Motorola, Milano’da düzenlenen küresel bir etkinlikte, şirketin en yeni Edge serisi akıllı telefonları olan Edge 30 ultra, Edge 30 fusion ve Edge 30 neo‘yu duyurdu. Edge 30 ultra, Çin’de X30 Pro olarak, Edge 30 fusion ise geçen ay S30 Pro olarak tanıtıldı.

Motorola 30 edge ultra

Motorola edge 30 ultra, 144Hz yenileme hızına sahip 6.67 inçlik pOLED FHD+ sonsuz kenarlı ekrana, simetrik olarak kavisli kenarları alüminyum çerçeveyle kusursuz bir şekilde bir araya getiriyor, Snapdragon 8+ Gen 1 Mobil Platform ile beraber geliyor, 12GB RAM ve 256GB depolamaya sahip.

Net bir görüntü için 16 pikseli 2.56μm Ultra Piksel’de birleştiren 200MP ana kamera sensörüne sahiptir, OIS, yerleşik Makro Görüşlü 50MP ultra geniş kamera, 12MP 2x telefoto portre kamerası ve 60MP ön kameraya sahiptir.

Telefon, 125W hızlı şarj, 50W kablosuz şarj desteği ile 4610mAh pil içerir ve ayrıca ters kablosuz şarj özelliğine sahiptir.

Motorola edge 30 fusion

144 Hz4 yenileme hızına sahip 6.55 inç çerçevesiz POLED FHD+ ekrana, ön ve arka camı karıştıran pürüzsüz bir konturla simetrik olarak kavisli kenarlara, alüminyum çerçeveye sahiptir. 8GB RAM ile Snapdragon 888+ 5G Mobil Platform ile birlikte geliyor.

Telefonda OIS özellikli 50MP arka kamera sensörü, dahili makro görüş kameralı 13MP ultra geniş kamera lensi ve 32MP otomatik odaklı ön kamera bulunuyor. 68W hızlı şarjlı 4400mAh bataryaya sahiptir.

Motorola edge 30 neo

Edge 30 neo, Pantone ile uzun vadeli bir ortaklığın parçası olarak trend renklere ulaşan ilk cihazdır. Her tasarım, cihazın arkasında ince bir Pantone çip dolgusu ve rengi kullanıcı arayüzüne entegre ederek telefonu kişiselleştirme seçeneği sunar.

6.28″ FHD+ 120Hz pOLED ekrana sahiptir ve 8GB RAM ile Snapdragon 695 işlemci ile beraber gelmektedir. OIS’li 64MP arka kamera, makrolu 13MP ultra geniş ve derinlik sensörü var. 32MP ön kamerası var.

Edge 30 neo, 68W turbo şarjlı 4020mAh pile sahiptir ve ayrıca kablosuz şarj ile birlikte geliyor

Fiyat

Motorola edge 30 ultra 899.99 Euro

Motorola Edge 30 fusion 599,99 Euro

Motorola edge 30 neo 369,99 Euro