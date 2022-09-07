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6- 8 Eylül tarihlerinde geçerli olacak olan kampanyada birçok üründe kampanya bulunuyor. Sizler için birbirinden güzel ürünleri listeledik ancak tabii ki siz de kampanya dahilindeki diğer ürünlere buradaki linkten bakabilirsiniz. Sizin için seçtiğimiz ürünler ise şu şekilde;

LOGITECH M350 Pebble Kablosuz Mouse

Öğrencilerin vazgeçilmez teknolojik ürünlerinden birisi de bilgisayarları oluyor. Bilgisayarlarında hazırladığı ödev ve projeleri daha hızlı, rahat ve konforlu bir şekilde yapabilmek adına LOGITECH M350 Pebble yardımına koşuyor. Ufak boyutları sayesinde kullanımı oldukça rahat olan bu fare, ayrıca sessiz tuşları sayesinde de çalışırken rahatsızlık vermiyor. İsterseniz bluetooth, isterseniz de usb sürücüsü üzerinden bağlantı sağlayabildiğiniz Pebble’a göz atmak ve 399 TL’ye satın almak isterseniz buradaki linke bakabilirsiniz.

TECNO Pova Neo 64GB

TECNO Pova Neo, orta seviyedeki telefonlar arasında diğerlerinde batarya kapasitesiyle ayrılıyor. 6000 mAh bataryası bulunan telefon 2 güne varan pil ömrü sunuyor. 6.8 inç devasa ekranıyla da oyun oynamak, video içerik tüketmek zevkli olsa gerek. Ayrıca büyük ekranı sayesinde öğrencilerin notlarına göz atmak için de yeterli oluyor. Eğer sizde büyük ekran ve bataryalı bir telefon arıyorsanız TECNO Pova Neo’ya buradan göz atabilir ve 4499 TL’ye buradaki linkten satın alabilirsiniz.

LENOVO IdeaPad 3/ Ryzen 3 5300U/ 8GB Ram/ 256GB SSD/ 15.6″/ W11

Listenin belki de en önemli ürünlerinden birisi de LENOVO IdeaPad 3. Sunduğu Ryzen 3 5300U işlemcisi, 8GB RAM ve 256GB depolaması ve Windows 11 yazılımı ile öğrencilere resmen göz kırpıyor. 15.6 inçlik FULL HD çözünürlük sunan ekranıyla beraber de ister ödev ister proje isterseniz de günlük kullanımda olsun sizleri asla yalnız bırakmıyor. Dolby Audio destekli hoparlörleri sayesinde ise müzik ve video içeriklerinizin keyfini rahat bir şekilde çıkarabiliyorsunuz. Eğer sizde Lenovo IdeaPad 3’e göz atmak ve 6949 TL’ye satın almak isterseniz buradaki linke bakabilirsiniz.

SONY MDR-ZX110AP Kulak Üstü Kablolu Kulaklık

Okul yolunda gidip gelirken bir öğrencinin en iyi arkadaşlarından biri kulaklıklarıdır. Yeni bir kafa üstü kulaklık arayanlar ise SONY MDR-ZX110AP modeline bakabilir. 1.2 metre kablo uzunluğu bulunan kulaklık Sony kalitesini sonuna kadar yaşatabiliyor. Bu yüzden ses konusundaki akıllardaki şüpheyi de kaldırıyor. Eğer siz de SONY MDR-ZX110AP modeline göz atmak ve 249 TL’ye satın almak isterseniz buradaki linke bakabilirsiniz.

TCL MT40X Akıllı Çocuk Saati

Okula yeni başlayan miniklere hem güzel bir hediye hem de aileleri için de güven sağlayan bir akıllı saat. TCL MT40X ile aileler çocuklarıyla sürekli bağlantıda kalabiliyor ve saat çocuğun konumunu da aileye bildirebiliyor. iOS ve Android platformlarıyla da uyum içinde çalışabilen saat, 600 mAh bataryasıyla da 5 saate kadar bir pil ömrü sunuyor. Eğer sizde TCL MT40X akıllı çocuk saatine göz atmak ve 1999 TL’ye satın almak isterseniz buradaki linke bakabilirsiniz.