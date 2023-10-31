Bu videoda “Kim Mcdodo Kullanmak İster?” serisinin ilk konuğu Aslıhan Girgin Mcdodo ürünlerini anlatıyor. Kendisinin kurduğu Apple ekosisteminde uyumlu olan MCdodo ürünlerini 10 gün boyunca kullandı ve şimdi ise deneyimlerini aktarıyor.

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Peki siz herhangi bir Mcdodo ürününün kullanıyor musunuz? Kullanıyorsanız hangi ürünler? Siz Mcdodo hakkındaki görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.