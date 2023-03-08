Twitter kullanıcısı @lipilipsi tarafından paylaşılan görselin iPhone 15 modellerinden birine ait birkaç şasiyi gösterdiği iddia ediliyor. Yan düğme için oyuk, dokunsal geri bildirimli katı hal düğmelerine geçmesi beklenen iPhone 15 Pro’nun görüntüleriyle eşleşiyor.

Görselin standart bir iPhone 15’i mi yoksa bir iPhone 15 Pro modelini mi gösterdiği belli değil. Kasa, iPhone 15 Pro’nun fırçalanmış titanyum kaplamasının aksine, standart bir iPhone 15 modeline işaret eden mat bir kaplamaya sahip siyah veya “Midnight” renginde anodize edilmiş gibi görünüyor. Öte yandan, yalnızca bu yılın “Pro” modellerinin katı hal düğmelerine sahip olması bekleniyor.

İki standart iPhone modelinin bu yıl dokunsal düğmelere sahip olması beklenmediğinden, görüntünün aslında standart bir iPhone 15 modelini göstermesi ve kesikliğin aslında mekanik bir düğme için tasarlanmış olması muhtemel.

İçindekiler iPhone 15 Pro ön camı sızdırıldı

iPhone 15 Pro ön camı sızdırıldı

Ayrıca iPhone 15 Pro modelleri için ön cam sızdırılmış gibi görünüyor ve görsele göre yeni modellerin iPhone 14 Pro’dan daha ince bir çerçeveye sahip olacak.

Yukarıdaki resim solda iPhone 14 Pro ön camını ve sağda iPhone 15 Pro ön camını gösteriyor, yeni çerçevenin mevcut iPhone’dan daha ince olacağını açıkça görebilirsiniz.

Bu yıl toplam dört yeni iPhone 15 modeli piyasaya sürülebilir. Bunlar arasında 15 ve 15 Plus ile iPhone Pro ve 15 Pro Max yer alacak.

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Dört model de Apple’ın Dinamik Adası ile birlikte gelecek, ancak yalnızca Pro modellerinin yukarıda gördüğümüz daha ince çerçevelerle gelmesi bekleniyor. Standart iPhone 15 modellerinin mevcut telefonlarla aynı çerçevelere sahip olması bekleniyor.

Apple bu yıl yeni iPhone’un standart ve Pro modelleri arasında daha fazla ayrım yapmak istiyor, daha önce Pro modellerin WiFi 6E ve standart modellerin WiFi 6 ile geleceğini duymuştuk.

Apple’ın yeni iPhone 15 serisi akıllı telefonlarını Eylül ayında piyasaya sürmesi bekleniyor, telefonlar hakkında daha fazla ayrıntı alır almaz sizi bilgilendireceğiz.