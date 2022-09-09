Tabletlerden dizüstü bilgisayarlara, kulaklıklardan tost makinelerine okul öncesi dönemde çeşit çeşit ihtiyaçlarınız elektroniğin uzmanı MediaMarkt’ta!

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Daha öncesinde sizlere bu kampanyada öne çıkan ürünlerden oluşan bir liste hazırlamıştık. Kampanyanın devam etmesini isteyen tüketicilere kulak veren MediaMarkt, 9-12 Eylül arasında da kampanyasını devam ettiriyor! Biz de sizin için kampanya dahilinde olan ürünlerden liste oluşturduk. Ancak kampanyaya dahil olan diğer ürünlere göz atmak için buradaki linke bakabilirsiniz. Sizin için oluşturduğumuz liste ise şu şekilde:

SAMSUNG Galaxy S22 Ultra 128GB

Samsung’un en iyisi, en yenisi! Samsung’un bu sene tüketicilerle buluşturduğu Galaxy S22 serisinin en üst versiyonu S22 Ultra tüm kullanıcıları memnun edecek özellikleri içerisinde barındırıyor. Özellikle kalemi sayesinde öğrenciler notlarını kolay ve hızlı bir şekilde tutabilecek. 6.8 inçlik QHD+ ekranı, Snapdragon 8 Gen 1 işlemcisi, 5000 mAh bataryası ile uzun süreli kullanımda kullanıcısını memnun eden S22 Ultra’ya göz atmak ve 28.999 TL’ye satın almak isterseniz buradaki linke bakabilirsiniz.

SAMSUNG Galaxy Tab A8 Tablet

Yine Samsung tarafında önemli bir yere sahip olan ürünlerden birisi de Galaxy Tab A8. Artık sıradan bir şekilde kalem ve kağıda not almak, derslere kitap ve defter üzerinden çalışmak yerine tablet üzerinden bunları gerçekleştirmek daha kolay ve işlevsel. Üstelik 7040 mAh bataryasıyla uzun pil ömrü sağlıyor. Sık şarj etme alışkanlığından da vazgeçiyorsunuz. 10.5 inç ekranı sayesinde isterseniz notlarınız alın, isterseniz boş anlarınızda sosyal medyada vakit geçirin, isterseniz dizi ve film keyfi çıkarın. Eğer siz de Galaxy Tab A8 Tablet’e göz atmak ve 2999 TL’ye satın almak isterseniz buradaki linke bakabilirsiniz.

LENOVO 65FDGAC2TK G24-10 23.6” Geniş Ekran 144 Hz 1 MS FreeSync Full HD Gaming Monitör

Bir öğrenci, öğrenci olmasının yanında bir oyuncudur. Boş vakitlerinde oyun oynamayı çok sever. Ancak oyun oynamak için gerekli ekipmanlara sahip olmalıdır. Bu ekipmanlardan biri ise monitörler. Lenovo’nun 5FDGAC2TK G24-10 modeli ise sunduğu özelliklerle dikkat çekiyor. 23.6 inçlik ekranı 144Hz tazeleme oranıyla akıcı bir görüntü sunuyor. Ayrıca 1MS FreeSync ile kayıpsız görüntü verebiliyor. Full HD çözünürlükle beraber gelen monitöre göz atmak ve 2999 TL’ye satın almak isterseniz buradaki linke bakabilirsiniz.

HUAWEI Watch GT3 Pro 46mm Titanyum Kasa

HUAWEI’nin en gelişmiş akıllı saatlerinden birisi olan GT3 Pro sunduğu kullanıcı dostu özelliklerle dikkat çekiyor. Uyku, stres ve nabız takibi, sPO2 ölçümü, dalış asistanı, birçok farklı spor modu öne çıkan özellikleri. Ayrıca 1.43 inç AMOLED ekranı da zorlu şartlarda bile parlak kalıyor. 10 güne varan pil ömrüyle HUAWEI Watch GT 3 Pro’ya göz atmak ve 4999 TL’ye satın almak isterseniz buradaki linke bakabilirsiniz.