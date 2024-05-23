E-devlet kaza tutanağı özelliğine kavuşuyor. Türkiye’nin dijital devlet platformu e-Devlet, kullanıcılarına sunduğu hizmetlere bir yenisini daha ekledi. Artık e-Devlet mobil uygulaması üzerinden kaza tutanağı oluşturmak mümkün hale geldi. Bu yenilikle birlikte, kaza tutanaklarını hazırlamak için kağıt ve kalem kullanımına gerek kalmadan, tüm süreci dijital ortamda tamamlayabileceksiniz. Kaza tutanakları anında Sigorta Bilgi Merkezi (SBM) sistemine iletilerek, sigorta işlemlerinin daha hızlı ilerlemesi sağlanacak.

e-Devlet Kaza Tutanağı Oluşturma Rehberi

Bu yeni özelliği kullanabilmek için öncelikle e-Devlet mobil uygulamasını iOS ve Android cihazlarınızda güncellemeniz gerekiyor.

Güncellemeyi yaptıktan sonra, profilinizde iki aşamalı doğrulama özelliğini aktif etmeniz önem taşıyor. Ardından e-Devlet kaza tutanağı özelliğini kullanabilirsiniz.

e-Devlet Kaza Tutanağı Nasıl Oluşturulur?

e-Devlet mobil uygulamasında arama bölümüne “Kaza Tutanağı” yazın ve “Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi” tarafından sunulan “Kaza Tutanağı” hizmetine tıklayın.

mobil uygulamasında arama bölümüne “Kaza Tutanağı” yazın ve “Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi” tarafından sunulan “Kaza Tutanağı” hizmetine tıklayın. “Yeni tutanak oluştur” veya “Yeni tutanağa dahil ol” seçeneklerinden birini seçin.

Kazaya karışan aracın ruhsat bilgilerini girin.

Kaza ekranında, ekrandaki seçenekleri kullanarak kazanın senaryosunu oluşturun.

Kaza fotoğraflarını ilgili dosyaya ekleyin.

Tarafların sigorta bilgilerini girin.

Tutanağı tamamlayıp kaydettikten sonra SBM sistemine gönderin.

Bu özellik, 2 aracın karıştığı ve alkol ya da uyuşturucu kullanımının olmadığı, ölüm veya yaralanmanın bulunmadığı, aktif trafik sigortası olan sürücüler tarafından kullanılabilir. Ayrıca, kazaya karışan araçların kamu kurum ve kuruluşlarına ait olmaması ve kamu malına veya üçüncü şahıslara zarar verilmemiş olması gerekiyor. Araç sayısı 1’den fazla olmalı ve sürücü belgeniz aracın cinsine uygun olmalıdır.

e-Devlet’in sunduğu bu yenilikçi hizmet, kazaların ardından tutanak hazırlama sürecini kolaylaştırıyor ve hızlandırıyor. Kullanıcılar, sigorta işlemlerini daha çabuk tamamlayarak zaman kazanabilecekler. Bu özellik sayesinde kağıt ve kalem kullanımı tarihe karışırken, dijital dönüşümün ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya konmuş oluyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce dijital devlet uygulaması üzerinden bu tarz tutanakların oluşturulabilmesi gerekli mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz