Dying Light 2 oyununun baş yazarı yapımcı firmadan ayrıldı!

Dying Light 2 oyunu ile alakalı yeni bilgiler ortaya çıktı. Merakla beklenen yapımın baş yazarının projeden ayrıldığı ortaya çıktı.

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Pawel Selinger, 22 yıldır çalıştığı firmadan ayrıldı!

Oyun dünyasının merakla beklediği oyunlar arasında yerini alan Dying Light 2, bir türlü çıkış yapamadı. Sürekli ertelenen oyun, 2018 yılında E3 etkinliğinde gösterilen fragman ile hayranlarını oldukça etkilemeyi başarmıştı. Merakla beklenen ve hayranların artık kızmaya başladığı yapım ile alakalı bir kötü haber daha geldi. Projenin baş yazarı olan ve 22 yıldır yapımcı firma Techland‘de çalışan Pawel Selinger istifa etti. LinkedIn üzerinden istifasını duyuran Pawel Selinger, artık kendi yolundan devam edeceğini ancak kalbinin her zaman Techland firmasıyla atacağını takipçilerine duyurdu.

Özellikle taciz iddiaları nedeniyle hareketli günler yaşayan Techland ise Pawel Selinger‘ın yerine HBO Avrupa geçmişi olan Piotr Szymanek‘in göreve getirildiğini açıkladı. İstifanın taciz konusu ile alakalı olmadığını belirten firma, Piotr Szymanek‘in Ekim 2020’den beri Dying Light 2 için çalıştığını da ekledi. Özellikle yayınlanan fragmanlar ve ortaya çıkan içerikler konusunda merakla beklenen oyunun, yakın zamanda yeni ve heyecan verici duyurular ile hayranlarını sevindireceği öğrenildi. Bakalım Techland sevilen oyunu ne zaman oyuncuların karşısına çıkartmayı başarabilecek bekleyip göreceğiz.

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