ECOVACS DEEBOT X11 OmniCyclone, sunduğu temizlik gücü, yapay zeka destekli sistemleri ve bakım gerektirmeyen akıllı istasyonuyla 2025 yılının en iyi robot süpürgesi seçtiğimiz modellerin başında geliyor. PowerBoost™ Süper Şarj Teknolojisi sayesinde temizlik sırasında istasyona kısa süreli döndüğünde yalnızca 3 dakikada %6 şarj alabilmesi, uzun temizlik senaryolarında kesintisiz çalışma avantajı sağlıyor. 6400 mAh yüksek kapasiteli batarya ile büyük metrekareli evlerde dahi tek şarjla kapsamlı temizlik yapabilmesi, X11 OmniCyclone’u yalnızca güçlü değil aynı zamanda sürdürülebilir bir çözüm haline getiriyor. Enerji kaybını minimize eden bu yapı, 2025 yılında robot süpürgelerden beklenen “tam otomatik ve kesintisiz temizlik” anlayışını eksiksiz şekilde karşılıyor.

Süpürme performansı tarafında BLAST™ güçlendirilmiş hava akışı sistemi, DEEBOT X11 OmniCyclone’un rakiplerinden net biçimde ayrılmasını sağlıyor. 19.500 Pa emiş gücü, 100W motor ve 18L/s hava akışı sayesinde tozları %140, saçları %262 ve büyük partikülleri %100 daha etkili topluyor. Bu değerler yalnızca kağıt üzerinde değil, gerçek kullanımda da fark edilir bir temizlik performansı sunuyor. Güçlü vakum sistemine rağmen optimize edilmiş motor yapısı sayesinde gürültü seviyesi 60 dB’e kadar düşürülebiliyor. Bu denge, X11 OmniCyclone’u hem gündüz hem de gece temizlik için ideal hale getirirken, ZeroTangle 3.0 dolaşma önleyici sistem sayesinde saç ve tüy dolanma problemini neredeyse tamamen ortadan kaldırıyor.

Mop ve leke temizliği tarafında ise DEEBOT X11 OmniCyclone, 2025 standardını yukarı taşıyor. OZMO Roller 2.0 kendi kendini yıkayan rulo mop teknolojisi, dakikada 200 devirle zemini fırçalayıp sürekli temiz suyla durulayarak klasik paspas sistemlerinden çok daha hijyenik bir temizlik sunuyor. 75°C sıcak su ile mop yıkama, yağlı ve kurumuş lekeleri çözerken bakteri ve koku oluşumunu da engelliyor. Yapay Zeka Leke Algılama 2.0, lekenin türünü ve yoğunluğunu analiz ederek gerektiğinde derin paspas moduna geçiyor. Çift etkili temizlik solüsyonu sistemi ise zemin tipine göre otomatik geçiş yaparak hem günlük hem de yoğun temizlikte ideal sonucu sağlıyor. Bu sistemler, X11 OmniCyclone’u yalnızca süpüren değil, gerçekten “yıkayan” bir robot haline getiriyor.

Akıllı özellikler ve istasyon tarafında OmniCyclone™, DEEBOT X11’i rakipsiz kılan en önemli unsurlardan biri. Dünyanın ilk torbasız Omnicyclone istasyonu, çift aşamalı cyclone yapısı ile %99,97 toz-hava ayrıştırma oranı sunarken emiş gücünün zamanla düşmesini engelliyor. 1.25 litrelik toz haznesi sayesinde ortalama 38 gün boyunca boşaltım gerektirmeden kullanılabiliyor. Moplar temizlik sonrası 63°C sıcak hava ile kurutuluyor, küf ve kötü koku oluşumu tamamen önleniyor. YIKO yapay zeka asistanı, AIVI 3D 3.0 görüntü tanıma ve TrueMapping 3.0 lidar navigasyon ile evinizi öğrenen, rotasını optimize eden ve çok katlı yapıları sorunsuz yöneten bir sistem sunuluyor. Tüm bu özellikler bir araya geldiğinde ECOVACS DEEBOT X11 OmniCyclone, minimum kullanıcı müdahalesiyle maksimum hijyen sağlayan yapısıyla 2025 yılının en iyi robot süpürgesi unvanını güçlü biçimde hak ediyor.