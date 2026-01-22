Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma platformu WhatsApp, kullanıcı gizliliğini ön planda tutan yeniliklerine hız kesmeden devam ediyor. Uygulama, özellikle cihazlarını başkalarıyla paylaşmak durumunda kalan veya meraklı gözlerden korunmak isteyenler için oldukça önemli bir güncellemeyi iOS platformunda yayınladı. Peki, iPhone kullanıcılarının merakla beklediği WhatsApp sohbet kilitleme özelliği tam olarak ne işe yarıyor ve nasıl kullanılıyor?

WhatsApp sohbet kilitleme ile tam gizlilik

Meta çatısı altındaki WhatsApp, getirdiği bu yeni özellikle birlikte kişisel konuşmaların güvenliğini bir katman daha artırıyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, diledikleri bireysel veya grup sohbetlerini kilitleyerek bu konuşmaları ana sohbet ekranından gizleyebiliyor. Kilitlenen bu sohbetlere erişim ise sadece FaceID, TouchID veya cihaz parolası ile mümkün oluyor.

Yeni sistem aktif edildiğinde, seçilen konuşmalar “Kilitlenmiş Sohbetler” adı verilen ayrı ve güvenli bir klasöre taşınıyor. Bu klasör, sohbet listesinin en üst kısmında gizli bir şekilde duruyor ve aşağı kaydırma hareketiyle görünür hale geliyor. WhatsApp sohbet kilitleme fonksiyonunun en dikkat çeken yanlarından biri de bildirim gizliliği. Kilitli bir sohbetten mesaj geldiğinde, bildirim ekranında ne gönderenin ismi ne de mesajın içeriği görünüyor.

Özellik nasıl aktif ediliyor?

Bu güvenlik önlemini kullanmak oldukça pratik bir süreç gerektiriyor. iPhone kullanıcıları, kilitlemek istedikleri kişinin veya grubun profiline girerek “Sohbeti Kilitle” seçeneğini işaretliyor. Ardından biyometrik doğrulama veya şifre ile işlem onaylanıyor. WhatsApp, bu hamlesiyle kullanıcıların telefonlarını bir başkasına geçici olarak verdiklerinde yaşadıkları “mesajlarım okunur mu” endişesini ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Şirket ayrıca bu özelliğin önümüzdeki aylarda daha da geliştirileceğini belirtiyor. Gelecek güncellemelerle birlikte, kilitli sohbetler için telefonun ana şifresinden tamamen bağımsız, özel bir parola oluşturma seçeneğinin de uygulamaya ekleneceği biliniyor. WhatsApp, bu sayede cihaz şifresini bilen kişilerin bile özel sohbetlere erişmesini engelleyerek tam koruma sağlamayı amaçlıyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? WhatsApp'ın sunduğu bu gizlilik katmanını kullanmayı düşünüyor musunuz?