Kripto Para
Huobi Global Çinli Hesapları Askıya Alıyor!
Çin’in kripto para birimleri üzerindeki baskılarını yoğunlaştırması kripto para borsalarının iş süreçlerine de yansımaya başladı. Önde gelen kripto para borsalarından biri olan Huobi Global, resmi bir açıklama yayınlayarak Çinli kullanıcılara ait olan hesapları askıya alacağını duyurdu.
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Huobi, Çin Halk Bankası’nın geçtiğimiz hafta yapmış olduğu yasaklama açıklamalarının ardından cuma günü Çin anakarasındaki yeni kullanıcıların hesap açmalarını durdurmuştu. Borsa tarafından yapılan yeni açıklamada ise aksiyonların genişletileceği ve yıl sonuna kadar Çinli hesapların kademeli olarak askıya alınacağı bildirildi.
Borsa tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
“Değerli Kullanıcılar,
Yerel yasalara ve düzenlemelere uymak için Huobi Global, 24 Eylül 2021 tarihinden itibaren Çin’deki yeni kullanıcılar için hesap kaydını durdurmuştur.
Huobi Global, 31 Aralık 2021 saat 24:00’e (UTC+8) kadar mevcut Çin’li kullanıcı hesaplarını kademeli olarak kullanımdan kaldıracak ve kullanıcıların varlıklarının güvenliğini sağlayacaktır. Resmi duyurular, e-postalar, kısa mesajlar vb. aracılığıyla kullanıcıları belirli düzenlemeler ve ayrıntılar hakkında bilgilendireceğiz.
Huobi Global kendini her zaman dijital varlık alım satım hizmetleri sunmaya ve geçerli tüm yasaları takip ederken müşteri varlıklarının güvenliğini sağlamaya adamıştır. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler, anlayışınız ve desteğiniz için teşekkür ederiz!
Huobi Küresel”
Huobi Global Çin anakarasında oldukça yoğun bir kullanıcı kitlesi olan popüler bir borsaydı. Açıklamadan sonra borsanın yerel tokenı HT düşüş yaşadı. Tokenın mayıs ayında gördüğü zirve 40 dolardı.
Çin’in kripto endüstrisi üzerindeki artan kısıtlaması, dünyanın en büyük stablecoini Tether (USDT) üzerinde de önemli bir satış baskısı yarattı. 25 Eylül’de, Huobi’nin tezgah üstü (OTC) piyasasında yuan karşısında yaklaşık %10 indirimle işlem görmeye başladı.
#usdt is being dumped at around 10% discount on huobi. pic.twitter.com/362Xay7QIe
— Red Li (@redtheminer) September 26, 2021
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