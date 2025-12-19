PayPal yıllardır dijital ödemelerin merkezinde yer alırken, şimdi çok daha büyük bir rol için hazırlık yapıyor. Türkiye’de aktif olarak kullanılamayan dijital ödeme platformu, ABD’de aldığı sürpriz bir kararla finans dünyasının dengelerini değiştirmeye aday. Bu hamle yalnızca bir şirket stratejisi mi, yoksa küresel bankacılık anlayışında yeni bir dönemin başlangıcı mı?

PayPal, kendi bankasını kurmak için başvurusunu yaptı!

PayPal, resmi adıyla “PayPal Bank” olacak yeni finans kuruluşu için ABD’de gerekli adımları attığını duyurdu. PayPal tarafından yapılan açıklamaya göre şirket, Utah Finansal Kurumlar Departmanı ve FDIC nezdinde başvurularını tamamladı. Utah merkezli olarak kurulması planlanan bu yapı, “endüstriyel kredi şirketi” statüsünde faaliyet gösterecek.

Şirket, bu stratejik hamleyle özellikle ABD’deki küçük işletmelere daha doğrudan ve hızlı finansman sunmayı hedefliyor. Yeni banka yapısı sayesinde şirket, ticari kredileri kendi bünyesinden yönetebilecek. Böylece küçük ve orta ölçekli işletmeler için kredi süreçlerinin daha esnek ve erişilebilir hale gelmesi amaçlanıyor.

Sunulacak hizmetler arasında PayPal markalı ticari krediler, vadeli mevduat hesapları ve faiz getirisi olan tasarruf çözümleri bulunuyor. Ayrıca şirket, ABD’deki kart ödeme ağlarına doğrudan üye olarak bağımsız bir ödeme altyapısı kurmayı planlıyor. Bu da işlem hızının artması ve aracı maliyetlerin azalması anlamına geliyor.

Şirket, 2013 yılından bu yana dünya genelinde yüz binlerce ticari hesaba milyarlarca dolarlık finansman sağladığını hatırlatıyor. Ancak bugüne kadar bu süreçler çoğunlukla üçüncü taraf bankalar üzerinden yürütülüyordu. PayPal Bank ile birlikte şirket, bu bağımlılığı azaltarak maliyet kontrolünü doğrudan eline almayı hedefliyor.

Güvenlik tarafında ise kullanıcıları rahatlatan önemli bir detay öne çıkıyor. Yetkili kurumlardan onay alınması halinde, PayPal Bank bünyesindeki mevduatlar FDIC sigortası kapsamında korunacak. Bu durum, kullanıcıların hesaplarındaki bakiyelerin geleneksel bankalardaki mevduatlarla aynı güvenceye sahip olması anlamına geliyor.

Platformun bu adımı, şirketin yalnızca bir ödeme aracı olmaktan çıkıp tam kapsamlı bir finansal ekosistem kurma vizyonunu net şekilde ortaya koyuyor. Türkiye açısından bakıldığında ise şirketin bu bankacılık hamlesi, ileride pazara dönüş ihtimalini de yeniden tartışmaya açabilir.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Şirketin kendi bankasını kurma hamlesi sizce küresel finans sistemini nasıl etkiler? Platformun bankacılık yolculuğunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!