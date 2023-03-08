Apple, iPhone 14 ve iPhone 14 Pro modellerinin ortaya çıkmasıyla ana ve Pro modeller arasındaki farkı iyice genişletti. Cupertinolu firmanın gelecekte de aynı nesil içerisinde çeşitli tasarım öğeleri sunmaya devam etmesi bekleniyor. Ancak son gelen bilgilere göre tüm iPhone 15 serisi Dynamic Island özelliğine sahip olacak.

Yeni seride yine yalnızca 15 Pro ve 15 Pro Max daha yüksek yenileme hızına sahip bir ekran alacak. ProMotion ile gelecek olan Pro serisi yine 120 Hz tazeleme sunacak. Pro modelleri yalnızca ProMotion ve Always-On desteği alırken, standart modeller 60 Hz yenileme hızıyla kalacak.

Apple, Premium özelliklerin Pro modeller için ayrılmasını istiyor gibi görünüyor. Ancak Dynamic Island’ın piyasaya sürülmesi satışları potansiyel olarak artırabilir.

iPhone 14’ün temel versiyonunun çok iyi satmadığını belirtelim. Buna olan talebin düşük olmasının nedeni tasarımda yeniliklerin olmamasıdır. Aslında bu nedenle kullanıcılar iPhone 14 yerine iPhone 13 almayı tercih ediyor. Çünkü görünümde neredeyse hiç fark yok ve iPhone 13’ün fiyatı önemli ölçüde daha düşük.

Diğer bir neden ise modeller arasındaki farkları en aza indiren Apple A15 Bionic çipin kullanılmasıydı. iPhone 15 Pro’ya gelince, bu modelin mekanik olanlar yerine katı hal düğmeleri alması bekleniyor. Ayrıca ses düğmesi iki ayrı düğme yerine tek olabilir.

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Apple’ın Pro ile ana seri arasındaki farkı daha nasıl açacağını kestirmek güç. Bakalım Eylül ayında tanıtılacak olan yeni modeller ne gibi yenilikler sunacak?