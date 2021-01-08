Oyun
Dying Light 2 oyununun baş yazarı yapımcı firmadan ayrıldı!
Dying Light 2 oyunu ile alakalı yeni bilgiler ortaya çıktı. Merakla beklenen yapımın baş yazarının projeden ayrıldığı ortaya çıktı.
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Pawel Selinger, 22 yıldır çalıştığı firmadan ayrıldı!
Oyun dünyasının merakla beklediği oyunlar arasında yerini alan Dying Light 2, bir türlü çıkış yapamadı. Sürekli ertelenen oyun, 2018 yılında E3 etkinliğinde gösterilen fragman ile hayranlarını oldukça etkilemeyi başarmıştı. Merakla beklenen ve hayranların artık kızmaya başladığı yapım ile alakalı bir kötü haber daha geldi. Projenin baş yazarı olan ve 22 yıldır yapımcı firma Techland‘de çalışan Pawel Selinger istifa etti. LinkedIn üzerinden istifasını duyuran Pawel Selinger, artık kendi yolundan devam edeceğini ancak kalbinin her zaman Techland firmasıyla atacağını takipçilerine duyurdu.
Özellikle taciz iddiaları nedeniyle hareketli günler yaşayan Techland ise Pawel Selinger‘ın yerine HBO Avrupa geçmişi olan Piotr Szymanek‘in göreve getirildiğini açıkladı. İstifanın taciz konusu ile alakalı olmadığını belirten firma, Piotr Szymanek‘in Ekim 2020’den beri Dying Light 2 için çalıştığını da ekledi. Özellikle yayınlanan fragmanlar ve ortaya çıkan içerikler konusunda merakla beklenen oyunun, yakın zamanda yeni ve heyecan verici duyurular ile hayranlarını sevindireceği öğrenildi. Bakalım Techland sevilen oyunu ne zaman oyuncuların karşısına çıkartmayı başarabilecek bekleyip göreceğiz.
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Haber
280 TL’lik Star Wars Battlefront II oyunu ücretsiz oluyor!
Star Wars Battlefront II: Celebration Edition, önümüzdeki hafta Epic Games tarafından ücretsiz bir şekilde indirmeye sunulacak. Normalde fiyatı 280 Türk Lirası olan oyunu pahalılığı sebebiyle alamayanlardansanız, önümüzdeki hafta gözünüzü dört açın ve Epic Games’i takipte kalın.
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Epic Games ücretsiz oyun dağıtmaya devam ediyor. Şimdiye kadar Torchlight 2, Jurassic World Evolution gibi popüler oyunları ücretsiz olarak dağıtan Epic, önümüzdeki hafta 280 TL’lik bir oyunu daha ücretsiz dağıtacak. Oyun severler arasında çok popüler olan Star Wars Battlefront II: Celebration Edition ücretsiz olarak önümüzdeki hafta indirilebilecek. Tam zamanın ise 14 Ocak 2021, saat 19:00 olduğunu ekleyelim.
Türkiye’de 280 TL’ye satılan oyun, 14-21 Ocak 2021 tarihleri arasında ücretsiz olarak indirmeye sunulacak. Epic Games oyunu ücretsiz olarak dağıtmaya başlar başlamaz haberlerimizde Star Wars BattlefrontII: Celebration Edition oyununu ücretsiz olarak nasıl indirebileceğinizi detaylı bir şekilde anlatacağız. Bu arada oyun hesabınıza eklendikten sonra tamamıyla sizin olacak. Yani deneme sürümü veya herhangi bir şekilde sınırlı süreyle hesabınıza tanımlı olmayacak, oyunu hesabınıza eklediğiniz zaman ömür boyu orada kalacak.
