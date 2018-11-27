Geçtiğimiz günlerde ülkemizde satışa çıkan Huawei Mate 20 Pro, resmi aksesuar desteğiyle kullanıcılara birçok seçenek sunuyor. Ancak bu seçeneklere geçmeden önce cihazın kutu içeriğinden neler çıkıyor yakından bakalım.

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Huawei Mate 20 Pro modelini satın aldığınızda kutu içeriğinden 40W Huawei Super Charge teknolojisini destekleyen hızlı şarj adaptörü, USB Type-C kablosu, USB Type-C bağlantı arabirimini kullanan kulaklık, 3.5 mm’lik dönüştürücü aparat çıkıyor. Ancak tabii ki zengin kutu içeriğine rağmen kılıf başta olmak üzere Huawei’nin kullanıcılarına sunduğu birçok farklı aksesuar seçeneği de bulunuyor.

Resmi Huawei Mate 20 Pro aksesuarları



Smart View Flip

Huawei Mate 20 Pro’nun en dikkat çekici kılıflarından biri Smart View Flip. Bu kılıf, telefonunuzu olası düşme, çizilme ve darbelerden korurken, aynı zamanda ihtiyaç duyduğunuz saat, hava durumu ve bildirimleri de görebilmenize olanak sağlıyor. Siyah ve mavi renk seçenekleri bulunan kılıf, sentetik deri kullanan yapısıyla dışarıdan göründüğü kadar elde de kaliteli bir ürün olduğunu belli ediyor. Ayrıca tabii ki güç tuşu, ses profilleri ve şarj yuvasına kılıf takılıyken kolayca ulaşabiliyorsunuz.

Wallet Cover Case

Çok işlevsel bir diğer Huawei Mate 20 Pro kılıfı ise Wallet Cover Case. Ürün içerisinde kredi kartlarınızı koyabileceğiniz özel bir bölüm bulunuyor. Zarif tasarımıyla ürünü kalınlaştırmayan, ayrıca kapağını kapattığınızda direkt olarak ekranı da koruyan Wallet Cover Case kılıfı, sert plastikten üretilen iç çerçevesi ile dikkat çekiyor. Ürünün bir diğer avantajı ise bir stand görevi görebiliyor olması. Bu sayede ihtiyaç duyduğunuz anlarda film veya dizi izlemek için kılıfı bir stand gibi kullanabiliyorsunuz.

Silicone Case

Huawei Mate 20 Pro modelini zarif bir şekilde korumak isteyen kullanıcılara hitap eden Silicone Case, siyah ve mavi renk seçenekleriyle karşımıza çıkıyor. Telefonu içine alan yapısıyla sadece arka bölüm değil, yan çerçeveler ve ekran bölümü de korunmuş oluyor. Tabii ki şarj girişi, ses tuşları ve kamera gibi ihtiyacınız olan her işleve kılıf takılıyken ulaşabiliyoruz.

Abstract Case

Telefonunu korurken tarzını da yansıtmak isteyenler için tasarlanan Abstract Case, bugüne kadar gördüğümüz en şık kılıflardan bir tanesi. Kılıfın üzerinde yer alan renkli geometrik şekiller, dışarıdan bakıldığında hoş bir görünüm oluşturuyor. Tabii ki tasarımın güzelliği dışında kılıfın asıl amacı Huawei Mate 20 Pro’yu olası çizilmelerden, darbe ve düşmelerden karşı korumak.

Waterproof Snorkeling Case

Huawei Mate 20 Pro, IP68 sertifikasıyla beraber suya ve toza dayanıklı bir telefon. Bu sertifika ile 2 metre suyun altında 30 dakika boyunca zarar görmeden kalabiliyor. Ancak su altı çekimlerini biraz daha ileriye götürmek istiyorsanız ihtiyacınız olan kılıf Waterproof Snorkeling Case.

Direkt olarak su altı çekimleri için özel olarak üretilmiş bu kılıf ile 5 metre derinlikle 60 dakika boyunca etkileyici fotoğraflar çekebilmek mümkün. Kılıf su altında rahat tutuş sağlıyor ve fotoğraf çekebilmeniz adına kolay ulaşılabilen fiziksel tuşlar barındırıyor. Tabii ki Huawei Mate 20 Pro’nun zaten su altı çekimleri için özel bir kamera moduna sahip olduğunu da unutmamak gerek.

Fast Wireless Charging Pad

Huawei Mate 20 Pro, hızlı kablosuz şarj desteği sunan bir akıllı telefon. Hatta bildiğiniz gibi “tersine şarj” özelliğiyle kablosuz şarj destekleyen diğer akıllı telefonları da şarj edebilme yeteneğine sahip.

Eğer Huawei Mate 20 Pro’nuzu hem kablosuz hem de hızlı bir şekilde şarj etmek istiyorsanız ihtiyacınız olan aksesuar 15W güç sunan kablosuz şarj standı. Etrafında şarj durumunu gösteren LED aydınlatmaların yer aldığı standı, ince ve zarif bir yapıda. Telefonunuz şarj etmek içinse tek yapmanız gereken Huawei Mate 20 Pro’yu bu standın üzerine koymak.

Not: Bu içerik bir advertorial çalışmasıdır.