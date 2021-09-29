Çin anakarasından kripto para birimlerine yönelik gelen sert darbelere yenileri eklenmeye devam ediyor. Üç popüler kripto piyasası veri platformu olan CoinMarketCap, CoinGecko ve TradingView Çin’de engellendi.

Bildirdiğimiz üzere geçtiğimiz günlerde Çin Halk Bankası, kripto ticaretinin ekonomik ve finansal düzeni bozduğunu ileri sürerek kripto para birimlerine yönelik olan yasakları güncelledi. Bu kapsamda yeni gelişme olarak Çin, internet güvenlik duvarı üzerinden CoinGecko, CoinMarketCap ve TradingView’e erişimi engelledi.

Çin’in internet güvenlik duvarının web sitelerini engelleyip engellemediğini kontrol eden birkaç araç, bu sitelerin hepsinin %100 engellendiğini belirtiyor.

CoinGecko kurucu ortağı TM Lee gelişme hakkında “Bildiğimiz kadarıyla proaktif olarak engellemedik” ifadeelerini kullandı. CoinGecko’nun kurucu ortağı ve COO’su Bobby Ong da “Çin IP’lerini engellemedik” dedi.

Greatfire.org’daki test çalışmalarına dayanarak, üç site şu anda Çin’in internet güvenlik duvarı tarafından engellendiği görülüyor. Sitelerin ne zaman erişilemez hale geldiği belli olmasa da, kullanıcılar Çin saatiyle salı sabahı erken saatlerde tıkanıklığı fark ettiler. Ancak, Bybt.com’un proaktif olarak Çin anakarasından IP erişimini kısıtlamaya karar verdiği görülüyor. Greatfire.org’daki test sonuçları, Çin’in internet güvenlik duvarının Bybt.com’u engellemediğini gösteriyor.

Kripto para veri siteleri üzerindeki sansür, şu anda Çin makamlarının ülkede hizmet veren kripto şirketlerini zorlamak ve yerel kullanıcıların piyasa bilgilerine maruz kalmasını sınırlamak için uyguladığı en son baskı.

Sonuç olarak, Çin’de yaşayan kullanıcılar, kripto para birimi fiyatlarını çevreleyen olaylardan haberdar olmak için diğer kaynakları kullanmak zorunda kalacaklar. Güvenlik duvarını aşmak için VPN’ler (sanal özel ağlar) üzerinden yönlendirme yaparak üç popüler siteye erişmeye devam edebilirler.

Raporlar, Çin Halk Bankası’nın 24 Eylül Cuma günü kripto para madenciliği ve ticaret faaliyetlerini kısıtlamak için daha sert önlemler açıklamasının ardından ülkedeki kripto para topluluğundan kullanıcıların giderek daha fazla VPN kullandığını ve kripto ile ilgili bilgileri daha güvenli bir şekilde tartışmak için Telegram’daki sohbet gruplarına katıldığını gösteriyor.