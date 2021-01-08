Samsung Galaxy S21 ve Buds Pro hakkında yeni bilgiler geldi!

Samsung’un 2021 yılındaki yeni modelleri Galaxy S21 ve Buds Pro modellerinin satışa sunulma tarihleri belli oldu.

2021 yılına hızlı bir giriş yapan Samsung, yeni modelleri ile Ocak ayı içerisine karşımıza çıkacak. Cihazlarını 14 Ocak‘ta tanıtacak olan Samsung, Galaxy S21 ve Buds Pro modelleri ile kaşımıza çıkacak. Cihazların özellikleri halihazırda biliniyordu. Şimdi ise cihazların mağazalarda yer alacakları tarihler belli oldu.

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Galaxy S21 ve Buds Pro’yu ne zaman satın alabileceğiz?

Samsung’un 14 Ocak‘ta tanıtacağı yeni amiral gemisi modelleri, ilk olarak karşımıza o gün çıkacaklar. Galaxy S21 Serisi‘nin uzun süredir beklenilen modelleri, 29 Ocak‘ta Batı Avrupa’da satışa sunulacak. Daha sonra sırayla diğer ülkelere de yayılacak. 14 Ocak – 29 Ocak tarihleri arasında ise Galaxy S21 Serisi’nin ön sipariş süreci yer alacak.

Öte yandan yine beklenilen bir kablosuz kulaklık modeli olan Buds Pro’nun da aynı tarihte satışa sunulacağı söyleniliyor. Hatta Samsung, yaptığı bir kampanya ile Galaxy S21 Ultra modelini ön sipariş ile satın alanlara, Galaxy Buds Pro‘yu hediye edecek. Yani ücretsiz olarak verilecek. Galaxy S21 ve S21+ modellerini satın alanlara ise Galaxy Buds Live ve SmartTag Bluetooth hediye edilecek.

Galaxy Buds Pro modelini ayrıca satın almak isteyen kullanıcılar ise 230 Euro fiyat etiketi ile karşılaşacaklar. Öte yandan Buds Live zaten piyasada olan bir üründü. Fiyatı ise 120 Euro civarında diyebiliriz. SmartTag Bluetooth’u ayrı satın almak isteyenler için ise fiyat 30 Euro civarında.

Gelen bilgilere göz attığımızda Samsung Galaxy S21 ailesinden herhangi bir ürünü ön sipariş ile verenler, ciddi maddi değere sahip hediyelere sahip olacaklar. Özellilke Galaxy Buds Pro hediyesi almak gerçekten cihazı satın almaya teşvik edici olacaktır.

Samsung S21 ve Buds Pro modelleri 14 Ocak tarihinde tüm özellikleri ile karşımızda olacaklar. Bakalım Galaxy Buds Pro ve Galaxy S21 ailesi bilinmeyen ne gibi özellikler sunuyorlar. Sizce Galaxy S21 Serisi’nin satış rakamlarında patlama yaşanacak mı? Fikirlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.

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