Togg 0 faiz kredi kampanyası uzatıldı. Türkiye’nin Otomobili Girişimi Grubu (Togg), Nisan ayında başlattığı büyük ilgi gören kredi kampanyasını uzatma kararı aldı. Kampanya, Togg T10X V1 uzun menzil modeline 12 ay boyunca yüzde 0 faiz oranıyla sahip olma imkanı sunuyor. Bu fırsat otomobilseverler arasında heyecan yarattı. İşte Togg 0 faiz kredi kampanyasının detayları.

Togg 0 Faiz Kredi Kampanyası Uzatıldı: Togg T10X Modeline İlgi Büyük

Nisan ayında başlatılan kampanya, Togg T10X’e oldukça avantajlı bir ödeme planı ile sahip olma fırsatı sunuyordu. Togg, yaptığı son açıklama ile bu kampanyanın süresini uzattığını duyurdu. Bu kampanya kapsamında T10X modeline 800 bin TL kredi, yüzde 0 faizle verilecek ve vade süresi 12 ay olacak. “Gırtlak dolu” olarak tabir edilen Togg T10X V1 Uzun Menzil fiyatı ise 1.823.000 TL.

Kampanya, özellikle sıfır faiz oranıyla dikkat çekiyor. Birçok otomobil markası benzer kampanyalar düzenlese de genellikle sıfır faizle verilen kredi tutarları araç değerine kıyasla oldukça düşük kalıyor. 1 milyon altında araç olmadığı düşünüldüğünde, en fazla aracın üçte biri kadarlık kısmına kredi çıkıyor. Togg’un sunduğu 800 bin TL’lik sıfır faizli kredi, bu açıdan önemli bir fark yaratıyor ve tüketicilerin ilgisini çekiyor.

Geçtiğimiz yıl Togg, araç satışını çekiliş usulüyle gerçekleştirmişti. Ancak bu yıl, çekiliş olmadan doğrudan satış yapılıyor. Bu sayede tüketiciler, aylarca beklemek zorunda kalmadan araçlarına kavuşabiliyorlar. Bugün 1 milyon TL’si olan bir vatandaş, bu kampanyadan faydalanarak Togg T10X sahibi olabiliyor. Bu kampanyanın 26 Mayıs tarihine kadar geçerli olduğunu hatırlatalım.

Bu kampanya, Togg’un satış stratejisinde de önemli bir değişikliği işaret ediyor. Çekiliş ve bekleme süresi olmadan doğrudan satış yaparak, tüketicilere daha hızlı ve kolay bir satın alma deneyimi sunuyorlar. Bu da Togg’un müşteri memnuniyetini artırma çabasının bir parçası olarak görülüyor.

Togg T10X, modern ve şık tasarımı ile dikkat çekiyor. Araç, yüksek performansı ve geniş iç mekanı ile de öne çıkıyor. Yerli ve milli elektrikli otomobil olması da önemli bir etken. Elektrikli SUV olan T10X, çevre dostu özellikleri ile de otomobil severlerin ilgisini çekiyor. Kampanyanın başlangıcından bu yana kaç adet T10X satıldığına dair resmi bir açıklama yapılmasa da, ilginin yüksek olduğu belirtiliyor.

Togg 0 faiz kredi kampanyası, otomobil piyasasında önemli bir rekabet unsuru yaratmış durumda. Sıfır faizle 800 bin TL kredi imkanı, tüketicilerin ilgisini çekmiş ve birçok kişi için cazip bir seçenek haline geldi. Kampanyanın uzatılması, Togg faizsiz kredi adımı daha da güçlendirdiğini ve tüketici memnuniyetini artırmayı hedeflediğini gösteriyor.

Bu kampanya ile Togg, Türkiye’de elektrikli araç piyasasında önemli bir oyuncu olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Önümüzdeki dönemde Togg’un satış rakamlarının nasıl şekilleneceği ve bu kampanyanın piyasaya nasıl yansıyacağı merakla bekleniyor.

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