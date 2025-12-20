Mobil yarış oyunları denince ilk akla gelen yapımlardan biri olan Real Racing 3 için yolun sonu göründü. 12 yıldır milyonlarca oyuncu tarafından oynanan efsane oyun, bugün itibarıyla App Store ve Google Play mağazalarından kaldırılıyor.

Real Racing 3 uygulama mağazalarından kaldırılıyor, bir dönem sona eriyor

Uzun yıllar boyunca mobil platformlarda gerçekçi yarış deneyimi sunan Real Racing 3, artık yeni oyuncular tarafından indirilemeyecek. Popüler yarış oyunu, iOS ve Android uygulama mağazalarından resmen kaldırılıyor. Ancak mevcut oyuncular için oyun tamamen kapanmıyor.

Paylaşılan bilgilere göre Real Racing 3, uygulama mağazalarından kaldırılmasına rağmen 19 Mart 2026 tarihine kadar oynanabilir durumda kalacak. Oyunu daha önce cihazına indirmiş olan kullanıcılar, bu tarihe kadar yarışmaya devam edebilecek. Bu sürenin ardından oyunun sunucularının kapatılması ve çevrim içi özelliklerin devre dışı bırakılması bekleniyor.

Real Racing 3 neden bu kadar sevildi?

Firemonkeys Studios tarafından geliştirilen ve EA tarafından yayınlanan Real Racing 3, mobil platformlarda sunduğu gerçekçi fizik motoru, lisanslı araçlar ve pistlerle öne çıkmıştı. Ferrari, Porsche, Lamborghini ve Mercedes-Benz gibi markalara ait gerçek araçların yer alması, oyunu rakiplerinden ayıran en önemli unsurlardan biri oldu.

Gerçek pistlerin birebir modellenmesi, çok oyunculu yarış modu ve düzenli güncellemeler sayesinde Real Racing 3, uzun yıllar boyunca mobil yarış oyunu türünün referans noktalarından biri olarak kabul edildi.

Mobil oyun tarihinde önemli bir yer edindi

2013 yılında çıkış yapan Real Racing 3, ücretsiz oynanış modeli ve mobil cihazlarda sunduğu konsol kalitesine yakın deneyimle bir döneme damga vurdu. Oyunun uygulama mağazalarından kaldırılması, mobil oyun dünyasında önemli bir dönemin kapanması olarak değerlendiriliyor.

