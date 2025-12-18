Nvidia neden üretim freni yapıyor, bu karar Türkiye’deki oyuncuları ve teknoloji tutkunlarını nasıl etkileyecek? Ekran kartı almak için doğru zaman mı, yoksa beklemek mi gerekiyor? Küresel teknoloji gündemini sarsan bu gelişme, markayı yakından takip eden herkes için yeni soru işaretleri doğuruyor.

Ekran kartı fiyatlarına zam kapıda! Nvidia ekran kartı üretimini azaltacak

Nvidia, 2026 yılının ilk yarısında GPU üretimini ciddi biçimde azaltmaya hazırlanıyor. Sektör kaynaklarına göre GeForce RTX 50 serisi ekran kartlarının üretim kapasitesi yüzde 30 ila 40 oranında düşürülecek. Şirket için bu kararın arkasındaki temel neden ise GDDR7 başta olmak üzere bellek tarafında yaşanan tedarik sıkıntıları olarak öne çıkıyor. Bu durum, yalnızca küresel pazarı değil, Türkiye’deki donanım kullanıcılarını da doğrudan ilgilendiriyor.

Nvidia tarafında konuşulan bir diğer senaryo ise talep tahminleriyle ilgili. Artan NAND, DRAM ve DDR5 bellek maliyetleri, bilgisayar fiyatlarını yukarı çekiyor. Bu da Nvidia ürünlerine olan talebin yavaşlayabileceği ihtimalini güçlendiriyor. Türkiye’de zaten yüksek döviz kuru nedeniyle pahalı olan ekran kartları, bu gelişmeyle birlikte daha da zor ulaşılır hale gelebilir.

Üretim kısıntısından en çok etkilenecek modeller arasında Nvidia GeForce RTX 5060 Ti 16GB ve RTX 5070 Ti bulunuyor. Özellikle RTX 5060 Ti 16GB’ın hedef alınması dikkat çekici. Çünkü bu model, daha üst segmentte yer alan RTX 5080 ile aynı bellek kapasitesine sahip. Şirket, sınırlı GDDR7 stoklarını daha yüksek kâr getiren modellere yönlendirmeyi tercih ediyor.

Bu strateji marka açısından mantıklı görünse de, tüketici tarafında bazı olumsuz sonuçlar doğurabilir. RTX 5060 Ti 16GB gibi bol VRAM sunan kartların azalması, kullanıcıları 8GB bellekli modellere yöneltebilir. Türkiye’de yeni nesil oyunları uzun süre sorunsuz oynamak isteyen kullanıcılar için bu durum ciddi bir dezavantaj anlamına geliyor.

Nvidia üretim kesintisiyle birlikte GPU piyasasında yeni bir kıtlık döneminin kapısını aralayabilir. Geçmişte benzer arz sorunlarının fiyatları hızla yukarı çektiği biliniyor. 2026’da yaşanması muhtemel bu daralma, özellikle orta segment ekran kartlarında ciddi fiyat artışlarına yol açabilir. Şirket için kısa vadede kârlı görünen bu tablo, uzun vadede kullanıcı memnuniyetini zorlayabilir.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Nvidia'nın GPU üretimini azaltma kararı ekran kartı pazarını nasıl etkiler?