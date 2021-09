Huobi Global Çinli Hesapları Askıya Alıyor!

Çin’in kripto para birimleri üzerindeki baskılarını yoğunlaştırması kripto para borsalarının iş süreçlerine de yansımaya başladı. Önde gelen kripto para borsalarından biri olan Huobi Global, resmi bir açıklama yayınlayarak Çinli kullanıcılara ait olan hesapları askıya alacağını duyurdu.

Huobi, Çin Halk Bankası’nın geçtiğimiz hafta yapmış olduğu yasaklama açıklamalarının ardından cuma günü Çin anakarasındaki yeni kullanıcıların hesap açmalarını durdurmuştu. Borsa tarafından yapılan yeni açıklamada ise aksiyonların genişletileceği ve yıl sonuna kadar Çinli hesapların kademeli olarak askıya alınacağı bildirildi.

Borsa tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Huobi Global Çin anakarasında oldukça yoğun bir kullanıcı kitlesi olan popüler bir borsaydı. Açıklamadan sonra borsanın yerel tokenı HT düşüş yaşadı. Tokenın mayıs ayında gördüğü zirve 40 dolardı.

Çin’in kripto endüstrisi üzerindeki artan kısıtlaması, dünyanın en büyük stablecoini Tether (USDT) üzerinde de önemli bir satış baskısı yarattı. 25 Eylül’de, Huobi’nin tezgah üstü (OTC) piyasasında yuan karşısında yaklaşık %10 indirimle işlem görmeye başladı.

#usdt is being dumped at around 10% discount on huobi. pic.twitter.com/362Xay7QIe

— Red Li (@redtheminer) September 26, 2021