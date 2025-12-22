Dijital yayıncılık dünyasında taşlar yerinden oynamaya devam ederken, gelen yeni gelişme sektörde şaşkınlık yarattı. Uzun süredir birbirine rakip olan platformların rekabeti artarken, bu kez beklenmedik bir iş birliği gündeme geldi. Türkiye’de milyonlarca abonesi bulunan Netflix, Amazon‘la anlaşarak içerik stratejisinde farklı bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Peki, Netflix’e eklenecek yeni dizi ve filmler neler?

Bazı Amazon içerikleri Netflix’te yayınlanacak! Netflix ve Amazon anlaştı

Netflix, Amazon ile yapılan sürpriz lisans anlaşması sayesinde içerik kütüphanesini önemli ölçüde genişletmeye hazırlanıyor. Anlaşmaya göre, hakları Amazon bünyesinde bulunan bazı popüler film ve diziler belirli bir takvimle Netflix platformunda da izlenebilir olacak. Bu gelişme, bugüne kadar sert rekabetle anılan iki dev platformun ilk kez bu ölçekte bir ortak noktada buluşması anlamına geliyor.

Kullanıcıları en çok heyecanlandıran detayların başında James Bond filmleri geliyor. Amazon’un haklarını elinde bulundurduğu “Die Another Day”, “No Time to Die”, “Quantum of Solace” ve “Skyfall” gibi yapımların 15 Ocak itibarıyla platform kütüphanesine eklenmesi bekleniyor. Tarihlerin ülkelere göre değişebileceği belirtilirken, Türkiye’deki izleyiciler de bu filmleri platform üzerinden izleme ihtimaliyle şimdiden gündemi yakından takip ediyor.

Anlaşma yalnızca James Bond serisiyle sınırlı kalmayacak. Platform, ilerleyen dönemde Amazon’a ait “Rocky”, “Creed” ve “Legally Blonde” gibi sinema dünyasında önemli yere sahip yapımları da platformuna taşımayı planlıyor. Bu hamle, özellikle sinema filmlerine ağırlık veren aboneler için içerik çeşitliliğini ciddi şekilde artıracak.

İlginizi Çekebilir: HBO Max Jasmine dizisi ikinci bölümü yayında! RTÜK’ten ceza almıştı!

Daha da dikkat çekici olan ise Amazon’un eski orijinal dizilerinden bazılarının platformun çatısı altına girecek olması. “The Man in the High Castle” gibi bir döneme damga vurmuş dizilerin Netflix’te yayınlanması, dijital platformlar arasındaki çizgilerin giderek bulanıklaştığını gösteriyor. Türkiye pazarında rekabetin yoğunlaştığı bu dönemde, bu hamle abonelik tercihlerinde belirleyici olabilir.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bu anlaşmanın dijital yayıncılığın geleceğini nasıl etkileyeceğini düşünüyorsunuz? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!