Bu videoda “Kim Mcdodo Kullanmak İster?” serisinin ilk konuğu Taycan Demir Mcdodo ürünlerini anlatıyor. Kendisinde iPhone 13 Pro Max, Apple Watch 8, AirPods Pro ve MacBook Air Apple ürünleri bulunuyor. Bu ürünlerine uyumlu olan MCdodo ürünlerini 10 gün boyunca kullandı ve şimdi ise deneyimlerini aktarıyor.

Peki siz herhangi bir Mcdodo ürününün kullanıyor musunuz? Kullanıyorsanız hangi ürünler? Siz Mcdodo hakkındaki görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

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