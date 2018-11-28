E-spor takımı 1907 Fenerbahçe’den 3 yeni transfer

League of Legends Türkiye Şampiyonluk Ligi takımlarından olan 1907 Fenerbahçe E-spor şampiyonlukta iddialı bir takım oluşturmak için kadrosuna 3 yeni oyuncu kattı.

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E-spor transfer dönemi başladı

Bausupermassıve Esports, Dark Passage gibi takımların bulunduğu LoL Türkiye Şampiyonluk liginde boy gösteren 1907 Fenerbahçe takımı kadrosuna aldığı yeni 3 oyuncu ile takımını güçlendirmeye çalışıyor. Alt koridora destek rolünde Bahadır Çolak’ı (Japone), nişancı rolüne ise Volkan Dinçer’i (HADES) ve son olarak ise orta koridor rolüne destek sağlaması amaçlı Onur Can Demirkol’u (Bolulu) transfer etti.

Aynı zamanda League of Legends Türkiye Şampiyonluk Ligi yeni sezon öncesinde transfer dönemine girdi.