Salvador Devlet Başkanı Nayip Bukele, Bitcoin ’i ülkenin resmi para birimi haline getirmişti. Bu hamle ile dünyada oldukça büyük bir ilgi ve yankı uyandıran ülke, Bitcoin madenciliğini için gereken enerjiyi de ülkedeki volkanik enerjiden sağlayacağını söylemişti. Ancak ülkede yürürlüğe giren Bitcoin yasası ülkedeki vatandaşlar tarafından pek hoş karşılanmamış görünüyor.

Lider kripto para birimi Bitcoin’i resmi parası haline getiren El Salvador vatandaşlarının bu konuya olan ilgisi araştırıldı. Temmuz ayının ilk haftasında gerçekleştirilen çalışmaya katılan vatandaşlar, Bitcoin’i resmi para birimi olarak isteyip istemediklerini dile getirdiler ve sonuçlar oldukça şaşırtıcı geldi. Kripto para piyasası tarafından heyecanla karşılanan BTC yasasını El Salvadorlu vatandaşların büyük bir çoğunluğu desteklemiyor. Çalışmaya katılan vatandaşların yalnızca %20’si bu yasanın destekçisi.

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Francisco Gavidia Üniversitesi tarafından El Salvador vatandaşlarının Bitcoin yasası ile ilgili görüşlerini araştırmak amacıyla bir anket düzenlendi. Gerçekleştirilen bu anket sonucuna göre katılımcı vatandaşların %54’ü bu hamlenin “hiç doğru olmadığını” düşündüğünü ifade ederken, %24’ü “biraz doğru” şeklinde görüş bildirdi. Katılımcıların %46’sı da BTC ve diğer kripto paralar ile ilgili bilgisiz olduklarını belirtti. Katılımcıların %65’i de dijital ödeme sistemlerine pek olumlu bakmıyor.

Bitcoin’in El Salvador’da resmi para birimi olarak ilan edildiği tarih 9 Haziran idi. Yasanın yürürlüğe gireceği tarih ise 7 Eylül. 7 Eylül’e kadar gerekli olan altyapı çalışmalarını tamamlayacak olan El Salvador hükümeti, Chivo adı verilen bir BTC cüzdanı üretti. Üretilen bu cüzdan ülkede bir alternatif olacağı, diğer kripto para cüzdanlarının da kullanılabileceği ifade edildi. Üretilen cüzdanda Bitcoin’i dolara çevirirken herhangi bir ücret talep edilmeyecek. Ayrıca bu cüzdanı kullanan El Salvadorlu kişilere de BTC hediye edilecek.

Kripto para piyasasının son bir yıl içerisinde yaşadığı muazzam yükseliş, dünyadaki pek çok finansal kurumun bu alanı radarı içerisine almasına neden oldu. Bu kurumlardan en önemlisi ise tabii ki IMF. Kripto para piyasasının fazlasıyla volatil bir piyasa olduğunu düşünen IMF, kripto paraların da oldukça riskli yatırımlar olduklarını belirtiyor. Ayrıca blok zincir teknolojisinin de şu anda bir ülkenin tüm finansal ihtiyaçlarını eksiksiz ve olması gerektiği gibi karşılamasının mümkün olmadığını düşünüyor.