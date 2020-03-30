e-Devlet üzeriden “Seyahat İzin Belgesi” alınabilecek

Seyahat İzni Belgesi artık e-Devlet üzerinden alınabilecek. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Twitter hesabından söz konusu izin belgesini hakkında açıklamalarda bulundu.

Tüm Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan otobüs seferlerinin valilik iznine bağlanması yönünde karar alındı. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Seyahat İzin Belgesi’nin bundan böyle e-Devlet’ten alınabileceğini duyurdu.

reklam

İlginizi çekebilir: Fiyat performans canavarları! | ROG Strix Radeon RX 5500 XT & 5600 XT

Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Koronavirüs tedbirleri kapsamında seyahat edecek vatandaşlarımızın artık kaymakamlıklara gitmesine gerek kalmadı. Seyahat İzin Belgesi başvuruları e-Devlet kapısında” denildi.

Paylaşılan duyuruda söz konusu belgeye başvurabilecekler için kriterler de belli oldu. “Seyahat İzin Belgesi”nden faydalanabilecekler: tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar ve son on beş gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan kişiler olarak belirlendi.

e-Devlet üzerinden seyahat izin belgesi başvurusu süreci nasıl işliyor?

İlk olarak e-Devlet kapısı üzerinden yapmak istediğiniz seyahatin başvurusunu yapmanız gerekiyor. Başvurunuz Seyahat İzin Kurulu’na iletilecek ve Kurul tarafından değerlendirilmeye alınacak. Seyahat İzin Kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonrasında başvuru sahiplerine “Başvurunuz kabul veya red edilmiştir” şeklinde SMS bildirimi ile dönüş yapılacak.

Son olarak “Seyahat İzin Belgesi” başvurusu kabul edilen vatandaşlar, otogar ve havaalanlarında oluşturulan başvuru masalarından T.C. kimlik numarası ile doğrulamaları yapıldıktan sonra kabul edilecek.