Fiyat performans canavarları! | ROG Strix Radeon RX 5500 XT & 5600 XT

TP-Link Archer C80 inceleme makalemizde, şirketin yeni router modelinin özelliklerine yakından bakıyoruz. Bakalım orta segmente yeni bir soluk getirmeyi amaçlayan bu model bizlere neler sunuyor?

TP-Link Archer C80 kutu içeriği ve ilk izlenimler

Modelin kutu içeriğine baktığımızda ürünün kendisi, güç adaptörü ve bir adet ethernet kablosunun olduğuun görüyoruz. Tasarımsal açıdan ürün ilk bakışta bugüne kadar gördüğümüz TP-Link router modellerinden farklı görünüyor. Zira bu sefer piyano siyahı tasarımı yerine, yine siyah renkli ancak bu sefer mat ve ızgara görünümünün olduğu daha hoş bir tasarım kullanılmış.

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Dahili dört antene sahip router modelinin arka bölümünde açma kapama tuşu, adaptör yuvası, WAN ve dört adet gigabit ethernet yuvası yer alıyor. Tüm ethernet yuvalarının gigabit desteğine sahip olması gayet güzel.

Ön tarafta ise güç ve bağlantı durumlarını gösteren LED aydınlatmalar mevcut.

Wi-Fi performansı nasıl?

Orta düzeyde başarılı Wi-Fi özellikleriyle öne çıkan bir router modeli olan Archer C80, bu anlamda konuşulması gereken önemli özellikler sunuyor. Bunlardan ilki 802.11ac Wave2 Wi-Fi desteği. Bu sayede ürün 5 GHz bandında 1300 Mbps, 2.4 GHz bandında ise 600 Mbit hızı kullanıcılara sunuyor.

Wi-Fi konusunda mutlaka değinilmesi gereken bir diğer nokta da, ürünün 3×3 MIMO teknolojisine sahip olması. MIMO teknolojisi, bant genişliği sınırlamalarından dolayı oluşan hız porblemine çözüm olan bir “çoklu alma ve gönderme” teknolojisidir. Günümüzde bu teknolojisi 2×2, 3×3 ve 4×4 olarak kullanan cihazlar var. TP-Link Archer C80 ise orta düzeyde yer almasına karşın 3×3 desteğiyle, selefi 2×2 MIMO‘ya göre çok daha efektif bir performans sunuyor.

Son olarak konu Wi-Fi olduğunda tabii ki her şey hız ve verimlilik değil. Çekim kapasitesi de bir o kadar önemli. Burada da şirket dört adet yüksek performanslı dahili anten ve Beamforming teknolojisi sayesinde oldukça güzel işler ortaya koymuş.

Kurulum ve özelleştirme

TP-Link’in son dönemde incelediğimiz birçok ürünü, bildiğiniz gibi Deco veya Tether uygulamaları üzerinden kolayca kuruluyor ve özelleştiriliyor. Archer C80 modeli için de iOS ve Android platformlarında yer alan Tether uygulamasını kullanmanız gerekiyor.

Hız testi

Ofisimize router modelinin kurulumu gerçekleştirdikten sonra, Wi-Fi bağlantısı üzerinden bir de hız testi yaptık. Ofisimizde 100 Mbit indirme, 4 mbit yükleme hızı sunan fiber bir internet kullanıyoruz. Sonuç aşağıda:

Son sözler

Bu makaleyi yazdığımız günlerde, ürünün Türkiye fiyatı henüz belli değil. Ancak cihazın sunduğu özellikleri değerlendirecek olursak, özellikle iyi bir Wi-Fi performansı isteyenler için orta düzeyde son derece güzel bir performans aldığımızı söyleyebiliriz.