Star Wars Battlefront II: Celebration Edition sistem gereksinimleri
Minimum
- İşletim sistemi: 64-bit Windows 7 SP1/Windows 8.1/Windows 10
- İşlemci: AMD FX 6350 / Intel Core i5 6600K
- Bellek: 8 GB
- Depolama: 60 GB
- DirectX sürümü: 11
- Ekran kartı: AMD Radeon™ HD 7850 2 GB / NVIDIA GeForce® GTX 660 2 GB
Önerilen
- İşletim sistemi: 64-bit Windows 10 veya daha yenisi
- İşlemci: AMD FX 8350 Wraith / Intel Core i7 6700 veya eşdeğeri
- Bellek: 16 GB
- Depolama: 60 GB
- DirectX sürümü: 11
- Ekran kartı: AMD Radeon™ RX 480 4 GB / NVIDIA GeForce® GTX 1060 3 GB
Star Wars Battlefront II: CelebrationEdition desteklenen diller: Seslendirme: İngilizce, İtalyanca, İspanyolca – İspanya, Fransızca, Almanca, Lehçe, Brezilya Portekizcesi, İspanyolca – Latin Amerika | Metin: İngilizce, İtalyanca, İspanyolca – İspanya, Japonca, Geleneksel Çince, Fransızca, Almanca, Lehçe, Brezilya Portekizcesi, Rusça, İspanyolca – Latin Amerika
Genel
Playstation 5 kumandası artık Linux işletim sisteminde de çalışıyor
Sony, Playstation 5 DualSense kumandası için Linux sistemine özel bir sürücü yayınladı. Yayınlanan sürücü, Linux işletim sistemindeki oyunlarda kumandayı kullanmaya imkan tanıyor.
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Linux sistemi her geçen gün oyunlarla olan uyumluluğunu artırmaya devam ediyor. Birkaç gün önce Sony tarafından yayınlanan Linux kernel sürücüsü de Sony Playstation 5 DualSense kumandası desteğini önemli işlevleriyle birlikte sisteme getiriyor. Phonorix tarafından gelen bilgilere göre bu desteklerin içerisinde gamepad, touchpad ve hem USB hem Bluetooth modları için hareket sezme özellikleri de yer alıyor. Bununla birlikte sürücü henüz kumandanın Adaptive Triggers ve VCM tabanlı haptik, yani temas işlevleri gibi daha gelişmiş özellikleri desteklenmiyor.
Sony PlayStation konsollarının zaten çok uzun süredir Linux dostu olduğu biliniyor ve yıllardır Linux kullanıcıları işletim sistemlerini PlayStation cihazlarına kuruyorlardı. Dolayısıyla PS5 DualSense kumandalarının kısa sürede Linux desteği alması pek de şaşırtıcı bir şey değil. PlayStation 5 cihazlarında Linux kurulumu yapılmasının ise daha zamanı var gibi gözüküyor; ancak kumanda desteğinin alınmasıyla ilk adım atıldı diyebiliriz.
Nispeten uygun fiyatlı ve oldukça güçlü bilgisayar ve telefonlar için bu listeye bir göz atmanızı öneririz.
Kısaca Linux işletim sisteminde oyun oynayanlar için PlayStation 5 DualSense desteğinin gelmesi kumandanın oyunlarda kullanabileceği anlamına geliyor. Aynı şekilde bu hareketin, Sony firmasının PS5 konsolu ile alakalı başka özellikleri de Linux işletim sistemine uyumlu hale getirebileceğine işaret olduğunu muhtemelen söyleyebiliriz.
Genel
The Medium oyununun oynanış videosu ortaya çıktı!
The Medium oyunundan yeni bir oynanış videosu ortaya çıktı. Yapımcı firma Bloober Team 14 dakikalık oynanış videosunu hayranlarına sundu.
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Korku oyunu The Medium 14 dakikalık oynanış videosu ile karşınızda!
Oyun dünyası yeni nesil oyunları bir bir oyunculara sunmaya devam ediyor. Özellikle yeni nesil konsolların artması ile birlikte artan eserler 2021 yılı içerisinde oyuncuların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Hemen hemen her türe uğrayan yeni nesil oyun kavramı, korku oyunlarında da oldukça sık karşımıza çıkıyor. Bu oyunlar arasında yerini alan Bloober Team yapımı oyun The Medium, yeni bir oynanış videosu ile ben de buradayım dedi. Xbox Series X/S ve PC platformlarına çıkacak oyun gerilimli havası ile türünün hayranlarına beklediklerini sunacak gibi gözüküyor.
Yeni nesil konsolların gücünden tam anlamıyla faydalanmak isteyen oyun, ilginç yapısı ile dikkat çekiyor. Aynı anda iki farklı mekan üzerinde geçen oyunda oyuncular sık sık iki farklı diyar arasında gidip gelebilecek. Bu yapının eski nesil konsollar için oldukça zor bir teknoloji olduğu ortada iken, yeni nesil konsollar herhangi bir yükleme ekranı olmadan -veya oyuncuya hissettirmeden- geçişleri sağlayabilmekte. 28 Ocak 2021 tarihinde çıkacak oyun an itibariyle ön siparişe açılmış durumda. Bakalım The Medium türünün hayranlarını gerçekten etkilemeyi başarabilecek mi bekleyip göreceğiz.
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